Estas son las ocupaciones más afectadas por la cuarentena

Por medio de su cuenta de Twitter el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas expresó su preocupación por esta importante porción de la población.“ Son 8 millones y medio de trabajadores. 87% NO TIENE un salario asegurado . Conductores, meseros, sastres, peluqueros, pintores, etc. En cada ocupación cientos de miles de personas y millones de dependientes”, alertó.

Son millones los trabajadores que se encuentran en grave situación de vulnerabilidad, pues desde hace cerca de un mes no han podido retornar a realizar sus labores. Según la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del Mercado laboral del Dane, cerca del 87% de los trabajadores no tiene un contrato que le permita un ingreso asegurado en estos meses de inactividad.

Estos son los oficios más afectados por las medidas de aislamiento impuestas para aplanar la curva de contagio de coronavirus (datos de la GEIH):

Vendedores: en el país existen cerca de 1,2 millones de los cuales solo el 15% tiene un contrato a término indefinido.

Personal de servicio de restaurantes: Hay más de 759.500. El 8,3% tiene contrato indefinido.

Cocineros y camareros: 268.000, solo el 11% tiene contrato indefinido

Sastres y modistos: 481.000 de los cuales el 9,9% posee contrato indefinido

Comerciantes: más de 441.000.

Peluqueros y afines: 391.000 solo el 0,7% tiene contrato indefinido.

Ebanistas: 120.000, solo el 7,1 posee contrato indefinido

Conductores de vehículos: 1’197.000 de los cuales el 16,4% está contratado indefinidamente.

Pintores: 143.000 de los cuales el 9,7% está con contrato indefinido.

Trabajadores de los servicios: 242.000, el 13% con contrato indefinido.

Todas las personas que ejercen estos oficios están pasando un momento económico complicado, y lo que más preocupa a algunos es la incertidumbre.

Cabe recordar que en teoría a partir del próximo lunes volverán a sus trabajos cerca de 1,2 millones de personas que forman parte del sector de la construcción y de la manufactura( Confecciones y prendas de vestir (completo),Cueros,Transformacions de madera (no incluye muebles), papel y cartón, Productos químicos, Productos de metal, Aparatos y equipos eléctricos). No obstante, el ministerio de Industria y Comercio explicó que es probable que este número pueda ser menor, teniendo en cuenta que el 6% hará teletrabajo, y entre el 20 y 30% no retomará las labores por cuestiones asociadas a la falta de demanda y la situación de las cadenas de comercio.