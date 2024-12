SEMANA: Lo hemos visto preocupado en los últimos días por el futuro del páramo de Santurbán. ¿Tiene información de que va a haber licencia para el proyecto de minería de la firma Minesa en dicha zona?

Juan Carlos Cárdenas: Hay que contarles a los colombianos que acá lo que se está jugando es un precedente histórico muy preocupante. El ecosistema de los páramos en el mundo es muy pequeño, es un ecosistema donde realmente el agua dulce es muy importante para el desarrollo de los territorios y de las personas. Colombia es uno de los grandes ecosistemas de páramos en el mundo. Y si tenemos un megaproyecto minero en este páramo, estamos sentando un mal precedente y seguramente van a venir más proyectos megamineros en estas zonas. Todos los colombianos debemos entender que nos estamos jugando es el desarrollo de las futuras generaciones. Imaginémonos, después de que haya un proyecto minero en Santurbán, cómo puede ser un escenario similar en Chingaza o en el páramo de Sumapaz. No tiene ninguna presentación.

Creo que hay una discusión que me parece que no es pertinente, que es un tecnicismo en lo que tiene que ver la delimitación del páramo de Santurban. Hoy hay un fallo, hay una acción de tutela donde se discute nada más el tema de las audiencias públicas, que no sean virtuales, sino presenciales. Pero más allá de toda esa discusión jurídica, yo sí quiero insistir que lo que está en juego es la vida de nosotros, de los colombianos, no solamente de los bumangueses. Las aguas de Santurbán llegan hasta el río Magdalena y esto es una afectación para todos nosotros.

SEMANA: ¿Pero tiene información de que se va a permitir ese proyecto de Minesa en inmediaciones del páramo?

J.C.C.: Esa discusión es una trampa. Hablar que los proyectos megamineros son la solución económica para la problemática de hoy no es tan cierto. Estas son inversiones de largo plazo, estamos hablando de proyectos de más de 20 años. Entonces se nos muestra un espejismo con inversiones de unos 1.200 millones de dólares, que son lo largo de todo el proyecto, y que no van a generar realmente beneficios colectivos. Creo que hay que elevar la discusión a una discusión ética y cuando hablo de ética tiene que ver con decisiones que tienen que ser pensadas para el colectivo y en el mediano y largo plazo. Se lo he dicho al señor Presidente, con todo el respeto, que traigamos todas las inversiones extranjeras, pero hagamos apuestas en grandes emprendimientos tecnológicos. Hay que crear unos verdaderos parques tecnológicos que puedan ayudar sobre toda a la población más joven de nuestro país. Los jóvenes universitarios hoy están esperando oportunidades. También inversiones para la agroindustria. El sector agrícola tiene la capacidad de generar más puestos de trabajo que la misma minería.

SEMANA: ¿Qué información tiene sobre la delimitación del páramo de Santurbán? ¿Cuándo se va a hacer?

J.C.C.: Por la pandemia están suspendidas las audiencias públicas. Hay una acción de tutela que no permite que se hagan de forma virtual. Pero lo que sí se ve es claramente la intención de que realmente se lleve a cabo el proyecto, desconociendo el sentimiento de los ciudadanos. Nuestro gobierno fue elegido de manera legítima, con más de 140.000 votos, y estamos convencidos con todos los alcaldes del departamento de la defensa del páramo. Acá también hay que considerar no solamente un interés particular, sino que también hay un sentimiento colectivo que es la defensa de la vida y el futuro. Cuando tengamos desabastecimiento de agua, vamos a tener que pagar esas inversiones, porque eso no está contemplado en el modelo financiero de este megaproyecto.

SEMANA: ¿Y qué pasará, alcalde, en dado caso de que se expida la licencia para el proyecto de Minesa?

J.C.C.: Hemos hecho un trabajo técnico juicioso, riguroso, frente al estudio de impacto ambiental que presentó Minesa a la ANLA. Hay muchas observaciones, muchos reparos. Confío plenamente en las capacidades técnicas de todos los funcionarios del Gobierno para que entiendan que esto no es una discusión política. Es una discusión ética, de defensa de la vida y del futuro de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas.









SEMANA: ¿Qué balance hay de la atención de la pandemia en Bucaramanga? Tuvo que declarar la alerta roja por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos.

J.C.C.: Ya tenemos más reportes porque lo importante es tener información para hacer un aislamiento organizado. Estamos trabajando con información referenciada de los contagios de las personas, pero en estos últimos días hemos tenido una mayor ocupación de UCI. Hemos superado el 80 por ciento de la capacidad y hemos estado recibiendo personas contagiadas de otros municipios fuera del área metropolitana. Hoy tenemos una medida de pico y cédula de dos dígitos. Hay que proteger la vida, las empresas y la población más vulnerable.

SEMANA: ¿A qué atribuye usted este aumento considerable de los casos de coronavirus en la ciudad?

J.C.C.: Hay cansancio, fatiga, este es un proceso que ya lleva más de cinco meses. En algunas zonas hemos observado personas que no utilizan correctamente el tapabocas. La gente tiene necesidades básicas insatisfechas por el desempleo. Tenemos que seguir, no podemos bajar la guardia. Hay que invitar a los ciudadanos a que mantengan las buenas prácticas, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social, y salir nada más a lo estrictamente necesario. Hay que que decirles a los bumangueses que no es el momento para la vida social durante los fines de semana, hay que evitar esas aglomeraciones de personas en las casas.

SEMANA: ¿Cuál es su postura frente a la detención del expresidente y senador Álvaro Uribe?

J.C.C.: Mi posición es muy clara: toda mi vida he sido una persona institucional. Creo absolutamente en el equilibrio de poderes. También creo que el sistema judicial debe darles las garantías suficientes a todos los colombianos. Espero que se pueda hacer un proceso rápido, que no sea al final un show mediático, y espero que realmente se pueda aclarar la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

SEMANA: Usted viene hablando de Bucaramanga como una ciudad inteliegente. ¿Qué va a quedar de este tema al final de su Gobierno?