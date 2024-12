"Hacer mercado en Wuhan es como un intento de suicidio”. Lo dice Catalina Moreno, una estudiante colombiana de 25 años atrapada en la provincia china donde surgió el coronavirus, esa enfermedad que en menos de dos meses ha cobrado la vida de 2.600 personas y tiene en vilo a otras 77.000. La colombiana, que hace parte del grupo que está evacuando el gobierno, le contó a SEMANA lo que han sido sus días en Wuhan.

Lo que más le angustiaba a Catalina no era estar encerrada en su habitación. “Aunque me siento como en una cárcel, me produce pánico salir”. Antes de ir a la calle se ponía tapabocas, se abrigaba muy bien porque aún estaban en invierno y caminaba diez minutos por las vías desoladas de Wuhan hasta un supermercado. “Me da miedo ver las calles tan vacías, pero me asusta más encontrar personas. Un día vi a unos viejitos que no llevaban tapabocas y me asusté mucho porque pensé: ¿Tienen el virus? ¿Por qué no se están cuidando?”.