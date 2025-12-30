Especial

Mujeres multiempresa (o la necesidad profunda de la autorrealización)

A estas siete mujeres, su capacidad para tomar decisiones audaces en momentos claves las llevó a crear más de una compañía. Algunas son responsables de más de una docena. Estudios señalan que el motor de muchas de ellas no es solamente una mayor ganancia, sino su búsqueda de la realización personal y de impactar socialmente.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 1:26 a. m.
Grupo Mujeres Multiempresa. Especial Mujeres Empresarias Círculo de Mujeres.
Grupo Mujeres Multiempresa. Especial Mujeres Empresarias Círculo de Mujeres. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

En un país en el que el emprendimiento suele estar ligado a la necesidad, hay mujeres que no se conforman con una sola idea de negocio. Las hay que han fundado dos, tres y hasta más de diez compañías.

El fenómeno de las mujeres dueñas de varias empresas no es nuevo, pero apenas comienza a visibilizarse. Durante años, las investigaciones sobre las organizaciones con liderazgo femenino se han centrado en la supervivencia de un primer negocio. Lo que sigue después rara vez se documenta.

Sin embargo, nuevos estudios empiezan a explorar este campo. Uno de ellos, publicado en el International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, revela que, más que un equilibrio perfecto, lo que caracteriza a estas mujeres es su capacidad de reinterpretarse continuamente y tomar decisiones audaces en momentos clave.

Otra investigación (Women Entrepreneurs and Wellbeing: an Identity Perspective) muestra que el bienestar de las emprendedoras no depende solamente del éxito económico. En muchos casos, lo que impulsa a una mujer a crear más de una empresa no es su ambición de mayores ingresos, sino una necesidad profunda de autorrealización. El motor, entonces, no es solo financiero, sino también existencial.

Mujeres

Cuando las reglas del legado familiar son reescritas por las mujeres

Mujeres

Empatía femenina al servicio de la salud y el bienestar

Mujeres

Empresarias sociales: inversiones que se alinean con los valores

Opinión

Cundinamarca, el departamento de las oportunidades

Opinión

Buscar la espiritualidad, el bienestar y el liderazgo interior

Opinión

Estados Unidos vuelve a apretar el tablero con su nueva Estrategia de Seguridad Nacional: ¿cómo defender la soberanía con estrategia?

Mujeres

Marcela Santiago, una mujer que jamás se rinde

Mujeres

Qué hay detrás del auge de las ‘fintech’ con enfoque femenino

Contenido en colaboración

Comunidad Musas: mujeres que transforman las empresas desde el liderazgo consciente

Mujeres de Alto Impacto

María Margarita Castro, liderazgo femenino en la consultoría de innovación y tecnología

¿Qué tienen en común estas mujeres?

Como lo evidencian estas siete historias, una relación positiva con el cambio: lejos de verlo como amenaza, lo entienden como oportunidad. Segundo, su consistencia: aunque puedan cerrar una empresa, venderla o transformarla, lo que no desaparece es su impulso por crear. Y tercero, una conciencia de su rol como referentes: muchas actúan como mentoras, inversionistas ángeles o promotoras del talento de sus colaboradores.

Y lo más interesante es que este tipo de liderazgo no se ajusta necesariamente a los modelos tradicionales. Las mujeres multiempresa no suelen ser celebradas como serial entrepreneurs, al estilo Silicon Valley, ni reclaman el título de ‘unicornios’. Más que medirse en capital alcanzado, su éxito se percibe en el impacto que logran en términos de empleo, innovación social, fortalecimiento comunitario y apertura de mercados para otras mujeres.

Más de Mujeres

Grupo Mujeres Multiempresa. Especial Mujeres Empresarias Círculo de Mujeres.

Mujeres multiempresa (o la necesidad profunda de la autorrealización)

Grupo Mujeres que lideran la empresa de su familia. Especial Mujeres Empresarias Círculo de Mujeres.

Cuando las reglas del legado familiar son reescritas por las mujeres

Grupo de la izquierda: Sentadas: María Cristina Lesmes y Mariana Rodríguez. De pie: Maria Alejandra Ruiz Severino y Mariana Puerto. Grupo de la derecha: De pie: Gina Achury y Yanca Vanesa Miranda Londoño. Sentadas: Ana Catalina Echeverri y María Reina Andrade.

Empatía femenina al servicio de la salud y el bienestar

"Grupo de la izquierda De pie: Sara Álvarez, Martha Isabel Serrano y Luisa Fernanda Jaramillo. Sentadas: Juliana Uribe Villegas, Ana María Beltrán y Juliana ‘Julita’ Barreto Grupo de la derecha De pie: Gladys Elena Méndez López y Rocío Pachón Pinzón. Sentadas: María Angélica Bula, Alejandra Gallego Torres y Claudia Juliana Rangel.

Empresarias sociales: inversiones que se alinean con los valores

Maribel Córdoba es Gerente general de la Lotería de Cundinamarca

Cundinamarca, el departamento de las oportunidades

Marisol Pabón del Círculo de Mujeres

Buscar la espiritualidad, el bienestar y el liderazgo interior

Rocío Pachón del Círculo de Mujeres

Estados Unidos vuelve a apretar el tablero con su nueva Estrategia de Seguridad Nacional: ¿cómo defender la soberanía con estrategia?

Marcela Santiago, fundadora y CEO de Tumipay

Marcela Santiago, una mujer que jamás se rinde

Sandra Vélez es la presidenta del Grupo Ethuss

Sandra Vélez, una mujer que lidera para construir país

Tatiana Calderón, piloto colombiana de la Escudería Telmex Claro.

La magia de ser distinta

Noticias Destacadas