Bogotá: hay más de 115 mil vacantes disponibles esta semana

El mercado laboral en Bogotá continúa mostrando señales de fortalecimiento. De acuerdo con los más recientes reportes de empleabilidad, la capital del país concentra más de 115.000 ofertas activas, lo que refleja la recuperación económica y la creciente demanda de talento en distintos sectores

Comercio, servicios, tecnología, logística, salud y construcción se destacan entre las áreas con mayor número de vacantes, tanto para perfiles operativos como profesionales. Esta tendencia demuestra el papel de Bogotá como epicentro de oportunidades laborales, impulsando la generación de empleo formal y el desarrollo empresarial en la región.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todos los cargos disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique sin costo a las ofertas que más se ajusten a su experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: 123RF

Profesional de tesorería

Empresa: Croydon

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

Gestión del flujo de caja.

Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.

Elaboración de reportes financieros.

Realización de conciliaciones bancarias.

Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.

Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.

Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

Ejecutivo de ventas - Sector químico

Empresa: Cazta comercial

Salario: 5.000.000 a 7.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de ofrecer un servicio personalizado a los clientes, vendiendo productos de alta calidad y asegurando la satisfacción completa de sus necesidades.

Responsabilidades:

Realizar labores de venta, atención y cobro de cartera a los clientes.

Ofrecer un servicio personalizado y de alta calidad a los clientes.

Realizar investigaciones de mercado para detectar nuevos negocios y conocer el producto de la competencia.

Establecer contacto permanente con el cliente y atender sus necesidades.

Elaborar y gestionar el presupuesto de ventas alineado con las estrategias de la organización.

Asistir técnicamente a los clientes y recurrir al área de Marketing Técnico si es necesario.

Garantizar el cumplimiento de los acuerdos en consignación.

Gestión de cartera y créditos.

Requerimientos:

Formación como Ingeniero Químico o Ingeniero de Procesos o experiencia equivalente.

Conocimientos en ventas y productos químicos.

Competencia en lectura y escritura de inglés.

Manejo de sistemas de información ERP y CRM.

3 años de experiencia comercial, 2 de ellos en el sector químico o pinturas.

Líder profesional de operaciones de TI

Empresa: Croydon

Salario: 5.500.000 a 6.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para garantizar que la infraestructura tecnológica de la empresa opere con la máxima eficiencia y disponibilidad.

Responsabilidades:

Supervisar la operación diaria de servidores, redes, almacenamiento y sistemas de respaldo.

Coordinar la atención de incidentes en la operación 24/7.

Conocer la arquitectura técnica de JD Edwards y sus dependencias.

Optimizar el uso de recursos tecnológicos.

Ejecutar y monitorear planes de backup y recuperación de desastres.

Coordinar con proveedores el soporte de segundo y tercer nivel.

Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad de la información.

Gestionar plataformas de monitoreo para detectar fallas.

Sustituir al director en reuniones clave cuando sea necesario.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en infraestructura tecnológica y 2 años en roles de supervisión o coordinación.

Amplio conocimiento en operación y soporte de infraestructura crítica 7x24.

Sólida experiencia en administración y soporte de JD Edwards.

Dominio avanzado de Linux VMware NAS y Veam Backup.

Experiencia en administración de redes LAN WAN y WLAN.

Manejo de herramientas de monitoreo e ITSM como GLPI.

Capacidad de liderazgo y coordinación de equipos multidisciplinarios.

Fuerte orientación al servicio y comunicación efectiva.

Habilidad para priorizar tareas bajo presión.

Director técnico líder

Empresa: Farmatodo

Salario: 2.782.589

Tipo de contrato: Término indefinido

Como líder técnico farmacéutico en Bogotá, será parte de la mejor cadena de farmacias del país, donde su experiencia en el área comercial y su capacidad de liderazgo serán fundamentales para el éxito de las operaciones.

Responsabilidades:

Asegurar el cumplimiento de requisitos legales y auditorías internas.

Controlar inventarios, incluyendo entradas, salidas y vencimientos de productos.

Elaborar y presentar informes mensuales de medicamentos controlados.

Prestar servicios de salud como glucometría e inyectología.

Supervisar y entrenar al personal de farmacia en procedimientos técnicos.

Garantizar el orden y cumplimiento del planograma en el área de medicamentos.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Experiencia mínima de 3 años en el área comercial.

Habilidades de manejo de personal y liderazgo.

Resolución o tarjeta expedida por la Secretaría de Salud.