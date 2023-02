Así se puede consultar si es beneficiario del subsidio Mi Casa Ya

El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que inició el primer desembolso de los recursos para los beneficiarios del programa Mi Casa Ya, que permitirá a más de 23.000 familias avanzar en su proceso de compra de vivienda.

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, señaló que estos recursos se entregarán a los hogares más vulnerables y este año, a diferencia de otros, no se concentrará en las principales ciudades del país.

Explicó que podrían ser más de 60 mil subsidios los que se otorgarían, de acuerdo con las reformas que actualmente se tramitan ante el Congreso de la República, por lo que el incremento y los cambios que tendrá el programa los dará a conocer en dos semanas.

Mi Casa Ya, es un programa del Ministerio de Vivienda, que busca beneficiar a hogares que tengan ingresos inferiores a 4 SMMLV ($4.000.000).

Estos hogares podrán obtener un subsidio monetario de 30 SMMLV ($30.000.000) o de 20 SMMLV ($20.000.000), dependiendo de sus ingresos, para comprar su vivienda.

Se aplica para la compra de Vivienda de Interés Social, es decir, con un valor entre 135 a 150 Salarios Mínimos Legales Vigentes, lo que para este 2023 alcanzaría un valor máximo de $174 millones.

Además, recibirán una cobertura a la tasa de interés de 5 puntos porcentuales para viviendas de interés prioritario que no superen los 90 SMMLV ($90.000.000) y de 4 puntos porcentuales para viviendas de interés social de hasta 135 SMMLV ($135.000.000) o de hasta 150 SMMLV ($150.000.000) para aglomeraciones urbanas cuya población supere un millón de habitantes.

De acuerdo con ese ministerio, “el subsidio familiar de vivienda en el marco de este programa de vivienda se aplicará de manera concurrente con el asignado por las Cajas de Compensación Familiar, siempre y cuando se trate de postulaciones nuevas en los términos del Decreto 1533 de 2019″.

De esta forma, los hogares podrán comprar la vivienda nueva urbana que deseen, cuyo valor no exceda los 135 salarios mínimos ($135.000.000) y para las viviendas ubicadas en los municipios y distritos definidos en el artículo 2.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015, hasta 150 salarios mínimos ($150.000.000).

“Esta modalidad aplica para hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV ($2.000.000), quienes recibirán un subsidio a la cuota inicial hasta de 50 SMMLV ($50.000.000), más el beneficio de cobertura a la tasa de interés”, explicó.

También aplica la concurrencia de subsidios de Mi Casa Ya y Caja Honor, para hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV.

Los hogares deben tener asignado, vigente y sin aplicar el Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – Caja Honor.

En caso de no contar con un subsidio asignado, el hogar deberá tramitarlo, en primer lugar, con Caja Honor, antes de iniciar los trámites de Mi Casa Ya.

“El monto de subsidio a asignar por parte de Caja Honor se puede consultar en la página web de dicha entidad”, puntualizó.

Requisitos para acceder al programa

Hogares con ingresos de 0 a 4 SMMLV (0 – $4.000.000): No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional. No haber sido beneficiario a cualquier título de las coberturas de tasa de interés y no haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar.

Así mismo, no haber sido beneficiario de un subsidio otorgado por el Gobierno nacional que haya sido efectivamente aplicado y contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda o contar con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro.

Para acceder, los hogares deben seleccionar la vivienda de su preferencia que se ajuste a sus capacidades económicas, deben dirigirse a la entidad financiera o al FNA, allí se verifican las características de los hogares e inmediatamente se les informa si pueden ser beneficiarios o no.

Si la familia obtiene una respuesta positiva, una vez aprobado el crédito por parte del establecimiento de crédito, este se encargará de solicitar la asignación del subsidio y del trámite del desembolso del crédito o leasing.

El Ministerio de Vivienda recordó a los ciudadanos que para adelantar este proceso no hay intermediarios ni tramitadores y que el proceso puede hacerse directamente ante cualquier entidad financiera o el FNA.

Igualmente, explicó que no hay sorteos, ya que las personas no tienen que estar inscritas previamente en alguna entidad del Estado, por lo que invitó a los interesados a consultar la página del programa para conocer los requisitos que le permitirá conocer si es beneficiario del subsidio para la adquisición de vivienda de interés social: https://micasaya.minvivienda.gov.co/que-es-mi-casa-ya.