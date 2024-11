El nuevo hallazgo, por el contrario, establece que el nivel de felicidad depende del temperamento de cada cual. Unos están hechos para vivir solos, y otros, para permanecer acompañados. Además, las personas nacen con un grado de dicha que se mantiene más o menos fijo durante toda la vida . El matrimonio no cambia mucho ese coeficiente.

Si una persona que nunca ha sido dichosa sueña con formar un hogar y tener hijos para encontrar mágicamente la felicidad, va por el camino equivocado. Un reciente estudio encontró que estar casado no produce más dicha personal. De ese modo, el trabajo desvirtuó más de 40 años de investigaciones que aseguraban que estar casado abría la puerta a la felicidad.

Para averiguarlo, reclutaron a más de 7.500 voluntarios de entre 18 y 60 años. Un 79 por ciento de la muestra correspondía a personas casadas una sola vez, 8 por ciento no se habían casado o ya se consideraban solterones, y el 13 por ciento restante tenían relaciones intermitentes, se habían casado y divorciado varias veces o habían quedado viudos.

Otros trabajos revelan que casarse provoca una cascada de beneficios, como más amigos y relaciones sociales de mejor calidad, y, por lo tanto, una red de apoyo más extensa. Y no solo eso, algunos estudios encontraron que los casados viven más y son más saludables. Lo contrario, ser soltero, es un factor de riesgo para la salud.

Otros trabajos infieren algo similar. Uno realizado por Shawn Grover y John Helliwell, del Vancouver School of Economics en Canadá, encontró que estar casado brinda un efecto positivo en el bienestar que dura toda la vida. Esa felicidad crecía aún más si los miembros de la pareja se veían mutuamente como su mejor amigo. Matthew Dupre, en 2009, e ncontró que los casados eran más felices que los solteros y los viudos o separados. Y el investigador David G. Myers concluyó en 2000 que la satisfacción en el matrimonio permite predecir la dicha de las personas.

Esos hallazgos forjaron en muchos, especialmente en las almas más desdichadas, la idea de que solo al casarse podrían alcanzar la felicidad. No obstante, Chopik quería ver qué había detrás de esa idea. Y para su sorpresa y la de sus colegas, luego de terminar su trabajo respondió: “Casarse para conseguir la felicidad no es siempre una apuesta segura”.

“Los casados pueden vivir atrapados en matrimonios desdichados, y los solteros, encontrar la dicha en espacios diferentes al amor romántico, como la amistad, algún pasatiempo o incluso el trabajo”, dice Chopik, quien publicó el trabajo en The Journal of Positive Psychology.

Con él coinciden otros que no participaron en la investigación. Para Bella DePaulo, psicóloga y autora del libro Singled Out, los estudios que sostenían que los casados eran más felices tienen algunos sesgos metodológicos y, por lo tanto, no revelan la realidad. Además, los casados ahorran con la economía de escala y gozan de más aceptación social, todo lo cual redunda en mayor bienestar. Mientras tanto, a los solteros los pobretean y los juzgan. Pero, según ella, cada estado civil tiene sus ventajas. “Algunos viven mejor sus vidas casándose y otros quedándose solteros”.