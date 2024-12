Así mismo, Duque afirmó que defiende el derecho legítimo de quienes se han volcado a las calles a expresar su descontento con el estado actual de las cosas pero pidió que las protestas no se conviertan en un escenario para promover la lucha de clases y los odios. “Nadie le pide a Colombia que cesen las diferencias políticas, ni las divergencias ideológicas, pero lo que sí se le pide a Colombia es que en medio de las diferencias exista la posibilidad de construir” dijo el presidente Duque.

En medio de su intervención, Duque hizo alusión a uno de los puntos que no ha permitido el avance de las mesas que se han instalado con el comité de paro. Mientras el gobierno insiste en que se trata de un espacio de diálogo y conversación abierta con la ciudadanía, los del comité afirman que se requiere un esquema de negociación.

Para el ejecutivo, esa no es una diferencia menor pues, según han dicho desde Palacio, acceder a ese modelo implicaría aceptar exigencias e inamovibles por parte de los representantes del paro y ese no parece un camino que en Presidencia estén dispuestos a aceptar. “Colombia le ha demostrado al mundo que se pueden abrir las puertas de la conversación desde el Estado. Las diferencias no se resuelven solamente con exigencias, sino en la capacidad de todos de resolverlas en el marco institucional”, afirmó el mandatario.