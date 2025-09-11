Accesorios Avemaría requiere vendedoras de temporada en Bogotá, Medellín, Barranquilla y otras ciudades

Accesorios Avemaría, una empresa de bisutería femenina en constante crecimiento, está en busca de vendedoras para reforzar su equipo durante la temporada de septiembre en diferentes ciudades del país.

La compañía, que ha vivido una importante expansión en los últimos años, busca personas apasionadas y con propósito, capaces de conectar con cada cliente que visite sus puntos físicos.

Quienes deseen aplicar a este cargo deben contar con cualidades como carisma, energía y una actitud siempre positiva.

A continuación, encontrará las vacantes disponibles. Para postularse, solo debe ingresar al enlace al final de cada oferta y registrarse en nuestra plataforma aliada de empleabilidad. Si ya cuenta con registro previo, podrá aplicar de inmediato sin pasos adicionales.

Tenga presente que un perfil más completo aumenta sus posibilidades de avanzar en el proceso de selección.

Condiciones laborales

Contrato fijo con todas las prestaciones sociales.

Auxilio de transporte, pago de horas extras y un ambiente de trabajo fresco y cercano.

Vacantes disponibles

Vendedora temporada – Medellín (Poblado y Américas)

Salario: $ 1.651.000

Fechas:

• Poblado: del 04/09/2025 al 22/09/2025• Descanso de 3 días

• Américas: del 25/09/2025 al 13/10/2025

Responsabilidades principales:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requisitos:

Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.

Excelente presentación personal y gusto por la moda.

Educación: bachillerato completo.

Vendedora – Bogotá zona Salitre temporada

Salario: $ 1.651.000

Fechas: del 04/09/2025 al 22/09/2025

Responsabilidades principales:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requisitos:

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas presenciales.

Excelente presentación personal y gusto por la moda.

Educación: bachillerato completo.

Vendedora – temporada Cañas Gordas Cali

Salario: $ 1.651.000

Fechas: del 25/09/2025 al 13/10/2025

Responsabilidades principales:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requisitos:

Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.

Excelente presentación personal y gusto por la moda.

Educación: bachillerato completo.

Vendedora – temporada Barranquilla

Salario: $ 1.651.000

Fechas: del 19 de septiembre al 05 de octubre.

Responsabilidades principales:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requisitos:

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas y servicio al cliente.

Excelente presentación personal y proactividad.

Auxiliar de ventas – temporada Pereira

Salario: $ 1.651.224

Fechas: del 04/09/2025 al 22/09/2025

Responsabilidades principales:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requisitos:

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas presenciales.

Excelente presentación personal y gusto por la moda.

Educación: bachillerato completo.

