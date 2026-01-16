Mujeres de Alto Impacto - Empresarias

Son fundadoras de sus propias organizaciones o sucesoras que asumieron el timón de compañías familiares. Su propósito ha sido redefinir reglas, abrir caminos donde no los había y atreverse a ser diferentes para impactar el presente y moldear el futuro de las empresarias del país.

Este especial también presenta análisis y contenidos clave sobre el papel de las mujeres y su impacto en sectores estratégicos como el mentoring, la salud y el bienestar, la tecnología y las finanzas; la logística, el sector inmobiliario, los alimentos y el emprendimiento social, entre otros.

El ascendente papel de las empresarias en el desarrollo y la economía del país El 99 por ciento del tejido empresarial colombiano está conformado por microempresas y el 42 por ciento de ellas son creadas por mujeres. Su relevancia en el desarrollo económico del país es cada vez mayor y sus objetivos contemplan la creación de valor social y medioambiental. Entre los retos, que aumente su representación en medianas y grandes empresas, así como el acceso a financiamiento. Ir al artículo

Mujeres multiempresa

De pie: Natalia Badillo y Adriana Sanabria.

Sentadas: Janeth Martínez, Marcela Velásquez y Nathalia López Bernal.







El tejido empresarial colombiano va en ascenso. Según datos de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia cerró 2023 con un récord histórico de empresas activas. Estas mujeres, visionarias y abiertas a nuevas oportunidades, fundaron una primera empresa y poco a poco fueron creando muchas más. Algunas han profundizado en los sectores que ya conocían con empresas que definitivamente hacían falta. Otras, han sabido abrirse camino en nuevos sectores y apostarle a trabajar con nuevos socios.

Mujeres multiempresa (o la necesidad profunda de la autorrealización) A estas siete mujeres, su capacidad para tomar decisiones audaces en momentos claves las llevó a crear más de una compañía. Algunas son responsables de más de una docena. Estudios señalan que el motor de muchas de ellas no es solamente una mayor ganancia, sino su búsqueda de la realización personal y de impactar socialmente. Ir al artículo

Cerrar las brechas para mejorar la competitividad regional La exclusión laboral femenina limita la innovación y el crecimiento. Cerrar estas brechas puede fortalecer la competitividad de las regiones, sostiene Nathalia Franco Borrero. Ir al artículo

Mujeres pioneras

De pie: Andrea García Beltrán y Martha Gómez.

Sentadas: María Victoria Ríos y María Carolina Angulo.

Grupo de la derecha:



De pie: Denice Garzón.

De pie: Denice Garzón.

Sentadas: Diana Aguilar y Floralba Núñez.







Abrir oportunidades en mercados desconocidos o inexplorados significa tener el olfato para identificar necesidades sin cubrir y trazar caminos que otros no habían contemplado. Las pioneras son investigadoras de nuevas tierras, que impulsan innovadores renglones de desarrollo en la industria colombiana con una clara visión de futuro.

Abrí un camino que no existía La única colombiana elegida como la chef más importante del mundo (2023) escribe sobre lo que significa ser una pionera. Conocida como Leo, esta mujer de orígenes sucreños revolucionó la gastronomía nacional con una propuesta que conecta arte, ciencia, territorio y emoción. Su restaurante es uno de los 100 mejores del planeta. Ir al artículo

Mujeres que lideran la empresa de su familia

De pie: Margarita María Rodríguez y Daissy Amarillo.

Sentadas: Mónica Carolina Matamoros y María Alejandra Jordan Rojas.







El Estudio de Empresas de Familia 2023 de PwC Colombia reveló que el 70 por ciento de las empresas familiares espera un crecimiento continuo en el corto plazo. Estas mujeres tomaron el testigo de las empresas de sus familias. Algunas las han sacado adelante después de una crisis profunda. Otras, las han consolidado y llevado un paso más adelante.

Mujeres que son motores de desarrollo económico y social

De pie: Luz Elena Kassab, Catalina María Giraldo Acosta y María José Granados.

