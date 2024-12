El polémico estudio que dice que la carne roja y procesada no es tan dañina como se pensaba

La carne roja incluye carne de vaca, cordero, cerdo, ternera y venado. El pollo, pato y las aves de caza están excluidas. La carne procesada ha sido modificada ya sea para extender su fecha de vencimiento o para cambiarle el sabor. Para lograrlo, por lo general se ahúma, cura, o se le añade sal o preservativos. La carne picada pura (sin aditivos) no cuenta como procesada, pero sí la tocineta, las salchichas, los chorizos, el salame, la carne encurtida, los patés y el jamón.

Sus hallazgos, publicados en la revista Annals of Internal Medicine , sugieren que, si mil personas eliminan tres porciones de carne roja o procesada a la semana:

Consumir menos carnes rojas no es solo un tema de salud, el ganado es una gran fuente de emisiones de gases con efecto invernadero.

"La elección correcta para la mayoría de la gente, pero no para todos, es continuar con su consumo de carne", le dijo a la BBC Bradley Johnston, uno de los investigadores. "No estamos diciendo que no haya riesgos, estamos diciendo que que solo hay evidencia de poca certeza de una pequeña reducción de casos de cáncer y otras consecuencias adversas para la salud de reducir el consumo de carne roja".

¿Cómo fue recibido el estudio?

Estadísticos han apoyado la forma en la se llevó a cabo el estudio.