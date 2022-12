¿Cómo será el programa que beneficiará a las personas del Ingreso Solidario para 2023?

Desde el próximo año no se prorrogará el programa de Ingreso Solidario. La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusineque, contó cómo se mitigará esto y que proyecto lo reemplazará.

Cielo Rusineque Urrego confirmó la no continuidad del Ingreso Solidario para el 2023. Además, explicó el plan para reemplazarlo.

¿Qué es el Ingreso Solidario?

La creación de este ingreso se dio en medio de la pandemia durante el gobierno de Iván Duque Márquez. El objetivo de este fue proporcionarle incentivos económicos a las personas más afectadas en la coyuntura del covid-19. Por medio de la Ley 2155 de Inversión Social, se empezó a ejecutar el proyecto hasta diciembre de 2022. En ese orden de ideas, sin este ingreso para el próximo año, ¿cómo se reemplazará para las personas que se beneficiaban?

El mes pasado, Rusinque convocó la Mesa de Equidad, presidida por el presidente Gustavo Petro y el Departamento de Prosperidad Social. En esta, se aprobó la propuesta que ajustaba las políticas del Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, para otorgar un monto de 500 mil pesos en diciembre para las personas con pocos recursos.

- Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Durante la entrevista en Mañanas Blu, la directora del Departamento confirmó que, tal como se había planeado con el gobierno electo de Gustavo Petro, para el 2023 no se prorrogaría el proyecto del Ingreso Solidario. Uno de los motivos fue la poca disponibilidad de recursos dejada por el gobierno anterior.

Sin embargo, Rusinque comentó que se está diseñando una política integran que reemplace al ingreso y beneficie a las personas en condición de pobreza. Están buscando una oferta integral por parte del Estado que permita a los habitantes salir de su estado y no generar una dependencia con el ingreso. Asimismo, comentó que el dinero establecido no estaba siendo exitoso: “Además de dignificarlos porque eran ingresos que estaban por debajo de los 500.000 pesos, pues eran ingresos que estaban por debajo de la línea de pobreza. Además, no llegaba a los sectores más desfavorecidos”, afirmó la directora.

El último Ingreso Solidario

Para este último año, con el Ingreso, las personas beneficiadas recibirán entre noviembre y diciembre un subsidio entre $380.000 a $500.000, a partir de las condiciones expresadas en el Sisbén IV. Si una persona desea conocer o saber si hace parte del subsidio, puede hacerlo ingresando a; https://ingresosolidario,prosperidadsocial.gov.co/, rellanar los datos correspondientes y seguir los pasos pertinentes expresados en la página.

Cabe aclarar que, en caso de no contar con una cuenta bancaria y ser beneficiado por el Ingreso, se podrá hacer el giro por aplicaciones móviles como Nequi o Daviplata.

La característica de esta última entrega del subsidio, sostuvo Rusinque, es la transferencia extraordinaria a más de 300.000 mujeres cabezas de hogar. En esta etapa, se decidió por incluirlas de forma personalizada. La razón es a partir de una estadística presentada por el Departamento, la cual arrojó que el 75% de los hogares con menores recursos están a la cabeza de madres cabeza de hogar.

Otros programas, aparte del Ingreso Solidario, son: Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Ambos aún se encuentran vigentes para el 2023.

Los requisitos para Familias en Acción son: Estar clasificado en los subgrupos A1, A2, AA3, A4, A5, B1, B2, B3 o B4 en el Sisbén IV; y tener a su responsabilidad menores de edad. Por su parte, los requisitos para el próximo año para Jóvenes en Acción serán: Ser bachiller, tener entre 14 y 28 años, estar registrado en las bases de focalización y en el Sistema de Información de la Estrategia Unidos.

La noticia de la culminación del proyecto Ingreso Solidario tomó por sorpresa a los beneficiados. No obstante, Rusinque dio un mensaje de tranquilidad en su diálogo con Blu Radio.

Expresó que la propuesta, que se está manejando, brindará servicios e instrumentos viables que permitan que los ciudadanos cuenten con una autonomía económica. Además de contar con el apoyo necesario de las entidades para estas personas.

“Desde ya se trabaja en diseñar una política integral de este sistema de beneficios, de manera que creemos condiciones verdaderas de superación de probreza, permitiendo un ingreso digno”, comentó la directora.