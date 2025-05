Bogotá: hay más de 10.000 trabajos disponibles con excelentes beneficios y salarios

Encargado de tienda Seven Seven

¿Está listo para liderar un equipo y llevar una tienda al éxito? Seven Seven busca personas apasionadas por el comercio, con habilidades para gestionar presupuestos y manejar inventarios eficientemente. Será clave en la asesoría comercial y en el cumplimiento de metas, asegurando que el punto de venta no solo cumpla, sino que supere sus objetivos. Se valoran especialmente para este puesto a quienes saben cómo interpretar y actuar sobre indicadores comerciales para mantener el negocio en crecimiento constante.