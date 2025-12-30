Especial

Empatía femenina al servicio de la salud y el bienestar

La búsqueda superior de estas mujeres es impactar vidas. Han creado empresas prestadoras de servicios de salud diferenciales, organizaciones que buscan el bienestar de los empleados, clínicas especializadas y firmas que trabajan de la mano de grandes marcas para desarrollar productos de belleza de alta calidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 1:17 a. m.
Grupo de la izquierda: Sentadas: María Cristina Lesmes y Mariana Rodríguez. De pie: Maria Alejandra Ruiz Severino y Mariana Puerto. Grupo de la derecha: De pie: Gina Achury y Yanca Vanesa Miranda Londoño. Sentadas: Ana Catalina Echeverri y María Reina Andrade.
Grupo de la izquierda: Sentadas: María Cristina Lesmes y Mariana Rodríguez. De pie: Maria Alejandra Ruiz Severino y Mariana Puerto. Grupo de la derecha: De pie: Gina Achury y Yanca Vanesa Miranda Londoño. Sentadas: Ana Catalina Echeverri y María Reina Andrade. Foto: Fotografía: Juan Carlos Sierra. Producción: Doralys Cortés Quintero.

En Colombia, las mujeres han sabido ganarse un lugar importante en el campo de la salud y el bienestar. La formación profesional, la disciplina, el rigor, la creatividad y la sensibilidad han sido sus pilares, en un país en el que el 80 por ciento del talento humano en dicha área está conformado por mujeres, según el Ministerio de Salud.

Y coinciden en una promesa, una prioridad y una misión: la dignidad del ser humano. En consecuencia, buscan ofrecer un manejo integral a los pacientes. Su capacidad para generar vínculos empáticos les ha permitido entender que las enfermedades –sobre todo las crónicas y terminales– requieren de soluciones que no se limitan a fórmulas médicas y procedimientos quirúrgicos. Por eso, se enfocan en la atención psicológica y el acompañamiento emocional dirigido a los pacientes y a sus familias; velan por el cumplimiento de sus derechos en medio de un sistema de salud de difícil acceso en cuanto servicios de calidad y oportunidad, y les hacen un estricto seguimiento hasta su recuperación.

Las mujeres de este grupo han llevado soluciones a sus territorios a través de clínicas, IPS y centros especializados en salud mental, dolor crónico y enfermedades graves —incluyen en muchos casos medicinas alternativas avaladas por la ciencia médica—, fertilidad y hábitos de vida saludables, servicios que en otras épocas solo se ofrecían en las grandes ciudades. Y muchas de ellas han logrado romper techos de cristal y brechas salariales en áreas administrativas y gerenciales, dominadas históricamente por los hombres.

En el área del bienestar también cumplen un papel protagónico. Han forjado instituciones que impulsan el talento humano y la inteligencia emocional dentro de las organizaciones, mediante estrategias que generan fuertes vínculos entre el empleador y los trabajadores.

Mujeres

Mujeres multiempresa (o la necesidad profunda de la autorrealización)

Mujeres

Cuando las reglas del legado familiar son reescritas por las mujeres

Mujeres

Empresarias sociales: inversiones que se alinean con los valores

Opinión

Cundinamarca, el departamento de las oportunidades

Opinión

Buscar la espiritualidad, el bienestar y el liderazgo interior

Opinión

Estados Unidos vuelve a apretar el tablero con su nueva Estrategia de Seguridad Nacional: ¿cómo defender la soberanía con estrategia?

Mujeres

Marcela Santiago, una mujer que jamás se rinde

Mujeres

Qué hay detrás del auge de las ‘fintech’ con enfoque femenino

Contenido en colaboración

Comunidad Musas: mujeres que transforman las empresas desde el liderazgo consciente

Mujeres de Alto Impacto

María Margarita Castro, liderazgo femenino en la consultoría de innovación y tecnología

En un mundo que aún mide el éxito a partir de la eficiencia y los números, las mujeres recuerdan que la salud y el bienestar son, ante todo, un acto de humanidad.

Más de Mujeres

Grupo Mujeres Multiempresa. Especial Mujeres Empresarias Círculo de Mujeres.

Mujeres multiempresa (o la necesidad profunda de la autorrealización)

Grupo Mujeres que lideran la empresa de su familia. Especial Mujeres Empresarias Círculo de Mujeres.

Cuando las reglas del legado familiar son reescritas por las mujeres

Grupo de la izquierda: Sentadas: María Cristina Lesmes y Mariana Rodríguez. De pie: Maria Alejandra Ruiz Severino y Mariana Puerto. Grupo de la derecha: De pie: Gina Achury y Yanca Vanesa Miranda Londoño. Sentadas: Ana Catalina Echeverri y María Reina Andrade.

Empatía femenina al servicio de la salud y el bienestar

"Grupo de la izquierda De pie: Sara Álvarez, Martha Isabel Serrano y Luisa Fernanda Jaramillo. Sentadas: Juliana Uribe Villegas, Ana María Beltrán y Juliana ‘Julita’ Barreto Grupo de la derecha De pie: Gladys Elena Méndez López y Rocío Pachón Pinzón. Sentadas: María Angélica Bula, Alejandra Gallego Torres y Claudia Juliana Rangel.

Empresarias sociales: inversiones que se alinean con los valores

Maribel Córdoba es Gerente general de la Lotería de Cundinamarca

Cundinamarca, el departamento de las oportunidades

Marisol Pabón del Círculo de Mujeres

Buscar la espiritualidad, el bienestar y el liderazgo interior

Rocío Pachón del Círculo de Mujeres

Estados Unidos vuelve a apretar el tablero con su nueva Estrategia de Seguridad Nacional: ¿cómo defender la soberanía con estrategia?

Marcela Santiago, fundadora y CEO de Tumipay

Marcela Santiago, una mujer que jamás se rinde

Sandra Vélez es la presidenta del Grupo Ethuss

Sandra Vélez, una mujer que lidera para construir país

Tatiana Calderón, piloto colombiana de la Escudería Telmex Claro.

La magia de ser distinta

Noticias Destacadas