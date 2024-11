Inversión en tiempos de recesión

“El crecimiento mundial se está desacelerando de manera abrupta, y es probable que se produzca una mayor desaceleración a medida que más países entren en recesión. Me preocupa profundamente que estas tendencias persistan, con consecuencias duraderas que son devastadoras para las personas en los mercados emergentes y las economías en desarrollo”, manifestó David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial.

Tour inmobiliario

El tour inicia en Bogotá, Colombia, el próximo 27 de octubre. El Hotel W (Cra 9 No. 115 -30) será la sede de unas charlas inmersivas para personas interesadas en invertir en Miami y la Florida. El evento se dividirá en dos horarios (9 a.m. y 4 a.m.) donde cada grupo conocerá los mitos y las realidades para hacer una inversión inmobiliaria. El evento contará con la presencia de abogados de inmigración y asesores en préstamos hipotecarios. Para mayor información sobre el evento se puede visitar el siguiente enlace: https://fabriami.zyrosite.com/.