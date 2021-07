Informe Especial: orgullosamente colombiano, un homenaje al país del tricolor

Fue a las 7:00 de la noche cuando un florero que se estrelló contra el suelo de una casa de la Calle Real (hoy carrera séptima) y se partió en mil pedazos, marcaría para siempre el destino del único país bañado por dos océanos. Pertenecía al comerciante español José González Llorente, quien se negó a prestarlo a Luis de Rubio, que lo requería para la cena con la que los criollos querían cumplimentar la visita del comisario real Antonio Villavicencio, nacido en Quito. Se sabía de antemano que Llorente no prestaría ninguno de sus objetos de valor, y menos para que los criollos festejaran. Fue el pretexto para que estallara la reyerta de aquella noche del 20 de julio de 1810, y se escogiera la primera junta de gobierno autónomo de la que se tuvo noticia.

Desde entonces, el 20 de julio no volvería a ser lo mismo. Cada año no solo se recuerda aquel estruendo de un florero contra el piso, que provocó el mayor grito en la historia del país: el de Independencia. También es el día para que las banderas de Colombia salgan del armario y se ondeen con libertad en balcones y ventanas de todos los rincones del país, y en el que los colombianos se sienten más orgullosos de haber nacido en su tierra.

Pero el amarillo, azul y rojo no solo se ha ondeado como ritual en el día patrio, sino que se ha agitado, incluso en los lugares más lejanos del mundo, gracias a las gestas y proezas de los héroes nacionales, los deportistas, cuya explosión se produjo hace treinta años, y desde entonces han llegado a encaramarse en lo más alto de sus disciplinas, y han hecho que el himno nacional, considerado el más bello del mundo -después de la marsellesa-, retumbe por todo el planeta.

El día que por primera vez sonó en los más de 125 años de Juegos Olímpicos es el que más ha llenado de orgullo a María Isabel Urrutia, primera deportista colombiana en colgarse una medalla de oro en esas justas. Ximea Restrepo dice sentirse orgullosa de su patria a diario, pues desde hace treinta años vive en el exterior, pero recuerda con cariño aquel de 1992, en Barcelona, cuando se convirtió en la primera colombiana en ganar una medalla en las olimpiadas. Juan Pablo Montoya se erizó la piel cuando sonó el himno en el principado de Mónaco, tras derrotar al alemán Michael Schumacher. Mariana Pajón, a pesar de haber ganado dos medallas de oro en los olímpicos, se sintió orgullosa de ser colombiana cuando ganó el campeonato del mundo de BMX que se disputó en Medellín, su casa. Robert Farah no olvida la osadía de dar la vuelta olímpica, con la bandera de Colombia, en dos de los templos del tenis mundial, las canchas principales de Wimbledon y el National Tennis Center de Nueva York. Catalina Usme se sintió más colombiana que nunca cuando pudo volver a una cancha de fútbol tras dos cirugías de rodilla que la tenían frente a frente con el retiro. Y para Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida, su ’20 de julio’ no podría ser otro que cuando el Once Caldas se coronó campeón de la Copa Libertadores de América.