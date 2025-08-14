Suscribirse

Aumenta la demanda de talento en Bogotá: conozca las vacantes

¿Sin trabajo en Bogotá? Hay nuevas ofertas de trabajo que podrían ser para usted.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

14 de agosto de 2025, 3:57 p. m.
SITP
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

El mercado laboral de la capital y otras ciudades está ofreciendo oportunidades con salarios que van desde $1,4 millones hasta más de $5 millones, en sectores como agroindustria, salud, retail, gastronomía, servicios y call center.

Las empresas buscan profesionales con experiencia en liderazgo, gestión de negocios, idiomas, manejo de herramientas tecnológicas, así como perfiles técnicos y bachilleres con habilidades en atención al cliente y ventas.

Las modalidades incluyen trabajo presencial, teletrabajo suplementario y horarios flexibles, con beneficios como comisiones, incentivos por cumplimiento, contratos directos y estabilidad laboral.

Si desea conocer todas las ofertas disponibles en Semana Empleos, haga clic acá.

Líder comercial - sector agroindustrial - Bogotá

Salario: $ 5.000.000

Se requiere profesional con experiencia en dirección de equipos, desarrollo de negocios y liderazgo de estrategias de internacionalización y redes de valor.

Perfil solicitado:

  • Profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial, mercadeo, comercio internacional o afines.
  • Mínimo 10 años de experiencia en liderazgo de procesos comerciales, desarrollo de negocios, internacionalización y negociación de alto nivel.
  • Experiencia en liderazgo de equipos comerciales y de desarrollo de negocios.
  • Inglés intermedio-avanzado (B2).
  • Conocimientos en estrategias comerciales, análisis de mercado, CRM y ventas complejas.

Funciones principales:

  • Diseñar, liderar y ejecutar estrategias sectoriales y de internacionalización.
  • Dirigir el equipo de comercialización y redes de valor.
  • Definir planes estratégicos para posicionar la marca en nuevos mercados.
  • Analizar tendencias, riesgos y oportunidades.
  • Coordinar el uso del CRM (Odoo) y acompañar ventas institucionales.
  • Gestionar relaciones con clientes, gremios y aliados estratégicos.

Condiciones laborales:

  • Ubicación: teletrabajo suplementario con base en Bogotá.
  • Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
  • Contrato: directo con la compañía.
  • Salario: $5.000.000 + comisiones por cumplimiento

¡Aplique ya!

Medico general - Alquería

Salario: $ 4.101.575

Importante empresa del sector salud requiere médico general con experiencia en programas crónicos, manejo de pacientes con patologías crónicas, cumplimiento de la resolución 3280 y programas de promoción y mantenimiento de la salud.

Requisitos:

  • Inscripción en Rethus.
  • Esquema de vacunación completo.
  • Experiencia mínima de 1 año en consulta externa.

Condiciones laborales:

  • Salario: $4.101.575 distribuidos en básico prestacional de $2.563.484 + $1.538.091 como auxilio no prestacional.
  • Horario: jornada PM, de lunes a viernes y un sábado cada 15 días.
  • Tipo de contrato: Obra o labor + prestaciones de ley.
  • Sede: Alquería.

¡Aplique ya!

Asesor de ventas

Salario: $ 1.423.500

Reconocida empresa del sector retail busca asesor(a) de punto de venta para tienda de marcas de lujo en Medellín.

Funciones:

  • Atención personalizada en tienda.
  • Validación y cuidado del visual merchandising.
  • Gestión comercial y cumplimiento de metas.
  • Garantizar una excelente experiencia al cliente.

Perfil solicitado:

  • Bachiller.
  • No estudiantes (por horario de operación).
  • Experiencia mínima de 4 a 6 meses en ventas de ropa, calzado o accesorios (preferiblemente en marcas de lujo).

Condiciones laborales:

  • Horario: Domingo a domingo (un día de descanso entre semana).
  • Jornada: Turnos rotativos – horario de centro comercial.
  • Salario: $1.493.500 + prestaciones de ley + comisiones sin techo ni piso.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder de zona en restaurantes

Salario: $ 5.000.000

Parmessano busca líder de zona con amplia experiencia para supervisar y gestionar operaciones en Bogotá.

Responsabilidades:

  • Dirigir personal y planificar actividades operativas.
  • Gestionar presupuestos e inventarios.
  • Supervisar servicios de restauración.
  • Implementar estrategias comerciales.

Requisitos:

  • Profesional en mercadeo, negocios internacionales o administración.
  • Mínimo 2 años de experiencia directiva en restaurantes.
  • Conocimiento en ERP y resultados financieros.
  • Habilidades avanzadas en Microsoft Office.

Habilidades requeridas:

  • Técnicas: Ofimática Microsoft, ERP financiero.
  • Interpersonales: Comunicación efectiva, liderazgo.

¡Aplique ya!

Auxiliar administrativo de servicios de salud – laboratorio

Salario: $1.900.000

Se busca auxiliar administrativo de salud para la unidad de servicios en salud de laboratorio.

Perfil solicitado:

  • Técnico en carreras administrativas, ciencias de la salud o afines.
  • Mínimo 6 meses de experiencia laboral en apoyo de actividades administrativas para el sector salud.
  • Conocimientos en Excel intermedio-avanzado.

Condiciones laborales:

  • Contrato laboral a término indefinido directo con Compensar.
  • Horario: lunes a viernes jornada AM y PM, y un sábado cada 15 días.
  • Salario: variable + beneficios extralegales.
  • Modalidad: presencial.

¡Aplique ya!

Asesor comercial en call center con Intelcia

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.200.000

Multinacional Intelcia busca asesor comercial en call center para campaña de servicios públicos (luz y gas).

Funciones:

  • Recibir y gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer servicios de luz y gas.
  • Actuar como mediador para migrar clientes desde otras comercializadoras.
  • Presentar el portafolio de servicios de manera profesional.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Requisitos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios de madrugada.
  • Actitud positiva y capacidad de aprendizaje rápido.

¡Aplique ya!

Contexto: Vacantes para asesores comerciales y call center con opción de trabajo en casa

