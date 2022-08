Estados Unidos: dron a energía solar colisionó tras vuelo de 64 días

Un avión no tripulado movido a energía solar se estrelló tras un vuelo de 64 días, más del doble del récord alcanzado por una aeronave sin piloto, dijo este martes el Ejército de Estados Unidos.

El dron Zephy-8 fabricado por el grupo europeo Airbus “encontró eventos que llevaron a su inesperada terminación” sobre las instalaciones de prueba en el desierto de Yuma, en Arizona, el 18 de agosto, dijo el Ejército en un comunicado.

La nota no aporta detalles, pero el sitio Simple Flying, que rastrea vuelos, dijo que el aparato volaba serpenteando a alturas de entre 45.000 y 50.000 pies y súbitamente descendió en forma acelerada.

El Zephyr, una aeronave movida a energía solar de 25 metros de envergadura y un peso de 75 kilos, más que duplicó los récords de vuelos no tripulados.

El Zephyr voló casi todo el tiempo en la estratosfera para probar su capacidad de recoger y transmitir datos - Foto: Getty Images

Su viaje estuvo cerca del vuelo más largo de todos los tiempos. En 1959, dos pilotos tripularon un Cessna 172 durante 64 días, 22 horas y 19 minutos sobre un desierto del suroeste de Estados Unidos. El aparato se reabasteció dos veces al volar sobre una camioneta pick-up en marcha que le suministraba el combustible.

Sin duda, uno de los objetivos claros de Airbus es superar esa hazaña de 1959, sin embargo, ese sueño se vio frenado cuando su prototipo desapareció en Arizona el pasado 18 de agosto.

El Zephyr voló casi todo el tiempo en la estratosfera para probar su capacidad de recoger y transmitir datos y era dirigida por conexiones satelitales, dijeron el Ejército y Airbus.

El aparato tiene potencial para servir como una estación al poder permanecer en elevadas alturas durante largos períodos y así suministrar servicios de comunicaciones de banda ancha a regiones remotas.

Durante los 64 días de vuelo que logró atravesar el Zephy-8, se lograron acumular datos que suman a lo ya logrado en otras pruebas de vuelo. La Airbus tiene la no despreciable suma de 1.500 horas de vuelo a nivel de la estratosfera del planeta para seguir avanzando en los objetivos científicos.

A pesar de que este ejemplar no haya podido continuar volando, el modelo Zephy se ha venido caracterizando por romper diversas marcas, por ejemplo, en el mes de julio el dron logró el vuelo no tripulado más prolongado de la historia. Además, también en otro momento llegó romper la marca del vuelo no tripulado con la mayor altitud alcanzada (23.915 metros).

Airbus “encontró eventos que llevaron a su inesperada terminación” sobre las instalaciones de prueba en el desierto de Yuma, en Arizona. - Foto: Getty Images

Según el reporte de Simple Flying, el Zephy-8 pasó los últimos meses en la zona suroeste de los Estados Unidos, y previo a que se precipitara, se desplazó sobre el desierto de Arizona. Luego de una maniobra indebida, el drone presentó fallas en su estructura y calló a una velocidad promedio de 1.4 kilómetros por minuto.

Por medio de un comunicado, la compañía Airbus reportó que afortunadamente no se presentaron daños a personas, además expresaron el alto valor de los datos recolectados por el prototipo antes de caer a tierra. Por lo que calificaron el proceso como una “valiosa experiencia”.

“Zephyr tiene el potencial de proporcionar comunicaciones a las partes menos conectadas del mundo. Ninguna otra solución aérea ofrece 4G/5G directo al dispositivo de forma persistente día y noche, como complemento a la infraestructura existente”, explica la compañía, resaltando las prestaciones del Zephy.

*Con información de AFP.