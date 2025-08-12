EMPLEO
Bogotá: hay vacantes con sueldos desde $4 millones y contrato indefinido
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Tener un salario alto y un contrato a término indefinido brinda estabilidad económica, seguridad laboral y beneficios a largo plazo. En este momento, la capital colombiana, actualmente existen múltiples oportunidades con estas características, lo que representa una ventaja significativa para quienes desean ingresar al mercado laboral o fortalecer su trayectoria profesional.
A continuación, presentamos algunas de las vacantes activas
Gerente de cuenta y operación senior
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: $ 4.700.000 a $ 6.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es crucial para el fortalecimiento de nuestras relaciones con los clientes, asegurando su completa satisfacción y lealtad a nuestros servicios.
Responsabilidades:
- Gestionar las áreas administrativas operativas de servicio al cliente y postventa.
- Mantener una relación cercana y positiva con nuestros clientes.
- Identificar y registrar nuevas oportunidades de negocio.
- Implementar estrategias postventa para transformar el modelo de negocio.
Requerimientos:
- Título profesional en carreras administrativas o afines.
- Especialización en campos relacionados (preferible).
- Mínimo dos años de experiencia en el sector de seguridad física.
- Rango de teniente capitán o mayor en las fuerzas armadas.
Gerente de tienda
Empresa: Farmatodo
Salario: $ 4.100.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Analista senior de procesos de nómina y rentas vitalicias
Empresa: Colfondos S.A
Salario: $ 5.360.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental para asegurar una experiencia superior para los clientes, alineándose con las políticas y procedimientos corporativos.
Responsabilidades:
- Controlar y monitorear la operación y administración de recursos económicos en trámites pensionales.
- Definir soluciones tecnológicas a requerimientos regulatorios y funcionales promoviendo la automatización de tareas.
- Consolidar y actualizar cambios en procesos para asegurar la correcta documentación y carga en el sistema de gestión de calidad.
- Identificar y documentar riesgos operativos para definir acciones preventivas y correctivas.
- Evaluar la eficiencia de procesos basándose en análisis de datos y métricas.
- Administrar y actualizar tableros de control e información operativa.
- Gestionar contratos con proveedores para asegurar cumplimiento contractual.
Requerimientos:
- Profesional en áreas administrativas, derecho, ingeniería industrial o afines.
- Especialización en seguridad social o seguros es deseable.
- Experiencia mínima de 3 años en seguridad social, sector financiero o asegurador.
- Dominio avanzado de Office y herramientas de programación.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
Recuerde que es fundamental contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados para aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Médico general de consulta externa
Empresa: Compensar
Salario: $ 6.069.900
Tipo de contrato: Término indefinido
Como médico general de consulta externa, o facultativo general en consulta externa, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.
Responsabilidades:
- Realizar valoraciones y controles de patologías en pacientes.
- Efectuar remisiones y contraremisiones a otros niveles de atención según sea necesario.
- Determinar tratamientos posteriores a consultas o procedimientos médicos.
- Hacer seguimiento detallado de exámenes y tratamientos postconsulta.
Requerimientos:
- Título de Médico General.
- Mínimo 2 años de experiencia laboral en consulta externa.
- Disponibilidad para trabajar en jornada PM.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.