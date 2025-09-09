Mariana Costa Checa es cofundadora y directora ejecutiva de Laboratoria, una startup peruana de impacto social que capacita a mujeres en conocimiento tech y fomenta su inclusión en el ámbito laboral por medio de alianzas con empresas.

en su honor y DC Comics la incluyó en la historieta Mujeres Maravilla del Mundo.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo fue la génesis de este proyecto que les abre camino a las mujeres en la tecnología?

Mariana Costa Checa (M. C. C.): Casi por casualidad. Luego de vivir fuera por varios años volví a América Latina con mi esposo, que es programador, y empezamos, junto con un socio, una agencia digital. Desde allí notamos una gran demanda de talento en tecnología y una enorme brecha de participación femenina. La tecnología es un campo lleno de estereotipos. Muchas veces el imaginario de un programador es un chico geek en su sótano. Esto hace que muchas mujeres no se vean reflejadas. Hay una frase que repetimos en Laboratoria: “No puedes ser lo que no puedes ver”. Si no ves a mujeres como tú en esos espacios, es difícil imaginarte allí.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Fue fácil encontrar financiación?

M. C. C.: Para nada. El piloto lo financiamos nosotros. Conseguimos un salón y computadores donados, y el profesor era un desarrollador de nuestra agencia. Terminando ese piloto, ganamos un concurso de emprendimiento social con un premio de 10.000 dólares. A partir de ahí empezamos a crecer: ganamos otros premios, obtuvimos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, fortalecimos el modelo y escalamos a Chile, México, Brasil, Colombia y Ecuador.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿A quiénes está dirigido?

M. C. C.: A mujeres entre 25 y 35 años, muchas de ellas con estudios superiores pero con pocas oportunidades laborales reales. Algunas son madres, están subempleadas o desempleadas. A pesar de sus capacidades, han tenido pocas oportunidades de mostrar su talento. Nos enfocamos en dotarlas de habilidades técnicas y de vida que las conecten con empleos bien remunerados en el sector digital. Hemos impactado a más de 5.000 en nuestros programas intensivos, y más de 50.000 en eventos, talleres y actividades abiertas.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuál considera que es el impacto más profundo en una egresada de Laboratoria?