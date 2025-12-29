Qué hay detrás del auge de las ‘fintech’ con enfoque femenino

El ecosistema fintech ha revolucionado el sector financiero con soluciones tecnológicas que promueven una mayor inclusión. Y en esta transformación, el liderazgo femenino ha sido fundamental.

Según el Colombia Tech Report, las mujeres representan el 42 por ciento de los fundadores de empresas fintech, la proporción más alta de América Latina. Y sus compañías tienden a tener un mejor desempeño, pese a captar menos inversión: por cada dólar recibido en financiación, generan 78 centavos de ingresos, frente a los 31 de las fundadas exclusivamente por hombres.

¿Pero por qué esta industria ha facilitado una mayor representación femenina? Para Natalia Ochoa, principal data scientist en BCG X, división de tecnología del Boston Consulting Group, una de las razones es su enfoque social: al centrarse en la inclusión financiera de poblaciones marginadas, conecta con muchas mujeres que buscan generar impacto con sus negocios.

“En nuestra región, más del 35 por ciento de las fintech tienen al menos una fundadora, una proporción cinco veces superior al promedio global –afirma la experta–. Esto no solo rompe estereotipos, sino que inspira a nuevas generaciones de emprendedoras. Además, el creciente interés de los gobiernos ha creado un entorno más favorable”.

Ejemplos en Colombia

Las fintech con liderazgo femenino están creando herramientas financieras para poblaciones desatendidas por la banca tradicional –incluidas las mujeres– y con necesidades diversas.

En Colombia hay varios ejemplos. Ana Barrera, cofundadora de Aflore, impulsa la inclusión financiera mediante redes comunitarias de asesoría crediticia; Alexandra Mendoza lidera Liquitech, especializada en factoring digital para empresas pequeñas; Sandra Rubio dirige Imix, que convierte tiendas de barrio en centros de servicios financieros digitales; Camila Castro, cofundadora de Ualet, desarrolló una plataforma de inversión para personas con poco capital, y Jessica Oliván está al frente de Velara Fintech, enfocada en microcréditos para mujeres.

“Gracias a tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning, hoy es posible analizar con mayor precisión los patrones de comportamiento y capacidad de pago de las usuarias, y eliminar así sesgos de género en el financiamiento. Esto ha permitido el desarrollo de productos innovadores que reconocen el enorme potencial del mercado femenino”, agrega Ochoa.

Desafíos por superar

Lamentablemente, aún hay barreras. De acuerdo con Colombia Fintech, gremio de la innovación financiera, el acceso al financiamiento es una de las más grandes: en América Latina, solo el 5 por ciento del capital de riesgo se destina a startups fundadas por mujeres.

A esto se suma la baja participación en espacios de liderazgo. Apenas el 13 por ciento de los puestos en las juntas directivas del sector financiero colombiano están ocupados por mujeres, señala la especialista de BCG X.

Sin embargo, el papel de ellas en la transformación digital sigue cobrando fuerza, con fintech cada vez más alineadas con las demandas de una sociedad diversa. De su liderazgo dependerá, en gran medida, que el sistema financiero evolucione hacia un modelo más equitativo, representativo y sostenible.