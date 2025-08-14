Bogotá abre más de 57 mil oportunidades laborales esta semana

En Bogotá, la situación del empleo muestra una tendencia positiva, con un aumento en la formalidad laboral. La ciudad ha registrado la tasa de desempleo más baja en los últimos ocho años, y un alto porcentaje de su población tiene empleo formal.

Este panorama alentador ha impulsado la apertura de más de 57 mil vacantes dirigidas a distintos sectores y niveles de experiencia, lo que refleja la demanda de talento tanto por parte de empresas locales como de compañías nacionales y multinacionales con presencia en la capital. A continuación, le presentamos algunas de estas oportunidades para que pueda postularse de manera virtual. Si desea explorar más opciones y aplicar sin costo, haga clic aquí.

A continuación, le contamos cuáles son y cómo puede acceder a las vacantes en Bogotá. | Foto: Stock/Magneto

Gestor(a) de relaciones corporativas

Empresa: Universidad de Los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a la Facultad de Administración como nuestro nuevo gestor(a) de relaciones corporativas, donde será clave en la creación de lazos sólidos con cuentas estratégicas y en el diseño de experiencias académicas que destaquen.

Responsabilidades:

Representar a la Facultad ante las cuentas estratégicas, generando canales de comunicación efectivos.

Diseñar e implementar cursos y programas corporativos a la medida.

Detectar necesidades y oportunidades de capacitación para clientes clave.

Coordinar eventos como congresos, foros, seminarios y webinars.

Articular equipos con profesores y áreas internas para entregar experiencias académicas de calidad.

Hacer seguimiento a resultados, presupuestos y acciones de mejora.

Requerimientos:

Una persona con habilidades de relacionamiento estratégico y negociación, capacidad para el trabajo en equipo.

Profesional en Administración, Mercadeo o áreas afines, con mínimo 3 años de experiencia en roles y áreas similares.

Profesional senior de selección de personal

Empresa: Emtelco

Salario: $ 3.090.176 a $ 3.470.553

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de atracción, será el encargado(a) de garantizar que el talento seleccionado, para cargos administrativos, cumpla con el perfil buscado, asegurando una incorporación eficiente y oportuna.

Responsabilidades:

Gestionar el proceso completo de atracción de personal, desde la publicación de vacantes hasta la selección, enfocado en cargos administrativos.

Asegurar que los aspirantes preseleccionados se ajusten al perfil requerido por la organización.

Colaborar con los líderes de área para entender las necesidades de talento.

Desarrollar e implementar estrategias de reclutamiento innovadoras.

Evaluar y mejorar continuamente los procesos de atracción y reclutamiento.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo dos años de experiencia en atracción de personal en empresas temporales o grandes organizaciones.

Conocimiento en técnicas de reclutamiento y selección.

Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y bajo presión.

Enfermera/o de atención domiciliaria

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en busca de una enfermera de atención domiciliaria comprometida y apasionada por el cuidado de la salud. Esta es una oportunidad para hacer una diferencia real en la vida de los pacientes, proporcionando atención médica personalizada en la comodidad de sus hogares.

Responsabilidades:

Brindar atención médica y cuidado personalizado a los pacientes en sus hogares.

Realizar evaluaciones de salud, tomar signos vitales y llevar un registro de los mismos.

Administrar medicación y tratamientos siguiendo las indicaciones médicas.

Realizar curaciones y procedimientos médicos necesarios.

Brindar apoyo emocional y acompañamiento a los pacientes y sus familias.

Coordinar y comunicarse con el equipo médico y otros profesionales de la salud para garantizar la continuidad de la atención.

Documentar y llevar un registro preciso de las actividades realizadas.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en atención domiciliaria.

Habilidades de comunicación efectiva y empatía con los pacientes.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones rápidas y precisas.

Conocimientos y experiencia en la administración de medicación y tratamientos.

Supervisor de operaciones de tiendas

Empresa: Croydon

Salario: $ 3.761.000 a $ 4.090.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de operaciones de tienda, será responsable de asegurar que todas las operaciones se realicen de manera eficiente y conforme a los procedimientos establecidos.

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones del canal retail mediante análisis de sistemas como POS JDE y COMERSSIA.

Generar informes de gestión para garantizar la trazabilidad y cumplimiento de procedimientos.

Gestionar el procedimiento de cierre diario de tiendas requerido por el área financiera.

Controlar y manejar inventarios asegurando el cumplimiento de conteos y cierre de diferencias.

Seguir el cumplimiento de horarios del personal y horarios de servicio conforme a lineamientos.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, logísticas, comerciales o contables.

Mínimo 2 años de experiencia en supervisión operativa o administrativa en retail.

Experiencia preferible en sectores de calzado, moda o consumo masivo.

Residencia en Bogotá.