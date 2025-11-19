Bogotá: empresas abren vacantes de temporada para fin de año

El cierre del año está generando un aumento en los procesos de contratación en Bogotá, especialmente en sectores que requieren refuerzo operativo para atender la alta demanda propia de la temporada. Comercio, servicios y logística son algunas de las áreas que más personal están vinculando, con oportunidades dirigidas tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primera opción laboral.

Las empresas están ofreciendo contratos temporales que, en muchos casos, incluyen prestaciones de ley y horarios flexibles según la operación. Para muchos candidatos, estas vacantes representan una oportunidad para obtener ingresos adicionales, fortalecer su hoja de vida y proyectarse hacia procesos más estables en el futuro, dependiendo del desempeño.

¿Cómo postularse?

Si desea consultar todas las vacantes disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas que más se ajusten a su experiencia o intereses. El proceso de postulación es totalmente gratuito. Aquí le mostramos algunas de las oportunidades destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Operador de tienda medio tiempo – Tiendas Ara

Salario: 1.798.500

Este es un puesto ideal para alguien que busca flexibilidad y oportunidades de crecimiento. ¡No pierda esta gran oportunidad y postúlese ahora!

Responsabilidades:

Realizar tareas operativas diarias en el área designada.

Apoyar en la logística y manejo de mercancías.

Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del equipo.

Seguir los procedimientos y normativas de la empresa.

Participar en reuniones de equipo y capacitaciones.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluidos fines de semana y festivos.

Capacidad para realizar tareas físicas.

Actitud proactiva y habilidades de comunicación.

Asesora de belleza – Farmatodo

Salario: 1.970.000

Si es una persona apasionada por el mundo cosmético y tiene una actitud excepcional hacia las ventas y el servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Impulsar la venta de productos cosméticos.

Brindar asesoría personalizada a los clientes.

Optimizar la rentabilidad del espacio asignado.

Mantener un servicio al cliente de alta calidad.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de productos cosméticos.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.

Cajero(a) de tienda temporal – Cueros Vélez

Salario: 1.775.000

Como parte del equipo, será el rostro amigable que asesora y ofrece productos y servicios de alta calidad.

Responsabilidades:

Realizar el proceso de facturación y recepción de efectivo, verificando el medio de pago y la entrega precisa de los productos.

Proporcionar información clara sobre precios, descuentos, disponibilidad de productos y garantías para asegurar la satisfacción del cliente.

Ofrecer opciones como crédito y programas de lealtad para brindar valor adicional a los clientes.

Apoyar en la recepción y revisión de mercancía cuando sea necesario y mantener el área de trabajo ordenada.

Colaborar en la gestión de créditos y planes de pago, asegurando una correcta recepción de pagos y entrega de tarjetas.

Realizar el arqueo de caja asegurando que los montos de dinero concuerden con las ventas y reportar inconsistencias.

Custodiar y reportar inventarios del área asignada para minimizar riesgos de pérdidas.

Participar en inventarios por líneas de producto y reportar inconsistencias al administrador.

Requerimientos:

Técnico en carreras administrativas o comerciales.

Experiencia previa como cajero de tienda, operador de caja o encargado de caja.

Habilidades en manejo de efectivo y facturación.

Excelentes habilidades de atención al cliente.

Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

Comunicación efectiva y orientación al detalle.

Auxiliar de corte y dimensionado – Homecenter

Salario: 1.423.500

En este rol, será clave para asegurar que los productos de madera y tableros cumplan con los estándares de calidad y precisión que los clientes esperan.

Responsabilidades:

Realizar cortes de maderas y tableros según especificaciones.

Prestar servicios de embisagrado y canteo.

Cumplir con normas de seguridad industrial.

Seguir procedimientos establecidos por la compañía.

Asegurar tiempos de entrega precisos y de calidad.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en manejo de maquinaria de corte.

Conocimiento de normas de seguridad industrial.

Capacidad para seguir procedimientos.

Atención al detalle.

Analista administrativo temporal – Homecenter

Salario: A convenir

Como administrador analítico temporal, trabajará en la elaboración de cronogramas, especificaciones técnicas y presupuestos, garantizando el control del gasto según las políticas.

Responsabilidades:

Gestionar la prestación de servicios como aseo, cafetería y mantenimiento locativo.

Elaborar cronogramas y especificaciones técnicas de servicios.

Generar y controlar presupuestos de servicios y dotaciones.

Supervisar la ejecución contractual y el control del gasto.

Analizar y supervisar procesos y presupuestos transversales a tiendas y oficinas.

Coordinar la compra de activos de uso administrativo y de dotación para tiendas.

Gestionar el pago y control de servicios públicos.

Asegurar la disposición de residuos aprovechables.

Requerimientos:

Título profesional en Administración o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en gestión administrativa.

Conocimientos avanzados en elaboración de presupuestos.

Habilidades de supervisión y control de procesos.

Capacidad para elaborar especificaciones técnicas de servicios.

Dominio de herramientas ofimáticas.