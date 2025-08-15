Abren cupos de trabajo desde casa con contratos a término indefinido

¿Quiere librarse de los tacos eternos? Ojo al dato: hoy, hay empresas que están contratando en modalidad 100 % remota, con contratos a término indefinido y la posibilidad de ganar comisiones atractivas.

En esta nueva ola de ofertas hay vacantes para perfiles con experiencia en ventas consultivas, telemercadeo y manejo de CRM, pero también para quienes quieren dar sus primeros pasos en el mundo laboral. Incluso hay puestos de digitador y mensajería remota donde lo único que se necesita es compromiso y buena ortografía, entonces no hay excusas.

Además, aplicar es gratis y 100 % virtual, pudiéndolo hacer en pocos minutos.

Si lo que busca es flexibilidad, ingreso estable y la comodidad de trabajar desde casa, este es el momento de postularse. A continuación, las vacantes, pero si desea conocer toda la oferta, en Semana Empleos hay miles de vacantes actualizadas que podrían ser la puerta de entrada a su próximo trabajo.

Ejecutivo de ventas 100% remoto / oferta a nivel nacional

Salario: $ 1.485.000

Horario:

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Condiciones económicas:

Salario base: $1.427.880.

Bono garantizado durante los primeros dos meses: $285.000.

Bono de conectividad: $200.000.

Comisiones sin techo.

Pago quincenal, mes vencido.

Contrato prestacional.

Funciones principales:

Realizar ventas cruzadas a través de un enfoque consultivo para ampliar el portafolio actual de los clientes.

Ejecutar cierres de ventas efectivos.

Llevar a cabo seguimiento y gestión postventa.

Cumplir con los objetivos comerciales en un entorno 100 % remoto.

Perfil requerido:

Experiencia mínima de dos años en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, entre otros).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados. Manejo de CRM ( Salesforce , Sinergy u otros).

, u otros). Experiencia comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo, autónomo y con excelente gestión del tiempo.

Restricciones:

No aplica para estudiantes activos.

No aplica para ventas mixtas o presenciales.

Agente de telemercadeo remoto

Salario: $ 1.979.040 a $ 2.200.000

Se requiere agente de telemercadeo con un mínimo de seis meses de experiencia, orientado a resultados y con habilidades de comunicación excepcionales.

La labor se enfoca en la prospección de clientes potenciales durante fases clave del desarrollo de software, incluyendo actividades asociadas a pruebas de pentesting.

Requisitos:

Experiencia en prospección y comunicación en frío con clientes potenciales por diferentes canales.

Comunicación asertiva, verbal y escrita.

Experiencia en atención al cliente y/o ventas.

Conocimiento de plataformas CRM.

Funciones:

Realizar prospección en frío a través de diversos canales.

Manejar objeciones con clientes potenciales.

Agendar reuniones con clientes.

Coordinar reservaciones para reuniones presenciales.

Registrar reuniones en el CRM.

Ofrecimiento:

Contrato a término indefinido.

Modalidad 100 % remota.

Posibilidad de impactar en la seguridad de sistemas críticos.

Agente de mensajería remota

Se busca personal para desempeñar labores de chat en plataformas digitales. No se requiere experiencia previa, ya que se brinda capacitación.

Condiciones:

Modalidad 100 % remota.

Entrenamiento incluido.

Pago por desempeño con posibilidad de crecimiento.

Requisitos:

Excelente ortografía.

Comprensión básica de inglés.

Educación mínima requerida.

Compromiso y responsabilidad.

Digitador cargo administrativo

Salario: $ 800.000

Empresa en crecimiento busca bachilleres, con o sin experiencia, para labores administrativas en modalidad remota.

Funciones:

Recepción de llamadas y atención a clientes.

Verificación y registro de datos en el sistema.

Control y supervisión de información.

Apoyo en marketing y publicidad.

Selección de personal y agendamiento de citas.

Condiciones:

Medio tiempo, ideal para estudiantes o personas que permanezcan en casa.

Trabajo 100 % remoto.

No se requiere experiencia; se ofrece capacitación.

Asesor comercial / ventas telefónicas sin techo/ 100% remoto

Salario: $ 1.427.880

Se requieren asesores comerciales con experiencia en ventas consultivas para trabajar desde casa, con ingresos variables y sin límite en comisiones.

Funciones:

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software ).

). Cierre de ventas durante la llamada.

Gestión postventa y fidelización de clientes.

Cumplimiento de metas comerciales y referidos.

Seguimiento individual a clientes y prospectos.

Perfil requerido:

Experiencia mínima de dos años en ventas de intangibles.

Habilidad en cierre rápido y transacciones efectivas.

Manejo de CRM.

Experiencia previa en trabajo remoto.

Perfil consultivo con autogestión de leads .

. No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas o presenciales.

Condiciones económicas:

Salario base $1.427.880.

Bono de entrenamiento y bono de conectividad.

Comisiones ilimitadas.

Pago quincenal, mes vencido.

Contrato a término indefinido.

Auxiliar de recursos humanos

Salario: $ 650.000 a $ 1.050.000

Se busca auxiliar de recursos humanos para labores administrativas y de apoyo, modalidad remota y horario flexible. No se requiere experiencia previa.

Funciones:

Manejo de bases de datos.

Registros y controles internos.

Agendamiento de citas.

Publicidad y manejo de redes.

Entrega de reportes.

Otras tareas administrativas.

Requisitos: