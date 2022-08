Sí se puede: consejos para ahorrar dinero semanalmente

El ahorro es una de las prácticas más recomendadas y estudiadas por los profesionales en finanzas. Básicamente se trata de la acumulación de dinero, para después cumplir una meta u objetivo de vida.

Por lo general, los especialistas en el tema y las entidades bancarias ofrecen métodos de ahorro para lograr comprar una casa, un carro, ir de viaje o comenzar a estudiar una carrera profesional. Sin embargo, sea cual sea la razón, lo cierto es que cualquiera lo puede hacer.

De acuerdo con El Economista, la falta de ahorro podría repercutir de forma negativa en el patrimonio familiar.

Adriana Guerra, profesora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, le dijo al citado medio que “el principal impacto negativo es en la salud y luego el legado que se deja en la familia, en momentos de enfermedad o de muerte, si esa persona era el sustento económico de toda la familia, deja desvalidos a todos los demás integrantes”.

Por su parte, el portal de capacitaciones económicas Saber más ser más recalca la importancia del ahorro y dice que se debe considerar como un hábito de vida, así como se come tres veces al día o se toma una ducha.

Los conocedores del tema también detallan que independientemente de los ingresos que una persona adquiere, sí es posible acumular la moneda de cambio. En la misma línea, se aconseja hacerlo por un tiempo determinado y cumpliendo siempre.

Por ejemplo, uno de los métodos de ahorro que más se suelen recomendar es el semanal o de cada siete días.

Las finanzas personales hacen parte de los conocimientos para la vida, según expertos. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

A pesar de que ahorrar no es una tarea fácil y para ello hay que empezar a fortalecer la mentalidad financiera, Mi Bolsillo consigna que no es imposible. De hecho, considera que no importa el sitio o lugar donde se guarde el dinero, puede ser desde un colchón hasta una caja fuerte, pero lo imprescindible es empezar y no hay mejor manera que con la agrupación de capital semanal.

Los especialistas en acciones bancarias de créditos, retiros y ahorros dicen que para acumular dinero a la semana se debe comenzar determinando una cantidad mínima que se debe guardar cada siete días. No importa el monto, pero sí es necesario crear el hábito de no gastarlo, indican.

Asimismo, tampoco es importante el sitio, pero sí el tiempo: se puede comenzar con un mes, luego trimestral, semestral y anual.

Ahorrar debe ser un acto consciente y estructurado. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Así las cosas, se comparten consejos puntuales e ideales para el ahorro semanal, haciendo posible la materialización de sueños, metas u objetivos:

1. Presupuesto: con este se determina el monto específico. El portal de educación financiera en Chile CMF señala que un presupuesto es sinónimo de eficacia, puesto que “permite pronosticar y controlar los gastos frecuentes de cada mes”.

Mi Bolsillo agrega que aun cuando el presupuesto es indispensable, no se debe dejar de prestar atención a gastos necesarios como la alimentación, el pago de servicios públicos, el transporte, entre otros.

2. Disminución de gastos: hay momentos en los que los sujetos gastan sin pensar y luego resultan entrando en una etapa de queja y resignación.

Para los expertos, no hay que gastar innecesariamente y se puede comenzar evitando las compras en internet o el pago de suscripciones a plataformas que no se utilizan frecuentemente; ese dinero se puede destinar directamente al ahorro de la semana.

3. Eliminar deudas: aunque existe el imaginario de que “para deber hay que tener”, las deudas son las enemigas número uno del ahorro.

Si bien es cierto que no es un delito tener un préstamo, lo más recomendable es tratar de liquidarlo para que en vez de pagar intereses, ese dinero se acumule, indican diferentes portales y programas financieros.

4. Ingresos extras: por último, Mi Bolsillo aconseja guardar los ingresos extras para el ahorro semanal porque no hacen parte del aporte habitual, entonces puede que una persona viva sin ellos.