Sentadas: María del Mar González, Ana J. Ibarra y Sofía Arias.







Sin empresas no hay desarrollo posible. El sector privado es el motor más importante para la creación de puestos de trabajo y la generación de ingresos. Partiendo de esta premisa, estas mujeres se encargan, desde distintas orillas y sectores, de impulsar el crecimiento económico y social en Colombia.

Ellas son locomotoras de desarrollo Las empresas, especialmente las del sector privado, son el motor más importante para la generación de empleo y riqueza. Con su persistencia en un entorno cada vez más desafiante, estas 14 mujeres que emprenden y consolidan sus compañías jalonan el crecimiento económico y social del país. Ir al artículo

Nuestro propósito va más allá de generar utilidades Con una trayectoria marcada por el liderazgo empático y la equidad, Liliana Restrepo Arenas comparte su visión de empresa con propósito y de legado para Colombia. Ir al artículo

Mujeres en la innovación y la tecnología

Grupo de la izquierda:

De pie: Angie Paola Cerquera, Carolina Masso y Carolina Solano.

Sentadas: Katheryne Guerrero Osorio y Eliana González.



Grupo de la derecha:

De pie: Marisol Carantón Agudelo, Natalia Zerda y Verónica Crisafulli.

Sentadas: Martha E. Zambrano Baquero y Marcela Santiago.







La innovación es un área clave para el desarrollo de la sociedad. Estas mujeres son líderes de la tecnología y la innovación en campos muy variados, la ciberseguridad, las fintech, la transformación digital, la consultoría estratégica, la creación de nuevos negocios. Muchas de ellas son mujeres STEM que se han abierto camino –a ellas y a otros– en un país con una baja participación de mujeres en esas áreas de conocimiento.

El segundo país de la región en ‘startups’ lideradas o fundadas por mujeres Cada vez más mujeres encuentran la manera de superar barreras estructurales, como el acceso desigual al financiamiento, para emprender en el campo de la innovación y la tecnología. Actualmente, una de cada cinco compañías emergentes del país es fundada por ellas. Ir al artículo

Qué hay detrás del auge de las ‘fintech’ con enfoque femenino Las mujeres están detrás de dos de cada cinco de estas empresas en Colombia. Buena parte de sus productos buscan cobijar las necesidades de poblaciones desatendidas por la banca tradicional, ellas incluidas, y equilibrar así la cancha en términos de acceso a los servicios financieros. Ir al artículo

“La tecnología es un campo lleno de estereotipos” Abrir caminos para las mujeres en el mundo digital en Latinoamérica le ha valido a la peruana Mariana Costa Checa reconocimientos en el ámbito global. Su propósito es impactar el presente y el futuro de mujeres al entregarles, además de formación tecnológica, seguridad y confianza en sí mismas. Ir al artículo

Mujeres que son agentes de transformación social

Grupo de la izquierda:

De pie: Gladys Elena Méndez López y Rocío Pachón Pinzón.

Sentadas: María Angélica Bula, Alejandra Gallego Torres y Claudia Juliana Rangel.



Grupo de la derecha:

De pie: Sara Álvarez, Martha Isabel Serrano y Luisa Fernanda Jaramillo.

Sentadas: Juliana Uribe Villegas, Ana María Beltrán y Juliana 'Julita' Barreto.







Para un país como Colombia el compromiso social es fundamental para el desarrollo y el bienestar de la población. Desde distintos frentes, estas mujeres son capaces de cambiar vidas, de crear futuro, de lograr que otros puedan realizar sus sueños y alcanzar un nivel de vida digno y con proyección.

Empresarias sociales: inversiones que se alinean con los valores Desde su experiencia personal y su entorno han demostrado que con trabajo, sensibilidad y creatividad pueden impactar positivamente no solo su vida, sino la de comunidades enteras. Estas 12 mujeres han crecido y consolidado un sector del empresariado que es fundamental para la transformación social de Colombia. Ir al artículo

Mujeres en la sostenibilidad

Sentadas: Patricia Chacón y Lina Galindo.

