Solemos escuchar para responder en lugar de para aprender. Esto se debe a que muchas veces pensamos que el objetivo de una discusión es la victoria, cuando realmente debería ser el progreso.

En una discusión, podríamos estar horas y horas discutiendo sin avanzar. Elevarse significa ir más allá pasando a un nivel superior y pensar sobre cómo reconducir la situación y sacar provecho de ella para todos.

Conviene destacar que la mayoría de las personas toman malas decisiones porque están tan seguras de que tienen razón que no se permiten ver las mejores alternativas que existen. Las personas de mente radicalmente abierta saben que hacer las preguntas correctas y preguntar a otras personas inteligentes lo que piensan es tan importante como tener todas las respuestas. Entienden que no puedes tomar una gran decisión sin nadar durante un tiempo por un estado de "no saber". Esto se debe a que lo que existe dentro del área del "no saber" es mucho más grande y emocionante que cualquier cosa que sepamos.