Especial Aviación: ¿por qué volar sigue siendo la mejor opción?

Plan de vuelo para 2026

Algunos de los líderes de las principales aerolíneas que operan en Colombia revelan sus planes para el país en 2026.

Movilización de pasajeros

El acuerdo que cambió las reglas para los pilotos de Avianca: así opera este modelo pionero en Colombia El capitán William Polanco, presidente de la Organización de Aviadores de Avianca, cuenta cómo su modelo sindical basado en la negociación técnica, la concertación y un esquema de productividad ha fortalecido las operaciones y elevado la calidad de vida de sus pilotos. Ir al artículo ¿Moverse en helicóptero por Colombia? Esta empresa ofrece vuelos chárter a buen precio: “Pueden salir igual que un taxi” Lo que inició en 1955 como una solución para construir oleoductos en zonas remotas del país, se transformó en Helicol, una empresa de vuelos chárter que le apuesta a nuevas formas de movilidad aérea en Colombia. Ir al artículo De 14 aeropuertos con planes de mejoramiento a cargo de Aerocivil, solo seis avanzan a buen ritmo La red aeroportuaria del país todavía se queda corta frente al crecimiento en pasajeros y rutas aéreas. El promedio de avance de la mayoría de obras no supera el 2 por ciento. Ir al artículo

Mayores operadores del país

Turbulencia no significa peligro

“Es más la incomodidad y el susto para los pasajeros. El piloto trata de evitarlas, pero el avión no tiene riesgo”. –Capitán Sebastián Calle, gerente general de Halcones Aviation School.

El verdadero peligro es…

“El comportamiento de los pasajeros, conductas agresivas, menosprecio por las regulaciones y la mala manipulación de equipos portátiles como baterías de celulares que han generado incendios a bordo”. –Ricardo Correa, piloto y docente con más de 11.000 horas de vuelo de experiencia.

Desde Colombia esta compañía garantiza que no se retrasen los vuelos en más de 300 aeropuertos del mundo Con 30 años de experiencia, Stock Keeper suministra pasabordos e identificadores de equipaje a más de 300 aeropuertos del planeta. Ir al artículo Más rutas, más desarrollo: así conecta Avianca a Colombia con nuevas oportunidades económicas La aerolínea posicionó al país como destino líder en el mundo: entre 2023 y 2025 más de 17 millones de viajeros internacionales llegaron en sus aviones, que se han consolidado como elementos de transformación Ir al artículo

Motores que “hablan”

Los aviones modernos avisan cuando se sienten “cansados”. Los motores LEAP-1A que hoy cruzan el cielo colombiano envían diagnósticos de salud vía satélite. Su fabricante, CFM International, explica que:

“Si un sensor detecta una vibración mínima, el equipo en tierra ya tiene el repuesto listo”.

¿Y qué hacen los pilotos?

“No hay un procedimiento de oro, es la combinación de factores como conocimientos, aplicación de procedimientos, entrenamiento robusto y toma de decisiones”. –Ricardo Correa, piloto y docente con más de 11.000 horas de vuelo de experiencia.

“Existen los memory items, por ejemplo: unos procedimientos de emergencia que los pilotos conocen en orden, de memoria y que ejecutan al pie de la letra para salir de riesgos inminentes”. –Capitán Sebastián Calle, gerente general de Halcones Aviation School.

Aeropuerto El Dorado no ha cumplido recomendaciones para mejorar su capacidad: “Podría llegar a 100 operaciones hora” Paula Bernal, gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) en Colombia, advirtió que de las 23 recomendaciones formuladas para el aeropuerto en su estudio de capacidades de 2023, solo se han cumplido tres. Ir al artículo

