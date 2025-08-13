Ara abre nuevas oportunidades laborales en el país

La reconocida cadena de supermercados Ara se encuentra apostándole al talento colombiano en distintas regiones del país, con vacantes que van desde cargos operativos hasta posiciones de liderazgo en tienda y logística.

Las ofertas incluyen salarios entre $1,4 millones y más de $2,8 millones, junto con beneficios como auxilio de alimentación, bonos de productividad y contratos a término indefinido.

La mayoría de los cargos requieren disponibilidad para turnos rotativos y experiencia en servicio al cliente, manejo de inventarios y trabajo en equipo.

A continuación le compartiremos algunas de las vacantes disponibles, pero para conocer todos los detalles y postularse, ingrese a Semana Empleos y explore las vacantes activas.

Operador de Tienda Ara en Cúcuta

Salario: $ 1.700.000

Se requiere operador de tienda Ara para Ciudad Bolívar. La empresa busca personas dinámicas y polifuncionales para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo. Se ofrece un salario de $1.798.500, auxilio de transporte y un bono de alimentación. El contrato es a término indefinido, lo que brinda estabilidad laboral. En este cargo se desempeñará como asistente de tienda, prestando un excelente servicio al cliente y apoyando diversas tareas dentro del establecimiento.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes de manera eficiente.

Manejar la caja registradora y realizar transacciones con precisión.

Reabastecer y organizar productos en estantes.

Realizar inventarios periódicos y controlar el stock.

Mantener la tienda limpia y ordenada.

Cumplir con los procedimientos de seguridad establecidos.

Operador de Tiendas Ara - Bogotá - Tunjuelito

Salario: $ 1.423.000

Tiendas Ara requiere operador de tienda para su equipo en la zona de Tunjuelito. El cargo implica prestar un excelente servicio al cliente en un entorno laboral dinámico. La oferta incluye beneficios como auxilio de alimentación y afiliación al fondo de empleados.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en sus compras.

Manejar la caja registradora y realizar transacciones.

Mantener el orden y la limpieza en la tienda.

Reabastecer estantes y verificar inventarios.

Colaborar en actividades de promoción y ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de un año en ventas al por menor.

Habilidades en servicio al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para horarios rotativos.

Jefe de Tienda Ara Repelón, Atlántico

Salario: $ 2.801.000

Se busca jefe de tienda para Ara en Repelón, Atlántico. El cargo implica velar por el cumplimiento del presupuesto de ventas, liquidación de mercancía, control de inventarios, pedidos al CEDI, y preparación de auditorías internas y externas. También será responsable de entrenar al personal a cargo y gestionar los indicadores de la tienda.

Disponibilidad: lunes a domingo, turnos rotativos, con un día de descanso semanal.

residir o tener disponibilidad de traslado a Repelón, Atlántico. Beneficios: contrato a término indefinido, bono de productividad y auxilio de alimentación de $175.000.

Auxiliar logístico - CEDI ARA Caldas, La Estrella, Itagüí.

Salario: $ 1.798.500

Se busca auxiliar logístico para el centro de distribución Ara en La Estrella, Antioquia.

Funciones:

Recepción de mercancía.

Realizar picking y alistamiento de pedidos.

Asegurar el control operativo y de calidad de los productos y procesos.

Mantener orden y limpieza en bodegas y centros de distribución.

Control de inventarios y rotación de productos.

Disponibilidad: lunes a domingo, turnos rotativos (mañana, tarde y noche) con un día de descanso semanal.

Ubicación: Cl 100 S #45-3, La Estrella, Antioquia.

Beneficios: contrato a término indefinido, ajuste salarial en el tercer mes, auxilio de alimentación, afiliación al fondo de empleados, Ara Fiado, bono de productividad, bono de antigüedad después de un año y oportunidades de crecimiento.

Supervisor junior de tienda - Tiendas Ara - Armenia, Quindío

Salario: $ 1.909.000

Funciones:

Atender al cliente de manera amable.

Administrar el dinero de las ventas.

Surtir y exhibir mercancía.

Asegurar el control operativo y de calidad de los productos y procesos.

Mantener el orden y limpieza de la tienda.

Control de inventarios.

Liderar equipo y manejar indicadores.

Programar turnos y elaborar pedidos.

Disponibilidad: lunes a domingo, turnos rotativos, con un día de descanso semanal.

Requisito: residir en Armenia, Quindío.