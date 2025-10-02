Barranquilla: hay más de 7 mil vacantes abiertas en octubre

La capital del Atlántico sigue consolidándose como uno de los epicentros laborales más dinámicos de la región Caribe. En este mes de octubre, diferentes sectores económicos de la ciudad han abierto más de 7.000 oportunidades de empleo, lo que representa una valiosa opción para quienes buscan iniciar o fortalecer su trayectoria profesional.

Estas vacantes abarcan perfiles diversos, desde cargos operativos hasta profesionales especializados, lo que amplía las posibilidades para candidatos con distintos niveles de experiencia y formación académica.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y virtual.

Las personas sinteresadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ejecutivo/a de ventas panaderías

Empresa: Alianza Team

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Alianza Team busca un/a ejecutivo/a de ventas panaderías para conquistar, mantener y potenciar clientes en el canal panadero, creando relaciones sólidas y promoviendo su portafolio de productos.

Responsabilidades:

Generar valor a través de ventas consultivas y acompañamiento cercano a panaderías, pastelerías y distribuidores.

Conquistar nuevos clientes y fortalecer los actuales con soluciones en fritura, panificación y preparaciones.

Construir relaciones de confianza duraderas, impulsando la centralidad en el cliente

Apoyar la capacitación de equipos y clientes para que conozcan lo mejor de nuestras marcas.

Alcanzar y superar objetivos de ventas mensuales y anuales.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería, Administración, Gastronomía, Tecnólogo o afines.

Experiencia: 1 a 2 años en ventas, preferiblemente en alimentos, restaurantes o canal panadero.

Habilidad para construir relaciones de largo plazo, identificar oportunidades y cerrar negocios con impacto.

Pasión por el crecimiento, foco en la calidad y conciencia del impacto en el entorno.

Gerente de logística internacional

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este es un rol fundamental para asegurar la eficiencia en las operaciones de importación, exportación y la gestión de actividades dentro de la zona franca.

Responsabilidades:

Dirigir y optimizar los procesos logísticos internacionales de la compañía.

Asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera y de comercio exterior.

Gestionar operaciones de importación y exportación bajo estándares de eficiencia y costo.

Coordinar las actividades de zona franca para garantizar fluidez en los procesos.

Establecer estrategias que fortalezcan la cadena de suministro internacional.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en importaciones y exportaciones.

Conocimiento y gestión de procesos dentro de zona franca.

Experiencia mínima de 3 años en cargos de gerencia o dirección en logística internacional.

Residencia en Barranquilla o disponibilidad para reubicarse.

Auxiliar administrativo

Empresa: Coéxito

Salario: $ 1.483.614

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol es ideal para aquellos que poseen habilidades en la gestión administrativa y financiera, desempeñando un papel crucial en el éxito de las operaciones diarias.

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión de documentos y archivos.

Facilitar la atención al cliente interno y externo.

Colaborar en la planificación y coordinación de actividades administrativas.

Asistir en la elaboración de informes administrativos.

Contribuir al control y seguimiento de inventarios.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 6 meses de experiencia en cargos similares como auxiliar administrativo.

Conocimiento básico de herramientas ofimáticas.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.