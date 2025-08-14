Bogotá: convocatorias laborales con estabilidad y postulación virtual

La capital continúa consolidándose como uno de los principales focos de contratación en el país, con opciones que se ajustan a distintos perfiles, niveles de experiencia y expectativas salariales. Desde el sector empresarial hasta la salud y los servicios, las oportunidades responden a la dinámica económica de una ciudad que no se detiene.

En este panorama, los procesos de selección avanzan con modalidades presenciales, híbridas y remotas, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan un nuevo reto profesional o mejorar sus condiciones actuales.

Para postularse, basta con ingresar al enlace disponible al final de cada vacante. Si desea conocer más oportunidades en todo el país, puede visitar Semana Empleos.

Asesor comercial tiendas de ropa

Salario: $ 1.623.500 a $ 1.800.000

Se requiere asesor integral para el sector retail (moda y calzado) con ingreso inmediato. La modalidad de trabajo es presencial en Bogotá, con disponibilidad para laborar en cualquier punto de la ciudad.

Funciones:

Brindar asesoría comercial en puntos de venta.

Cumplir metas de ventas y garantizar una experiencia de calidad al cliente.

Apoyar la operación en tiendas físicas ubicadas en el norte y noroccidente de Bogotá.

Horario:

Domingo a domingo.

Un día de descanso entre semana y dos domingos libres al mes.

Condiciones laborales:

Salario base $1.423.000 + auxilio de transporte $200.000.

Comisiones sin techo, prestaciones de ley y bonificaciones por cumplimiento.

Pago quincenal.

Contrato fijo con la compañía.

Capacitación posterior a la firma del contrato.

Requisitos:

Bachiller graduado.

Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en ventas retail.

Disponibilidad total para trabajar en cualquier punto de Bogotá.

Actitud comercial y orientación a resultados.

No aplica para personas que se encuentren estudiando.

Gestor clínico en Bogotá

Salario: $ 6.500.000 a $ 8.000.000

Entidad de salud requiere gestor clínico con experiencia en administración de servicios y mejora de procesos hospitalarios. Será responsable de optimizar y estandarizar procesos de atención para garantizar eficiencia y calidad.

Funciones:

Evaluar y controlar el proceso de atención de pacientes hospitalizados.

Detectar oportunidades de mejora en los procesos clínicos.

Implementar planes de optimización de ciclos de atención.

Coordinar con equipos médicos para mantener estándares de calidad.

Monitorear y reportar el rendimiento de procesos de atención.

Requisitos:

Pregrado en Medicina.

Especialización en auditoría médica, gestión de calidad o áreas afines.

Experiencia mínima de 4 años en ejercicio médico y 1 año en áreas administrativas.

Contrato directo con la compañía y todas las prestaciones de ley.

Jefe contable y tesorería – Bogotá

Salario a convenir

Se busca jefe contable y tesorero para liderar, negociar y supervisar las actividades contables y financieras de la organización en varios países de LATAM. Será responsable de la gestión de tesorería, informes financieros, cumplimiento normativo y dirección del equipo contable.

Requisitos:

Profesional en Contabilidad, Finanzas, Economía o Administración de Empresas.

Posgrado en finanzas, contabilidad o MBA.

Habilidad para diseñar e implementar estrategias financieras, contables y de tesorería.

Experiencia en presentación de informes gerenciales, negociación bancaria, manejo de tasas de cambio, riesgos financieros y regulaciones LATAM.

Conocimiento en activos fijos, revisoría fiscal, industria de consumo masivo y plantas de producción.

Condiciones laborales:

Contrato directo con la compañía.

Modalidad híbrida.

Disponibilidad para viajar.

Ejecutivo comercial de eventos y foros – Bogotá

Salario: $5.000.000

Medio de comunicación busca ejecutivo comercial para impulsar ventas mediante la comercialización de foros y eventos.

Funciones:

Cumplir el presupuesto de ventas mensual asignado.

Gestionar contactos y relaciones con patrocinadores.

Elaborar presentaciones comerciales destacando beneficios de los eventos.

Brindar atención y seguimiento a clientes y patrocinadores.

Requisitos:

Experiencia en ventas consultivas y de eventos.

Habilidades avanzadas en comunicación y negociación.

Capacidad para elaborar presentaciones comerciales profesionales.

Disponibilidad para trabajo presencial.

Auxiliar de enfermería administrativa – Bogotá

Salario: $2.176.000 a $2.500.000

Empresa de seguridad requiere auxiliar de enfermería administrativa para la gestión de programas de medicina preventiva y del trabajo.

Funciones:

Gestionar y actualizar historias clínicas ocupacionales.

Archivar documentos físicos y digitales garantizando la confidencialidad.

Programar y coordinar citaciones a trabajadores para sistemas de vigilancia epidemiológica.

Registrar y hacer seguimiento a valoraciones médicas ocupacionales.

Participar en campañas de promoción y prevención.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo en auxiliar de enfermería con certificación vigente.

Certificados en primeros auxilios y RCP.

Capacitación en bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios.

Mínimo 2 años de experiencia en salud ocupacional o medicina laboral.

Condiciones laborales:

Salario básico $2.176.000 + auxilio fijo no prestacional $247.000 + auxilio legal de transporte $200.000.

Contrato indefinido.

Digitador de documentos – Bogotá

Salario: $1.423.500

Empresa del sector inmobiliario busca digitador con experiencia para digitalizar documentos y garantizar la precisión de la información.

Funciones:

Digitalizar documentos físicos a formatos electrónicos.

Asegurar precisión y calidad en la información procesada.

Organizar y archivar documentos digitalizados.

Coordinar con otros equipos para asegurar el flujo de información.

Requisitos:

Experiencia mínima de 6 meses en digitación.

Capacidad para manejar grandes volúmenes de información.

Atención al detalle.

Condiciones laborales: