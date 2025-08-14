Aumenta la demanda de talento en Bogotá: conozca las vacantes

El mercado laboral de la capital y otras ciudades está ofreciendo oportunidades con salarios que van desde $1,4 millones hasta más de $5 millones, en sectores como agroindustria, salud, retail, gastronomía, servicios y call center.

Las empresas buscan profesionales con experiencia en liderazgo, gestión de negocios, idiomas, manejo de herramientas tecnológicas, así como perfiles técnicos y bachilleres con habilidades en atención al cliente y ventas.

Las modalidades incluyen trabajo presencial, teletrabajo suplementario y horarios flexibles, con beneficios como comisiones, incentivos por cumplimiento, contratos directos y estabilidad laboral.

Si desea conocer todas las ofertas disponibles en Semana Empleos, haga clic acá.

Líder comercial - sector agroindustrial - Bogotá

Salario: $ 5.000.000

Se requiere profesional con experiencia en dirección de equipos, desarrollo de negocios y liderazgo de estrategias de internacionalización y redes de valor.

Perfil solicitado:

Profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial, mercadeo, comercio internacional o afines.

Mínimo 10 años de experiencia en liderazgo de procesos comerciales, desarrollo de negocios, internacionalización y negociación de alto nivel.

Experiencia en liderazgo de equipos comerciales y de desarrollo de negocios.

Inglés intermedio-avanzado (B2).

Conocimientos en estrategias comerciales, análisis de mercado, CRM y ventas complejas.

Funciones principales:

Diseñar, liderar y ejecutar estrategias sectoriales y de internacionalización.

Dirigir el equipo de comercialización y redes de valor.

Definir planes estratégicos para posicionar la marca en nuevos mercados.

Analizar tendencias, riesgos y oportunidades.

Coordinar el uso del CRM (Odoo) y acompañar ventas institucionales.

Gestionar relaciones con clientes, gremios y aliados estratégicos.

Condiciones laborales:

Ubicación: teletrabajo suplementario con base en Bogotá.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Contrato: directo con la compañía.

Salario: $5.000.000 + comisiones por cumplimiento

Medico general - Alquería

Salario: $ 4.101.575

Importante empresa del sector salud requiere médico general con experiencia en programas crónicos, manejo de pacientes con patologías crónicas, cumplimiento de la resolución 3280 y programas de promoción y mantenimiento de la salud.

Requisitos:

Inscripción en Rethus.

Esquema de vacunación completo.

Experiencia mínima de 1 año en consulta externa.

Condiciones laborales:

Salario: $4.101.575 distribuidos en básico prestacional de $2.563.484 + $1.538.091 como auxilio no prestacional.

Horario: jornada PM, de lunes a viernes y un sábado cada 15 días.

Tipo de contrato: Obra o labor + prestaciones de ley.

Sede: Alquería.

Asesor de ventas

Salario: $ 1.423.500

Reconocida empresa del sector retail busca asesor(a) de punto de venta para tienda de marcas de lujo en Medellín.

Funciones:

Atención personalizada en tienda.

Validación y cuidado del visual merchandising.

Gestión comercial y cumplimiento de metas.

Garantizar una excelente experiencia al cliente.

Perfil solicitado:

Bachiller.

No estudiantes (por horario de operación).

Experiencia mínima de 4 a 6 meses en ventas de ropa, calzado o accesorios (preferiblemente en marcas de lujo).

Condiciones laborales:

Horario: Domingo a domingo (un día de descanso entre semana).

Jornada: Turnos rotativos – horario de centro comercial.

Salario: $1.493.500 + prestaciones de ley + comisiones sin techo ni piso.

Líder de zona en restaurantes

Salario: $ 5.000.000

Parmessano busca líder de zona con amplia experiencia para supervisar y gestionar operaciones en Bogotá.

Responsabilidades:

Dirigir personal y planificar actividades operativas.

Gestionar presupuestos e inventarios.

Supervisar servicios de restauración.

Implementar estrategias comerciales.

Requisitos:

Profesional en mercadeo, negocios internacionales o administración.

Mínimo 2 años de experiencia directiva en restaurantes.

Conocimiento en ERP y resultados financieros.

Habilidades avanzadas en Microsoft Office.

Habilidades requeridas:

Técnicas: Ofimática Microsoft, ERP financiero.

Interpersonales: Comunicación efectiva, liderazgo.

Auxiliar administrativo de servicios de salud – laboratorio

Salario: $1.900.000

Se busca auxiliar administrativo de salud para la unidad de servicios en salud de laboratorio.

Perfil solicitado:

Técnico en carreras administrativas, ciencias de la salud o afines.

Mínimo 6 meses de experiencia laboral en apoyo de actividades administrativas para el sector salud.

Conocimientos en Excel intermedio-avanzado.

Condiciones laborales:

Contrato laboral a término indefinido directo con Compensar.

Horario: lunes a viernes jornada AM y PM, y un sábado cada 15 días.

Salario: variable + beneficios extralegales.

Modalidad: presencial.

Asesor comercial en call center con Intelcia

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.200.000

Multinacional Intelcia busca asesor comercial en call center para campaña de servicios públicos (luz y gas).

Funciones:

Recibir y gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer servicios de luz y gas.

Actuar como mediador para migrar clientes desde otras comercializadoras.

Presentar el portafolio de servicios de manera profesional.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Requisitos: