Prosperidad social
Arrancan los giros de Prosperidad Social en 2026: estas son las fechas clave para millones de hogares
Millones de beneficiarios deberán estar atentos a los canales oficiales para confirmar cada ciclo de pago.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
30 de enero de 2026, 5:35 p. m.
Las transferencias buscan garantizar apoyo económico a poblaciones vulnerables. Foto: presidencia
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento