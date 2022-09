Ser mamá a los 50: historias de mujeres que quedaron a embarazadas en edad de menopausia

La vida de las mujeres se pasa haciendo cuentas. 9 meses en el vientre. 365 días para cumplir años. Nacen con un millón de óvulos. A los 13 años se calcula que solo quedan entre 500 y 400 de ellos, que la acompañarán durante toda la vida; envejecerán juntos. Sus calendarios están llenos de marcas cada 28 días. Se tienen más o menos de 30 a 35 años para quedar en embarazo sin representar mayor riesgo. Después de los 45 años dejan el marcador de lado y lo remplazan con abanicos pretendiendo mermar la ola de calor que trae la menopausia. Después de los 50 ya es hora de ser abuela, porque siete años después será una jubilada.

Con una carcajada, Clara Gómez deja claro que las matemáticas biológicas se pueden desafiar. Fue mamá por primera vez a los 50 años. Sí, mientras sus amigas mostraban fotos de nietos, ella alistaba las maletas para su parto. Tres años atrás ya era menopaúsica, pero se enamoró a los 46 de Laurence Booth, un inglés que tampoco había sido padre. Se casó y vivió varios años de luna de miel sin contemplar hijos.

Luego consideraron la posibilidad. Lo más viable era adoptar porque el solo hecho de pensar que ella tuviera en su vientre un bebé ya era descabellado. Pero para la ciencia no. “Me dieron medicamentos, hormonas y me devolvieron en el tiempo. Volví a tener un útero joven” y manifiesta que con un solo intento de fecundación in vitro cumplió su sueño.

Clara Marcela Gomez y su esposo cumplieron el sueño de ser padres sin limites de edad. FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA - Foto: Esteban Vega

Así como ella, cientos de mujeres se suman a la tendencia de afrontar embarazos geriátricos, como los llaman después de los 35. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- solo en el primer trimestre de este año, cerca de 300 mujeres dieron a luz después de los 45 años, y un gran porcentaje de ellas ya habían pasado los 50. Quizás es algo que en países como Colombia sorprenda, pero sociólogos y especialistas médicos consultados por este medio aseguran que se está convirtiendo en una tendencia mundial, sobre todo en países desarrollados.

En España, por ejemplo, durante el 2020 fueron más las mujeres de 40 años (5.972) que dieron a luz, comparado con las de 25 (3.830), según cifras del Instituto Nacional de Estadística de ese país. Lo que se está viendo en los próximos años es que las mujeres de 50 sobrepasarían a las de 40 en número de partos.

“Las mujeres queremos llevar nuestras propias cuentas. No tener presión de casarnos y embarazarnos sin antes viajar por el mundo, crear empresa, desarrollarnos profesional y personalmente”, dice Ginna Duncan, está próxima a cumplir 50 años y tiene dos bebés en su vientre. Los gemelos apenas tienen 9 semanas de gestación y un hermano que no alcanza a tener 5 años, que los espera en casa, en el norte de Bogotá.

Gina Duncan fue madre después de los 46 años y hoy está en embarazada de gemelos FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA - Foto: Esteban Vega

Si bien es cierto, Clara y Ginna planearon sus hijos, también hay casos de mujeres de 50 años que fueron sorprendidas con la noticia y eso aumenta los riesgos de complicaciones no solo para la mamá sino para la criatura que viene en camino.

El ginecólogo y obstetra Jaime Olivos explica que al ser los óvulos viejos se pierde la vitalidad que evita trastornos genéticos como síndrome Down o Trisomía 13. La mamá también presenta complicaciones durante el parto por las enfermedades que a esa edad ya son notorias, hipertensión o diabetes, entre las más comunes. De igual manera resalta, que con un buen acompañamiento médico es posible que los partos se den de la mejor manera y sin complicaciones.

Gina Duncan y su esposo se enteraron hace 9 semanas que volverán a ser padres. Ella está próxima a cumplir 50 años y está embarazada de gemelos. FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA - Foto: Esteban Vega

Clara y Ginna aclaran que a los 50 años no son mujeres obsoletas para ser mamás. Si el miedo es dejar de cumplir sus metas antes de tener un hijo, pero a la vez temen las consecuencias de un embarazo en edad avanzada, aconsejan sumarse a otra tendencia: congelar sus óvulos de joven y solo utilizarlos cuando realmente se sientan preparadas. “Es que la sociedad no nos tiene que imponer nada”, puntualiza Clara.