De pie: Alexa Oviedo.







El propósito de las empresas que lideran estas mujeres es alargar la vida del planeta en ambientes donde las personas y las industrias son agentes de cambio ambiental, social y cultural. Sus compañías impulsan las energías sostenibles, la producción de agua, las cadenas productivas y la generación de proyectos que respetan el entorno.

La apuesta femenina por la sostenibilidad Los estudios mundiales sobre empresariado y emprendimiento muestran una creciente tendencia a priorizar los temas sociales y ambientales en los modelos de negocio. Las mujeres están a la cabeza de este movimiento, clave para hacer frente a las actuales crisis climáticas y humanitarias. Ir al artículo

Mujeres que son mentoras y promotoras de talento

Sentadas: Marisol Pabón Rodríguez, Martha Cecilia Rojas Ramírez, Tatiana Ravé y Claudia Lorena Gómez.

De pie: Luchy Mejía.







Un líder exitoso va más allá de alcanzar los objetivos trazados por la organización. Su rol trasciende hacia el bienestar personal y el de sus equipos para lograr metas integrales y sostenibles. En este ámbito surgen promotoras y mentoras de talento capaces de acompañar procesos de crecimiento personal y elevar a los líderes a su máximo potencial, para alcanzar un bienestar organizacional con una mirada ciento por ciento humanista.

En el coaching, ellas son cabeza de león El mundo es testigo del aumento vertiginoso del coaching empresarial. Un estudio de la International Coaching Federation demuestra un incremento pronunciado en el porcentaje de mujeres que ejercen este oficio en el mundo. Su poder: la inteligencia emocional. Ir al artículo

Mujeres que rompen estereotipos

Sandra Juliette Hernández, Paola Varela Arciniegas, Juliana del Sol Bastidas, Alejandra Salazar y Nazly Riveros.







Los trabajos no tienen género. La idea de que las mujeres son buenas para empleos relacionados con la educación, el cuidado y los servicios, y que los hombres se desempeñan mejor en ámbitos como la industria está mandada a recoger. Estas mujeres rompen paradigmas y están demostrando que pueden ser exitosas en roles profesionales y administrativos en sectores laborales altamente masculinizados como la seguridad, el transporte, la logística y la construcción.

La magia de ser distinta Tatiana Calderón es la única mujer latinoamericana que ha competido en la Fórmula 1. En esta columna cuenta cómo fue el camino para valorar su diferencia en un mundo hecho por y para hombres. Ir al artículo

Mujeres que buscan la salud y el bienestar

Grupo de la izquierda:

Sentadas: María Cristina Lesmes y Mariana Rodríguez.

De pie: María Alejandra Ruiz Severino y Mariana Puerto.



Grupo de la derecha:

De pie: Gina Achury y Yanca Vanesa Miranda Londoño.

Sentadas: Ana Catalina Echeverri y María Reina Andrade.







Quienes priorizan su salud y autocuidado tienen relaciones más sanas y resultados profesionales a mayor escala. Estas líderes han montado empresas prestadoras de servicios de salud; organizaciones que buscan el bienestar de los empleados, clínicas especializadas y empresas que trabajan de la mano de grandes marcas para desarrollar productos de belleza de alta calidad.

Empatía femenina al servicio de la salud y el bienestar La búsqueda superior de estas mujeres es impactar vidas. Han creado empresas prestadoras de servicios de salud diferenciales, organizaciones que buscan el bienestar de los empleados, clínicas especializadas y firmas que trabajan de la mano de grandes marcas para desarrollar productos de belleza de alta calidad. Ir al artículo

Influenciar en su mejor versión, es emprender desde el impacto Más allá de un hobby, el trabajo de los influencers requiere rigor y constancia. María Juliana Palacio invita a reconocerlo como un emprendimiento que transforma y abre caminos. Ir al artículo

Las empresas son más transparentes cuando hay tomadoras de decisiones Investigaciones señalan que la presencia activa de las mujeres en los escenarios de poder tiene un efecto positivo en la transparencia de las compañías... Ir al artículo