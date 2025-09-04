“La diversidad no es una moda, sino una ventaja competitiva”

La Cámara de la Diversidad lleva 13 años promoviendo el empoderamiento económico, las oportunidades de empleo y el desarrollo de los negocios de las personas diversas, así como la formalización de las empresas lideradas por ellas. Inició actividades en 2012, como Cámara de Comercio LGBT+, y se reestructuró diez años después para ir más allá de la orientación sexual y abarcar lo étnico, la discapacidad, la nacionalidad (migración) y el factor generacional.

Una de sus principales estrategias es la Chamber Academy Américas, un espacio de formación y certificación para empresas interesadas en desarrollar y fortalecer sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). La filósofa Johanna Alfonso, quien la lidera, explica la importancia de la educación en este campo.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué es la Chamber Academy?

Johana Alfonso (J. A.): La idea es que los líderes empresariales desarrollen nuevos comportamientos a través de la educación, para que no solo entiendan la diversidad, sino que la abracen como una condición básica para el crecimiento de sus compañías y de la economía. Esto tiene que ver con la ampliación de los espacios laborales para las personas diversas, pero también con estrategias de comunicación y mercadeo incluyentes y respetuosas con estas poblaciones.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué resultados han obtenido?

J. A.: En los últimos tres años hemos realizado 22 sesiones de formación, a las que han asistido más de 3.300 líderes de organizaciones de todos los tamaños y sectores. El sector empresarial ha avanzado significativamente en participar en conversaciones honestas sobre diversidad, equidad e inclusión. Es muy satisfactorio cuando esas personas, que juegan un papel tan importante en el avance de este tema, reconocen que tienen sesgos inconscientes y se comprometen a tomar acciones concretas para corregirlos.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuáles son los principales desafíos para lograr una mayor inclusión?

J. A.: Persisten brechas en temas estructurales, como las políticas públicas de inclusión, los protocolos de contratación y las cuotas de representatividad de mujeres y minorías en espacios de liderazgo. Hace falta promover una mejor educación para la diversidad desde los primeros niveles escolares. Necesitamos implementar un enfoque holístico que nos permita entender, a una edad muy temprana, la importancia de la diversidad y la necesidad de que haya igualdad de oportunidades para todas las personas, sin discriminación.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Por qué es importante promover la diversidad en las compañías?