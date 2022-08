¿Cuál es la regla secreta para el uso correcto del dinero?

El dinero funciona como el material de cambio que permite acceder a un bien o servicio. Su importancia radica en que, en la mayoría de los casos, para hacer posible un sueño, meta, objetivo y negocio es necesario contar con la moneda.

Si bien es cierto que no todos adquieren la misma cantidad de dinero, El Economista dice que la falta de este conduce a tener problemas. De hecho, el ejemplo que puede abarcar a la mayoría es que con los billetes y monedas se puede acceder a servicios necesarios, como los públicos, la comida, el vestir y el transporte.

De acuerdo con los expertos, el dinero es un recurso escaso, por lo que se debe aprender a manejar de la mejor manera posible. En adición, si se cuenta con una educación e inteligencia financiera, es posible que las personas tengan estabilidad.

Por lo tanto, así como existen reglas de entrenamiento para lograr una figura corporal, también las hay para darle un uso correcto al dinero. Se trata de una fórmula que permite darles orden a los ingresos en determinado tiempo y cubrir gastos.

La mencionada regla financiera está dividida por varios puntos:

1. Mitad de los ingresos para cubrir los gastos fijos

El mundo financiero explica que los gastos fijos son aquellos que se deben hacer todos los meses, según la necesidad y capacidad monetaria de cada persona. Dichos gastos no se pueden evitar, pues son los que mantienen la vida de muchos. El problema es que para cubrirlos, el monto suele ser elevado.

Es así como los expertos de productos financieros HelpMyCash.com recomiendan destinar la mitad del sueldo al mes para este tipo de gastos. Teniendo en cuenta estudios de caso, hay familias que no sobreviven cubriendo sus necesidades con el 50 % de lo que gastan, pero los expertos dicen que esto se debe a que no saben diferenciar entre lo que es imprescindible y lo que no.

Conjuntamente, la regla sugiere que 30 % del sueldo se destine a los gastos variables o prescindibles, entre los que se encuentran las actividades de ocio, compra de electrodomésticos, cenas fuera del hogar, entre otros.

2. Quinta parte para ahorrar

Luego de destinar la parte del sueldo a gastos fijos y variables, el restante se debe destinar al ahorro, según los especialistas. La estrategia más utilizada es que, al momento de recibir el dinero, se reserve de inmediato para evitar tentaciones que, por lo general, suelen ser innecesarias.

3. Calcular los gastos con horas de trabajo

La teoría puede llegar a ser más fácil que la práctica. El mundo financiero dice que existe la posibilidad de margen de error en la que las personas gastan más de la cuenta.

Ante la anterior situación, los expertos en finanzas personales de ahorro e inversión comparten un consejo: “Si calculamos el precio de los productos en horas de trabajo y no en pesos, nos daremos cuenta del esfuerzo real que tenemos que hacer”.

En ese sentido, la compra tentadora puede pasar a no llevarse a cabo. Una de las variables más cuestionadas es cómo evitar la compulsividad a la hora de manejar el dinero, el portal Expansión comparte algunos pasos para contrarrestarla: