Abren inscripciones para cientos de vacantes en diferentes sectores

Esta semana, en Semana Empleos se publican nuevas vacantes en distintas ciudades del país para perfiles técnicos, profesionales y comerciales.

Las oportunidades abarcan sectores como hotelería, tecnología, retail, agroindustria y telecomunicaciones, con salarios que van desde $ 1,4 millones hasta más de $ 4 millones, según el cargo y la experiencia requerida.

A continuación, le compartiremos las vacantes más destacadas y el enlace de registro.

Auxiliar de gestión documental Cartagena

Salario a convenir

Prestigioso hotel requiere un auxiliar de gestión documental para integrarse a su equipo de trabajo. La persona seleccionada deberá ser tecnóloga en archivo, gestión documental o áreas afines, con al menos un año de experiencia en el área. Se valorará una alta capacidad de organización, atención al detalle y compromiso con la excelencia en la administración de documentos.

Responsabilidades:

Gestionar, organizar y custodiar documentos físicos y digitales.

Realizar labores de mensajería, incluyendo recolección y entrega de documentos, cheques o encomiendas entre diferentes establecimientos.

Condiciones laborales:

Salario: $1.423.500 (salario mínimo legal vigente) más prestaciones sociales.

Contrato por obra o labor.

Vacante para analista de pruebas software Bogotá

Salario: 4.000.000 a $ 4.412.850

Empresa del sector tecnológico busca analista de pruebas de software con experiencia mínima de 12 meses. Se requiere formación como tecnólogo o profesional en Ingeniería de Sistemas o áreas afines, o ser estudiante desde sexto semestre de Ingeniería de Sistemas.

Funciones principales:

Ejecutar pruebas funcionales y no funcionales.

Elaborar y actualizar manuales de uso de sistemas de información.

Participar en procesos de automatización de pruebas.

Realizar pruebas a microservicios para garantizar estabilidad.

Requisitos técnicos:

Manejo de SQL y PostgreSQL.

Conocimientos en pruebas automatizadas.

Condiciones laborales:

Salario entre $4.000.000 y $4.412.850.

Asesores comerciales zona sur Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.500.000

COMODIN S.A.S. busca asesores para su tienda CHEVIGNON ubicada en el Outlet de las Américas. Se requieren personas con experiencia en ventas en el sector retail, preferiblemente en marcas de ropa reconocidas.

Responsabilidades:

Asesorar y atender clientes en la tienda.

Realizar cierres efectivos de ventas.

Cumplir metas de ventas y estándares de presentación.

Condiciones laborales:

Salario: $1.423.500 a $3.500.000 (incluye comisiones e incentivos).

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Médico veterinario zootecnista - Sector avícola Bucaramanga

Salario: $ 2.200.000

Empresa del sector avícola requiere médico veterinario zootecnista con experiencia mínima de dos años en producción de gallinas reproductoras o ponedoras.

Funciones:

Asegurar la producción óptima de huevos según la línea genética.

Cumplir lineamientos de calidad y gestionar el presupuesto asignado.

Optimizar el uso de recursos productivos.

Requisitos:

Profesional en Medicina Veterinaria y/o Zootecnia.

Conocimientos en genética avícola y manejo de recursos.

Tecnólogo de telecomunicaciones

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000

Empresa de tecnología requiere Analista de Soporte en Telecomunicaciones.

Requisitos técnicos:

Conocimientos en redes LAN/WAN, modelos OSI y TCP/IP.

Protocolos de enrutamiento (OSPF, BGP, EIGRP, RIP) y switching (VLAN, STP, RSTP, EtherChannel, 802.1Q).

Manejo de DHCP, DNS, NAT, PAT, Cisco, Mikrotik.

Condiciones laborales:

Salario: $2.534.300 + $271.000 variable de desempeño + recargos y prestaciones.

Contrato a término fijo renovable, horario rotativo (diurno y nocturno).

Asesor área ocupacional para Unión Médica Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Funciones:

Vender servicios de salud ocupacional a empresas.

Identificar oportunidades de negocio.

Mantener relaciones con clientes empresariales.

Requisitos:

Experiencia mínima de seis meses en ventas del sector salud.

Conocimientos en salud ocupacional y bienestar laboral.

Condiciones laborales: