¿Cuánto cuesta criar un hijo en Bogotá?

Actualmente, la situación económica en Colombia no es la mejor debido a que la inflación cada vez es más alta y la carestía de los alimentos no cesa; es por ello que cada vez se vuelve más difícil criar un hijo y para muchos ser padres ya no es una opción que los anime.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció que el alza de precios en el país continúa, pues la inflación anual al mes de abril de 2022 fue de un 9,23 %, siendo esta la más alta en los últimos 21 años. Así mismo, reveló que el costo de vida de los colombianos se incrementó en un 1,25 % durante el último mes. Es por esta razón que el costo de la crianza de un hijo en Bogotá, con buena calidad de vida, se hace cada vez más difícil.

Un sondeo realizado por La República a una pareja de clase alta en Bogotá determinó que al menos $1.204 millones se invierten en la crianza de un hijo entre los cinco y los 18 años, y se podría pensar que los gastos más altos están en áreas como la salud y la alimentación; sin embargo, actualmente muchos hogares pueden invertir mucho más en otras áreas debido a la constante transformación global.

Según este reporte, la educación, el entretenimiento y la tecnología son los rubros en los que más invierten los padres de familia en un hijo nacido entre el 2010 y 2022. En el factor de educación, en promedio invierten durante 13 años $796,5 millones, los cuales incluyen un curso de idiomas, ruta escolar, útiles escolares y almuerzo en el colegio, además de intercambios internacionales.

Actualmente, la salud, el entretenimiento y la tecnología son las áreas en las que los padres de familia más invierten.asa - Foto: Getty Images

En entretenimiento, que está en segundo lugar, gastan aproximadamente $139.1 millones y los integra la práctica de deportes, talleres musicales y otras actividades de esparcimiento social. Y en tercer lugar están los gastos de tecnología por alrededor de $120.1 millones que se gastan en la compra de celular y un plan de datos, un portátil, un iPad, un vehículo para cuando ingrese a la universidad y la mesada.

Catherine Thevenot, profesora de psicología cognitiva del desarrollo en la Universidad de Lausana, señaló que “los niños y jóvenes de esta generación confían en las herramientas digitales para aprender y jugar, lo que influye en la forma en que se desarrollan y ven el mundo que los rodea”.

Ahora bien, la alimentación, que es uno de los factores básicos para la subsistencia del ser humano, está en cuarto lugar en el sondeo con un gasto de $62.4 millones, seguido de la salud con $55.1 millones y del vestido, en el que se gastan $31 millones.

Es importante resaltar que estos presupuestos varían dependiendo de la clase social. Este sondeo se hizo en un hogar de clase alta, incluyendo intercambios y cuatro semestres de medicina en la Universidad Javeriana, ya que es una de las carreras más demudadas en 2022.

Otro estudio de la empresa de telecomunicaciones Infobip asegura que la nueva era podría ser la primera en ser completamente digital, lo cual implicaría una mayor inversión de tecnología que no solo serviría para el entretenimiento, sino para contribuir al aprendizaje y la formación.

Juan Cruz Catarineu, líder de marketing integrado para la región de Infobip, explicó que la nueva era es “la primera generación verdaderamente omnicanal. Lo que esto signifique en términos de la participación de la generación ‘Alfa’ en la sociedad, únicamente el tiempo lo podrá decir; pero una cosa ya está clara, esta generación se basa en gran medida en la experiencia y tendrá mayores expectativas de cómo la tecnología puede serles útil”.