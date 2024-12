Hace muy poco el colombiano era básicamente el paria del Real Madrid. Zinedine Zidane no lo tenía en sus planes y aún así seguía entrenando con un ímpetu que hace años no se le conocía. Algunos dirán que tuvo suerte, que titulares como Marco Asensio o Luka Modric se lesionaron y le dejaron el camino libre. Pero se equivocan.

"¿James es ahora indiscutible en el Madrid?": le preguntaron a Zinedine Zidane este martes en rueda de prensa. El técnico respondió sin titubeos, sin evasivas como hasta hace poco lo solía hacer. "Por qué no, los buenos son buenos", dijo.

Entrar a la cancha con todo el peso que conlleva esa franela blanca es algo que muchas estrellas del fútbol no han soportado. Robinho siempre es el mejor ejemplo. Y no es que James ya esté consolidado. Le falta mucho. Sin embargo, poco a poco se va notando la experiencia que lo ha llevado no en pocas ocasiones a cargarse en el hombro a la Selección Colombia. Ya lo dijo en su momento Tomás Roncero, periodista e hincha furibundo de los merengues: James Rodríguez es el mejor fichaje del Real Madrid en esta temporada.

Suena a ironía. Porque no es que haya sido la gran contratación, todos lo sabemos. James volvió del Bayern como el hijo del que nadie se quiere hacer cargo. Y pasó que todos lo daban como vendido al Atlético de Madrid o al Napoli. Pero ni esos equipos dieron ese euro de más que se requería para completar la transacción.