Bogotá busca talento: conozca las vacantes activas en la ciudad

Bogotá continúa consolidándose como uno de los principales polos de empleo del país. Su crecimiento económico, la llegada de nuevas inversiones y la expansión de diversos sectores productivos impulsan la apertura de miles de vacantes cada semana.

Por lo que actualmente, la capital ofrece oportunidades laborales para quienes desean fortalecer su trayectoria profesional, acceder a empleos estables y proyectarse en entornos que valoran la innovación y el desarrollo del talento humano.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Líder de tesorería

Empresa: Croydon

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

Gestión del flujo de caja.

Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.

Elaboración de reportes financieros.

Realización de conciliaciones bancarias.

Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.

Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.

Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Profesional en contratación de servicios

Empresa: Conconcreto

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para asegurar la selección eficiente de proveedores y la negociación óptima de contratos de servicios especializados en construcción, garantizando la calidad, costos competitivos y cumplimiento en tiempos.

Responsabilidades:

Administrar el sistema de aseguramiento de calidad enfocado en proveedores de servicios para el sector construcción, asegurando el cumplimiento de los estándares internos y normativos.

Cotizar, analizar y negociar propuestas comerciales de servicios relacionados con construcción (obra civil, mantenimiento, consultorías, etc.), buscando minimizar costos y tiempos sin comprometer la calidad.

Crear y gestionar acuerdos de precios para servicios no estratégicos dentro de la plataforma de abastecimiento estratégico de la empresa constructora.

Profundizar el conocimiento de las categorías de servicios en construcción para mejorar indicadores de productividad y lograr ahorros significativos.

Evaluar y hacer seguimiento al desempeño de los proveedores para garantizar el cumplimiento de los contratos y estándares establecidos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil o carreras afines al sector construcción.

Experiencia mínima de 3 años en negociación, contratación y evaluación de servicios para el sector construcción.

Conocimiento en sistemas de aseguramiento de calidad y procesos de compra en construcción.

Habilidades analíticas para la evaluación y comparación de propuestas comerciales.

Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Residenciado en Bogotá.

Coordinador de optimización de procesos

Empresa: Plexa

Salario: $ 3.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Plexa busca un líder de mejora de procesos apasionado por la eficiencia y con experiencia en sistemas de gestión de calidad.

Responsabilidades:

Mejorar y optimizar los procesos organizacionales.

Manejar auditorías internas y externas.

Contribuir al mejoramiento continuo de la empresa.

Garantizar el cumplimiento de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y BASC.

Coordinar con otros equipos para mejorar la eficiencia operativa.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en carreras administrativas o ingenierías.

3 años de experiencia en sistemas de gestión de calidad.

Conocimiento en ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y BASC.

Habilidad para liderar auditorías internas y externas.

Experiencia en servicio al cliente.