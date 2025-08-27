Uno de los grandes retos de los estudiantes universitarios es conseguir las prácticas profesionales, gracias a estas comienzan a abrir la puerta para lo que será el mundo laboral.

Pensando en ello, la Alcaldía de Bogotá abrió la convocatoria Parche Distrito, con la que ayudará a que los jóvenes puedan conseguir su primera experiencia laboral en sus carreras.

Las prácticas son un aspecto muy importante de cara a la vida laboral del futuro. | Foto: Stock / Magneto

En esta oportunidad, según precisó el Distrito, estarán habilitados más de 360 cupos en más de 25 entidades y organismos distritales. Un aspecto importante es que las prácticas serán totalmente pagas, algo que toma mucha importancia a la hora de elegir una opción por encima de otra.

“Queremos que las y los estudiantes reciban un apoyo económico, estén protegidos y, sobre todo, aporten su talento a la ciudad. Este es su primer acercamiento con la administración pública Distrital y Bogotá les abre las puertas“, destacó el Distrito por medio de un comunicado.

Las plazas tendrán “condiciones dignas y justas“, mientras que la remuneración económica puede alcanzar hasta un salario mínimo legal vigente. Además, los jóvenes estarán afiliados al sistema de riesgos laborales.

Laura Victoria Villa Escobar, directora del Servicio Civil Distrital, resaltó que con este tipo de iniciativas se busca reconocer el valor que tiene este proceso para cada estudiante.

Serán varios los cargos que se ofertarán. | Foto: Stock / Magneto

“En esta oportunidad, los practicantes no serán solo practicantes, serán PRIMUS, los primeros en proponer, aprender y aportar a Bogotá. Con Parche Distrito ofrecemos a estudiantes de todo el país una experiencia que marcará su futuro profesional y, al mismo tiempo, fortalecerá la gestión pública“, comentó.

Dentro de las entidades y organismos distritales que estarán ofertando estas plazas se encuentran:

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Canal Capital

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

Secretaría Distrital de Hacienda

Secretaría Distrital de la Mujer

Secretaría Distrital de Salud

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB

Secretaría Distrital de Planeación

Secretaría Distrital de Movilidad

Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON • Metro de Bogotá S.A.

Se estarán ofreciendo prácticas en diferentes áreas del conocimiento como ciencias políticas y relaciones internacionales, derecho, ingeniería de sistemas y telemática, ingeniería electrónica y de telecomunicaciones, entre otras.

Si está interesado, tenga en cuenta que la convocatoria estará abierta desde el próximo 1 de septiembre de 2025, con el objetivo de que los estudiantes inicien sus prácticas en el primer semestre de 2026.