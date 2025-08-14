Empleo
Aumenta la demanda de talento en Bogotá: conozca las vacantes
¿Sin trabajo en Bogotá? Hay nuevas ofertas de trabajo que podrían ser para usted.
Yessica Pérez
El mercado laboral de la capital y otras ciudades está ofreciendo oportunidades con salarios que van desde $1,4 millones hasta más de $5 millones, en sectores como agroindustria, salud, retail, gastronomía, servicios y call center.
Las empresas buscan profesionales con experiencia en liderazgo, gestión de negocios, idiomas, manejo de herramientas tecnológicas, así como perfiles técnicos y bachilleres con habilidades en atención al cliente y ventas.
Las modalidades incluyen trabajo presencial, teletrabajo suplementario y horarios flexibles, con beneficios como comisiones, incentivos por cumplimiento, contratos directos y estabilidad laboral.
Líder comercial - sector agroindustrial - Bogotá
Salario: $ 5.000.000
Se requiere profesional con experiencia en dirección de equipos, desarrollo de negocios y liderazgo de estrategias de internacionalización y redes de valor.
Perfil solicitado:
- Profesional en áreas administrativas, ingeniería industrial, mercadeo, comercio internacional o afines.
- Mínimo 10 años de experiencia en liderazgo de procesos comerciales, desarrollo de negocios, internacionalización y negociación de alto nivel.
- Experiencia en liderazgo de equipos comerciales y de desarrollo de negocios.
- Inglés intermedio-avanzado (B2).
- Conocimientos en estrategias comerciales, análisis de mercado, CRM y ventas complejas.
Funciones principales:
- Diseñar, liderar y ejecutar estrategias sectoriales y de internacionalización.
- Dirigir el equipo de comercialización y redes de valor.
- Definir planes estratégicos para posicionar la marca en nuevos mercados.
- Analizar tendencias, riesgos y oportunidades.
- Coordinar el uso del CRM (Odoo) y acompañar ventas institucionales.
- Gestionar relaciones con clientes, gremios y aliados estratégicos.
Condiciones laborales:
- Ubicación: teletrabajo suplementario con base en Bogotá.
- Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
- Contrato: directo con la compañía.
- Salario: $5.000.000 + comisiones por cumplimiento
Medico general - Alquería
Salario: $ 4.101.575
Importante empresa del sector salud requiere médico general con experiencia en programas crónicos, manejo de pacientes con patologías crónicas, cumplimiento de la resolución 3280 y programas de promoción y mantenimiento de la salud.
Requisitos:
- Inscripción en Rethus.
- Esquema de vacunación completo.
- Experiencia mínima de 1 año en consulta externa.
Condiciones laborales:
- Salario: $4.101.575 distribuidos en básico prestacional de $2.563.484 + $1.538.091 como auxilio no prestacional.
- Horario: jornada PM, de lunes a viernes y un sábado cada 15 días.
- Tipo de contrato: Obra o labor + prestaciones de ley.
- Sede: Alquería.
Asesor de ventas
Salario: $ 1.423.500
Reconocida empresa del sector retail busca asesor(a) de punto de venta para tienda de marcas de lujo en Medellín.
Funciones:
- Atención personalizada en tienda.
- Validación y cuidado del visual merchandising.
- Gestión comercial y cumplimiento de metas.
- Garantizar una excelente experiencia al cliente.
Perfil solicitado:
- Bachiller.
- No estudiantes (por horario de operación).
- Experiencia mínima de 4 a 6 meses en ventas de ropa, calzado o accesorios (preferiblemente en marcas de lujo).
Condiciones laborales:
- Horario: Domingo a domingo (un día de descanso entre semana).
- Jornada: Turnos rotativos – horario de centro comercial.
- Salario: $1.493.500 + prestaciones de ley + comisiones sin techo ni piso.
Líder de zona en restaurantes
Salario: $ 5.000.000
Parmessano busca líder de zona con amplia experiencia para supervisar y gestionar operaciones en Bogotá.
Responsabilidades:
- Dirigir personal y planificar actividades operativas.
- Gestionar presupuestos e inventarios.
- Supervisar servicios de restauración.
- Implementar estrategias comerciales.
Requisitos:
- Profesional en mercadeo, negocios internacionales o administración.
- Mínimo 2 años de experiencia directiva en restaurantes.
- Conocimiento en ERP y resultados financieros.
- Habilidades avanzadas en Microsoft Office.
Habilidades requeridas:
- Técnicas: Ofimática Microsoft, ERP financiero.
- Interpersonales: Comunicación efectiva, liderazgo.
Auxiliar administrativo de servicios de salud – laboratorio
Salario: $1.900.000
Se busca auxiliar administrativo de salud para la unidad de servicios en salud de laboratorio.
Perfil solicitado:
- Técnico en carreras administrativas, ciencias de la salud o afines.
- Mínimo 6 meses de experiencia laboral en apoyo de actividades administrativas para el sector salud.
- Conocimientos en Excel intermedio-avanzado.
Condiciones laborales:
- Contrato laboral a término indefinido directo con Compensar.
- Horario: lunes a viernes jornada AM y PM, y un sábado cada 15 días.
- Salario: variable + beneficios extralegales.
- Modalidad: presencial.
Asesor comercial en call center con Intelcia
Salario: $ 1.423.500 a $ 3.200.000
Multinacional Intelcia busca asesor comercial en call center para campaña de servicios públicos (luz y gas).
Funciones:
- Recibir y gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer servicios de luz y gas.
- Actuar como mediador para migrar clientes desde otras comercializadoras.
- Presentar el portafolio de servicios de manera profesional.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
Requisitos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Disponibilidad para trabajar en horarios de madrugada.
- Actitud positiva y capacidad de aprendizaje rápido.