Abren cupos de trabajo medio tiempo en Cali, Bogotá y Medellín

El trabajo de medio tiempo se ha convertido en una gran alternativa para quienes buscan flexibilidad: permite combinar estudios, realizar otros empleos, dedicar tiempo al ocio o asumir tareas de cuidado, entre otras posibilidades.

Por ello, hemos reunido algunas ofertas disponibles en las principales ciudades del país.

Postularse es muy sencillo: solo debe registrarse en la vacante de su interés. Este proceso es 100 % virtual y gratuito. Una vez finalizado el registro, podrá usar su cuenta y la hoja de vida cargada automáticamente para aplicar a miles de empleos en todo el territorio nacional.

Todas estas oportunidades se encuentran publicadas en Semana Empleos, una plataforma que reúne más de 110.000 vacantes activas en Colombia.

Asesora de ventas medio tiempo- temporal- Medellín

Salario a convenir

Maaji requiere asesora de ventas medio tiempo para su punto de venta en el Centro Comercial Santa Fe. Se trata de una posición temporal por licencia de maternidad, con posibilidad de continuidad en la compañía según desempeño y disponibilidad de vacantes.

La persona seleccionada deberá brindar atención personalizada y profesional a los clientes, garantizando una experiencia de compra excepcional. Se requiere habilidad en atención al cliente, capacidad para identificar necesidades y ofrecer soluciones a la medida.La posición ofrece la oportunidad de desarrollarse en un entorno dinámico, cumpliendo objetivos de ventas y fidelización.

Responsabilidades

Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Atender a los clientes bajo los estándares de la marca, asegurando una experiencia de compra excepcional.

Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones.

Apoyar en caja cuando sea necesario.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.

Cumplir con los indicadores KPIs de ventas.

Requerimientos

Bachillerato completo.

Curso de Servicio al Cliente y Mercadeo.

Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares.

Competencias en atención al cliente y capacidad comercial.

Manejo de sistemas POS y KPIs de retail.

Dominio de Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Orientación al detalle y actitud de servicio.

Ejecutivo comercial medio tiempo Bogotá

Salario: $ 855.000

Importante empresa requiere ejecutivo comercial de medio tiempo para brindar acompañamiento integral a clientes del sector retail, ofreciendo soluciones financieras personalizadas que respondan a sus necesidades.

La misión del cargo es garantizar el cumplimiento de las metas comerciales y asegurar experiencias de servicio sobresalientes.

Responsabilidades

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (seguros, tarjetas de crédito, créditos).

Cumplir con las metas comerciales establecidas.

Asegurar experiencias extraordinarias para los clientes.

Requerimientos

Bachiller académico.

Experiencia mínima de seis meses en la venta de productos o servicios.

Habilidades de comunicación efectiva.

Orientación al cliente y a resultados.

Disponibilidad para laborar en jornada medio tiempo, turno intermedio o de cierre, de lunes a domingo con un día compensatorio entre semana.

Condiciones laborales

Salario: $855.000 + comisiones por cumplimiento de indicadores + auxilio de transporte.

Contrato directo con Tuya a término fijo por seis meses, con posibilidad de prórroga a un segundo contrato fijo de seis meses y posterior paso a contrato indefinido.

Beneficios de tiempo y financieros.

Cajero(a) fin de semana Homecenter Ibagué

Salario a convenir

Homecenter busca cajero(a) para laborar durante los fines de semana, encargado(a) de efectuar los procesos y procedimientos de cajas con la mejor calidad de servicio.

La persona seleccionada formará parte de un equipo comprometido con brindar una experiencia de compra excepcional mientras gestiona pagos a través de los sistemas POS y SCO. Se requiere dinamismo, habilidades en atención al cliente y disposición para trabajar en un ambiente laboral colaborativo.

Responsabilidades

Registrar en el sistema de cajas todos los productos y servicios adquiridos.

Verificar la descripción y el valor de cada producto.

Recaudar el valor de la compra mediante los medios de pago establecidos.

Proveer un servicio de calidad que garantice una excelente experiencia de compra.

Realizar el cierre adecuado del proceso de venta.

Auxiliar gestión humana remoto

Salario: $ 700.000 a $ 1.000.000

Se requiere personal para integrar el equipo de trabajo de recursos humanos de manera remota y en modalidad medio tiempo, con alto nivel de compromiso y actitud, apoyando en tareas auxiliares como:

Manejo de bases de datos.

Archivo.

Registro.

Controles.

Soportes.

Redacción de documentos.

Asignación de citas.

Otras actividades relacionadas.

Requisitos para postulación

Mayor de edad.

Residir en la ciudad de Bogotá.

Ser bachiller, estudiante técnico, tecnólogo o universitario.

Con o sin experiencia.

Condiciones

Contratación directa.

Horarios flexibles.

Capacitación constante.

Oportunidad de crecimiento laboral.

Ingresos entre $700.000 y $1.000.000.

Asesora de ventas medio tiempo - Viva Envigado

Salario a convenir

Maaji requiere asesora de ventas medio tiempo para su punto de venta en Viva Envigado. La persona seleccionada será responsable de brindar atención personalizada y profesional a los clientes, garantizando una experiencia de compra excepcional.

Se requiere habilidad para identificar necesidades y ofrecer soluciones a la medida. La posición ofrece oportunidades de crecimiento en un entorno dinámico, cumpliendo con objetivos de ventas y fidelización de clientes.

Responsabilidades

Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Atender a los clientes bajo los estándares de la marca, garantizando una experiencia de compra excepcional.

Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones.

Apoyar en caja cuando sea necesario.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.

Cumplir con los indicadores KPIs de ventas.

Requerimientos

Bachillerato completo.

Curso de Servicio al Cliente y Mercadeo.

Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares.

Competencias en atención al cliente y capacidad comercial.

Manejo de sistemas POS y KPIs de retail.

Dominio de Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Orientación al detalle y actitud de servicio.

Skechers asesor de tienda medio tiempo

Salario a convenir

Skechers requiere asesor(a) part-time con mínimo seis meses de experiencia en ventas presenciales o servicio al cliente.

Funciones

Asesoramiento en punto de venta.

Ventas.

Servicio al cliente.

Condiciones

Salario mensual: $711.750.

Auxilio de alimentación: $156.250.

Comisiones: $216.000.

Horario: domingo a domingo.

Entre semana: 3 a 4 horas diarias.

Fines de semana: 6 a 8 horas diarias.

Dos días de descanso entre semana.

Cajero fin de semana – Homecenter Cali Mall Plaza

Salario a convenir

Homecenter busca cajero para su punto de venta en Cali Mall Plaza, encargado de manejar transacciones diarias y garantizar una experiencia de compra excepcional. El cargo implica asesorar a los clientes sobre productos y servicios, trabajar bajo las políticas de la compañía y cumplir con los indicadores de rendimiento establecidos por la Gerencia de Operaciones.

Responsabilidades

Atender y orientar a los clientes en el proceso de compra.

Registrar productos y servicios en el sistema POS.

Asesorar en la venta y posventa de proyectos y servicios.

Manejar objeciones y cerrar ventas siguiendo el modelo de ventas.

Garantizar el adecuado cierre del proceso de venta.

Requerimientos