Bogotá: hay vacantes con sueldos desde $4 millones y contrato indefinido

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

12 de agosto de 2025, 8:12 p. m.
Colsubsidio abrió vacantes en Bogotá.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Tener un salario alto y un contrato a término indefinido brinda estabilidad económica, seguridad laboral y beneficios a largo plazo. En este momento, la capital colombiana, actualmente existen múltiples oportunidades con estas características, lo que representa una ventaja significativa para quienes desean ingresar al mercado laboral o fortalecer su trayectoria profesional.

A continuación, presentamos algunas de las vacantes activas; puede conocerlas todas haciendo clic aquí. Recuerde que el proceso de aplicación es completamente gratuito y virtual.

A continuación, le contamos cuáles son y cómo puede acceder a estas vacantes en Bogotá.
A continuación, le contamos cuáles son y cómo puede acceder a estas vacantes en Bogotá. | Foto: Stock/Magneto

Gerente de cuenta y operación senior

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 4.700.000 a $ 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para el fortalecimiento de nuestras relaciones con los clientes, asegurando su completa satisfacción y lealtad a nuestros servicios.

Responsabilidades:

  • Gestionar las áreas administrativas operativas de servicio al cliente y postventa.
  • Mantener una relación cercana y positiva con nuestros clientes.
  • Identificar y registrar nuevas oportunidades de negocio.
  • Implementar estrategias postventa para transformar el modelo de negocio.

Requerimientos:

  • Título profesional en carreras administrativas o afines.
  • Especialización en campos relacionados (preferible).
  • Mínimo dos años de experiencia en el sector de seguridad física.
  • Rango de teniente capitán o mayor en las fuerzas armadas.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Analista senior de procesos de nómina y rentas vitalicias

Empresa: Colfondos S.A

Salario: $ 5.360.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar una experiencia superior para los clientes, alineándose con las políticas y procedimientos corporativos.

Responsabilidades:

  • Controlar y monitorear la operación y administración de recursos económicos en trámites pensionales.
  • Definir soluciones tecnológicas a requerimientos regulatorios y funcionales promoviendo la automatización de tareas.
  • Consolidar y actualizar cambios en procesos para asegurar la correcta documentación y carga en el sistema de gestión de calidad.
  • Identificar y documentar riesgos operativos para definir acciones preventivas y correctivas.
  • Evaluar la eficiencia de procesos basándose en análisis de datos y métricas.
  • Administrar y actualizar tableros de control e información operativa.
  • Gestionar contratos con proveedores para asegurar cumplimiento contractual.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas administrativas, derecho, ingeniería industrial o afines.
  • Especialización en seguridad social o seguros es deseable.
  • Experiencia mínima de 3 años en seguridad social, sector financiero o asegurador.
  • Dominio avanzado de Office y herramientas de programación.
  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Recuerde que es fundamental contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados para aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Médico general de consulta externa

Empresa: Compensar

Salario: $ 6.069.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Como médico general de consulta externa, o facultativo general en consulta externa, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

  • Realizar valoraciones y controles de patologías en pacientes.
  • Efectuar remisiones y contraremisiones a otros niveles de atención según sea necesario.
  • Determinar tratamientos posteriores a consultas o procedimientos médicos.
  • Hacer seguimiento detallado de exámenes y tratamientos postconsulta.

Requerimientos:

  • Título de Médico General.
  • Mínimo 2 años de experiencia laboral en consulta externa.
  • Disponibilidad para trabajar en jornada PM.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.

Trabajo Sí HayEmpleo en BogotáOfertas laborales en Bogotávacantes de empleo

