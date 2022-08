El decálogo para economizar en un viaje al exterior

La pesadilla que muchos turistas tienen es que el dinero no les llegue a alcanzar al efectuar un viaje fuera del país, ¿cómo evitarlo?

Ir de viaje es uno de los hobbies o actividades favoritas que a personas de todo el mundo les gusta hacer. Sin embargo, tener el tiquete y la estadía no son los únicos gastos representativos para tomar un nuevo rumbo, en especial si el destino es en el exterior.

Gracias a las experiencias y los estudios en finanzas, hoy en día existen claves o alternativas que funcionan para aquellos sujetos que buscan tener un buen viaje, pero teniendo en cuenta el factor económico. Expertos en el portal Quora dicen que sí es posible viajar sin dinero, pero eso representa riesgos, por lo que lo mejor es planear antes de actuar.

En esa línea, el portal de Mi viaje por el mundo consigna que la administración es un factor a tener en cuenta para los destinos exteriores, puesto que la pesadilla que muchos turistas tienen es que el dinero no les llegue a alcanzar.

Con el fin de que no se presenten riesgos económicos que pueden truncar las finanzas personales de los viajeros, los conocedores del tema comparten el decálogo para economizar en un paseo fuera del país de residencia:

1. Hacer un presupuesto: para ello se hace una tabla que resume todo el posible dinero que la persona está dispuesta a gastar en el viaje. Luego, la cantidad monetaria se debe tener en cuenta y eso se divide por la cantidad de tiempo planeado fuera de casa, así se tiene una idea de lo que se puede gastar por día.

2. Registrar todo: aunque lleve altas cantidades de dinero para gastar, los expertos recomiendan anotar todo, pues así la persona puede hacer un ejercicio reflexivo de la inversión que hace para cada gusto, según Travel & Learn.

3. No gastar lo que no se tiene: varios estudios de caso han demostrado que hay quienes viajan al exterior y llegan con deudas a su hogar, eso representa un gasto que no permite ahorrar para el próximo destino.

4. Considerar destinos reales: no todas las personas cuentan con la misma cantidad de dinero, pues eso depende del nivel de sus ingresos. En consecuencia, el blog de Vivir, Viajar, Amar detalla que se debe mirar la inversión “como un ahorro por partes”.

En ese sentido, si la persona no cuenta con el capital para salir fuera del país y quiere hacerlo, se le recomienda empezar a decir no a algunas partes del proceso para viajar, como suprimir el gasto de comida en restaurantes, salidas a fiesta o transporte privado.

5. Volar a escala: si bien es cierto que esta modalidad de vuelo demanda más tiempo, las aerolíneas suelen disminuir el precio del tiquete. Incluso, hay personas quienes toman la decisión de mezclar las aerolíneas, para que cada trayecto les salga más económico.

6. Saber utilizar las tarjetas de crédito: el denominado dinero plástico puede convertirse en un dolor de cabeza. Mi viaje por el mundo consigna que las tarjetas de crédito en un viaje al exterior traen muchos beneficios, pero estas deben ser tenidas en cuenta como un “instrumento alternativo”.

7. Comparar: los expertos en viajes y administración hotelera recomiendan comparar antes de pagar por completo un viaje, pues hay tours que pueden ser ofertados bajo una cortina de humo y representan mayores gastos, en comparación con una cotización individual.

8. Ahorrar: de acuerdo con Ale Manzanilla, Creadora del blog Descúbrete Viajando, el ahorro se ha convertido en una palabra cliché, pero siempre será necesario para viajar cómodamente. Puede llegar a sonar repetitivo: se aconseja que desde el primer día en el que una persona es turista considere ahorrar una mínima parte, mientras conoce nuevos lugares.

9. Cuidar el tamaño del equipaje: revisar cuánta es la capacidad máxima de peso que recibe la aerolínea, antes de empezar a empacar las maletas.

10: Ganar dinero en el viaje: nunca está de más considerar trabajar en el exterior, además ser su propio guía, según Travel & Learn.