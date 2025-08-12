Bogotá: hay vacantes con sueldos desde $4 millones y contrato indefinido

Tener un salario alto y un contrato a término indefinido brinda estabilidad económica, seguridad laboral y beneficios a largo plazo. En este momento, la capital colombiana, actualmente existen múltiples oportunidades con estas características, lo que representa una ventaja significativa para quienes desean ingresar al mercado laboral o fortalecer su trayectoria profesional.

A continuación, presentamos algunas de las vacantes activas; puede conocerlas todas haciendo clic aquí. Recuerde que el proceso de aplicación es completamente gratuito y virtual.

Gerente de cuenta y operación senior

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 4.700.000 a $ 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para el fortalecimiento de nuestras relaciones con los clientes, asegurando su completa satisfacción y lealtad a nuestros servicios.

Responsabilidades:

Gestionar las áreas administrativas operativas de servicio al cliente y postventa.

Mantener una relación cercana y positiva con nuestros clientes.

Identificar y registrar nuevas oportunidades de negocio.

Implementar estrategias postventa para transformar el modelo de negocio.

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas o afines.

Especialización en campos relacionados (preferible).

Mínimo dos años de experiencia en el sector de seguridad física.

Rango de teniente capitán o mayor en las fuerzas armadas.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Analista senior de procesos de nómina y rentas vitalicias

Empresa: Colfondos S.A

Salario: $ 5.360.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar una experiencia superior para los clientes, alineándose con las políticas y procedimientos corporativos.

Responsabilidades:

Controlar y monitorear la operación y administración de recursos económicos en trámites pensionales.

Definir soluciones tecnológicas a requerimientos regulatorios y funcionales promoviendo la automatización de tareas.

Consolidar y actualizar cambios en procesos para asegurar la correcta documentación y carga en el sistema de gestión de calidad.

Identificar y documentar riesgos operativos para definir acciones preventivas y correctivas.

Evaluar la eficiencia de procesos basándose en análisis de datos y métricas.

Administrar y actualizar tableros de control e información operativa.

Gestionar contratos con proveedores para asegurar cumplimiento contractual.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, derecho, ingeniería industrial o afines.

Especialización en seguridad social o seguros es deseable.

Experiencia mínima de 3 años en seguridad social, sector financiero o asegurador.

Dominio avanzado de Office y herramientas de programación.

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Recuerde que es fundamental contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados para aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Médico general de consulta externa

Empresa: Compensar

Salario: $ 6.069.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Como médico general de consulta externa, o facultativo general en consulta externa, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

Realizar valoraciones y controles de patologías en pacientes.

Efectuar remisiones y contraremisiones a otros niveles de atención según sea necesario.

Determinar tratamientos posteriores a consultas o procedimientos médicos.

Hacer seguimiento detallado de exámenes y tratamientos postconsulta.

Requerimientos:

Título de Médico General.

Mínimo 2 años de experiencia laboral en consulta externa.

Disponibilidad para trabajar en jornada PM.