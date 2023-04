Estos son los pasos para aplicar y ser beneficiario del subsidio Ingreso Mínimo Garantizado

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) inició el cuarto giro del mes de abril de 2023 de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). La iniciativa consiste en transferencias monetarias a 238.723 hogares con diferentes necesidades. Los pagos se realizarán de forma escalonada durante esta semana. La inversión en esta iniciativa supera los 42.000 millones de pesos y, hasta la fecha, se han girado $165.231.198.050 en lo que va del año.

La asignación de recursos se ha llevado a cabo en coordinación con otros programas del Gobierno Nacional para garantizar que los pagos se realicen de manera efectiva. La Secretaría de Integración Social, a través de sus canales oficiales, informará a la ciudadanía sobre cualquier novedad.

La asignación de recursos se ha llevado a cabo en coordinación con otros programas del Gobierno Nacional para garantizar que los pagos se realicen de manera efectiva. - Foto: César García Garzón

Además, el nuevo director de Transferencias de la Secretaría, Mauricio Sandino, ha destacado la importancia de esta iniciativa para ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad.

Cabe recordar que para acceder a las transferencias monetarias de IMG, es necesario cumplir ciertos requisitos. Debe estar registrado(a) en el Sisbén de Bogotá, clasificado(a) en los grupos A o B de Sisbén IV y tener una cuenta activa con Daviplata, Nequi, Bancolombia a la Mano, Movii, Powwi o Dale.

El valor del pago varía según el nivel de vulnerabilidad del beneficiario. El monto mínimo es de $60.000 y el máximo es de $740.000.

Para este año, la administración distrital espera atender más de 280.000 hogares del programa con transferencias monetarias, con una inversión de $575.000 millones, que incluyen $492.000 millones del nivel central y $83.000 millones de los Fondos de Desarrollo Local. - Foto: Integración Social Distrito/Web

¿Qué es el Ingreso Mínimo Garantizado?

Es una estrategia que ofrece apoyos económicos a los hogares pobres y vulnerables de Bogotá para contribuir con el aumento de sus ingresos y reducir los índices de pobreza alimentaria en la ciudad.

Esta estrategia ha entregado apoyos económicos a los hogares que más lo necesitan de Bogotá, complementando las transferencias monetarias que desde el 2023 serán dispersadas por la Secretaría Distrital de Integración Social, con los programas de transferencias monetarias de la Nación y 6 programas distritales.

¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a las transferencias monetarias de Ingreso Mínimo Garantizado?

A partir de 2023, los requisitos para ser beneficiario son:

1. Estar registrado(a) en el Sisbén de Bogotá. Puede realizar su consulta aquí: https://portal.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.html

2. Estar clasificados en los grupos A o B del Sisbén IV.

3. Tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda: Davivienda (Daviplata), Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi), Movii, Banco de Occidente (Dale) y Powwi.

Si el hogar cumple con la clasificación del Sisbén requerida y cualquiera de los miembros del hogar (mayor de edad) hizo la apertura o activación de la cuenta, debe comunicarlo a la Secretaría Distrital de Planeación, mediante el siguiente enlace: http://sipawebfile.sdp.gov.co/webfile/. Informe el producto financiero escogido y el número de cuenta, con el fin de hacer la actualización correspondiente en la Base Maestra.

“Los montos de las transferencias monetarias de Ingreso Mínimo Garantizado se calculan complementando los pagos de los programas de la Nación y el Distrito que hacen parte de la estrategia. Si un potencial beneficiario se encuentra recibiendo incentivos o ayudas de uno o más programas de la oferta social del Distrito o la Nación, estos valores se descontarán del monto de la transferencia monetaria”, agregó Integración Social.

Las manos del pobre anciano sostienen un cuenco vacío. El concepto de hambre o pobreza. Enfoque selectivo. Pobreza en la jubilación. Personas sin hogar. Limosna - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué es el Sisben?

El Sisbén es un sistema de información que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida y capacidad de generar ingresos, el cual sirve como criterio para focalizar la inversión social.

En la nueva metodología del Sisbén, conocida como Sisbén IV, la población se ordena por grupos A (pobres extremos), B (pobres moderados), C (vulnerables) y D (no pobres ni vulnerables). La metodología anterior, conocida como Sisbén III, que clasificaba a la población con un puntaje entre 0 y 100, ya no está vigente.

Pilas que estar registrado(a) en Sisbén no garantiza el acceso al apoyo monetario.