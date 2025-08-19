Bogotá: más de 600 vacantes para personal de bodega

Si está buscando empleo en Bogotá, ojo al dato: empresas de consumo masivo, retail, mobiliario, tecnología y transporte están incorporando nuevos talentos para fortalecer sus operaciones, garantizando que los productos lleguen a tiempo y en óptimas condiciones a sus destinos.

Estas oportunidades se caracterizan por ofrecer estabilidad laboral, posibilidades de crecimiento y beneficios adicionales como rutas de transporte, pagos quincenales y programas de formación interna.

Todas estas vacantes se encuentran disponibles por medio de Semana Empleos, donde además podrá encontrar más de 110.000 ofertas disponibles en todo el país.

Auxiliar de bodega – operario(a) logístico (Fontibón Brisas)

Salario: $1.423.500 más recargos y prestaciones de ley

Importante compañía del sector de consumo masivo en alimentos requiere para su equipo de trabajo bachiller con mínimo seis meses de experiencia reciente en logística o bodega.

Beneficios: ruta, pagos quincenales y casino

Horario: domingo a domingo con día compensatorio entre semana o fin de semana, turnos rotativos

Lugar de trabajo: Fontibón Brisas

Auxiliar de bodega – sector mobiliario de oficina (Muebles Ya)

Salario competitivo más prestaciones de ley

Muebles Ya, empresa líder en la venta de mobiliario de oficina, requiere un auxiliar de bodega proactivo, organizado y con actitud de servicio, con interés en crecer profesionalmente en un equipo enfocado en la calidad y la eficiencia.

La misión del cargo es garantizar el correcto alistamiento, embalaje y despacho de los productos, asegurando que cada cliente reciba su pedido de forma puntual y en perfectas condiciones.

Funciones:

Organización y entrega de documentos relacionados con pedidos e inventarios.

Alistamiento y empaque de pedidos.

Carga y descarga de mercancía.

Apoyo en la logística de despachos y entregas.

Requisitos:

Bachiller o técnico en logística (deseable).

Experiencia mínima de seis meses en labores de bodega, inventarios o logística.

Excelente actitud, responsabilidad y trabajo en equipo.

Se ofrece:

Contrato directo con la empresa.

Estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento.

Ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Auxiliar de bodega – ayudante de bodega

Salario: $1.423.500

Reconocida empresa requiere fortalecer su equipo de trabajo con un ayudante de bodega. Se busca persona con experiencia en logística, interesada en nuevos desafíos y con disposición para trabajar en un ambiente dinámico que le permita desarrollar habilidades y crecer profesionalmente.

Funciones:

Realizar tareas de picking y packing.

Participar en procesos de cargue y descargue.

Apoyar el alistamiento de productos para despachos.

Gestionar inventarios con precisión.

Colaborar en la organización del almacén.

Requisitos:

Bachiller o técnico en carreras logísticas.

Un año de experiencia en roles similares.

Conocimientos en manejo de inventarios.

Habilidad para trabajar en equipo.

Sectores laborales:

Bodega, logística y transporte.

Producción, operarios y manufactura.

Compras y comercio exterior.

Auxiliar de bodega – aeropuerto

Salario: $1.423.500 más prestaciones de ley, recargos adicionales y ruta nocturna (aplica de 10:30 p. m. a 5:00 a. m.)

Importante empresa de almacenamiento, logística y distribución requiere bachiller con mínimo seis meses de experiencia en bodega o cargos afines.

Horario: turno rotativo de ocho horas, de lunes a domingo.

Contrato: obra o labor.

Funciones:

Cargue y descargue de aeronaves.

Quienes tengan licencia iniciarán en cargue y descargue durante tres meses mientras se certifican como conductores (con aumento salarial y cambio de funciones).

Líder de bodega (Bogotá)

Salario: $1.840.000

Se requiere líder de bodega para custodiar y administrar el inventario, garantizando eficiencia y correcto manejo de la mercancía. El cargo implica recepción, almacenamiento, programación de rutas, alistamiento y despachos de mercancías, así como velar por el orden y aseo de la bodega.

Funciones:

Custodiar y administrar inventario.

Recibo y despacho de mercancías.

Ubicación de mercancías.

Picking y packing.

Ingresos y egresos de documentos en el sistema.

Facturación y movimientos en DMS.

Manejo de caja menor.

Inventarios cíclicos y generales.

Manejo de personal.

Reporte de novedades al jefe inmediato.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo en logística.

Mínimo un año de experiencia en el cargo.

Experiencia en manejo de personal.

Conocimientos en recepción, almacenamiento, programación de rutas y manejo de inventarios.

Auxiliar logístico / bodega (Fontibón Brisas)

Salario: $1.440.000 más $200.000 de auxilio de transporte y prestaciones sociales

Empresa comprometida con la eficiencia requiere auxiliar de bodega para apoyar en el orden y funcionamiento de las operaciones logísticas. Se busca persona proactiva, con capacidad de organización y compromiso con la calidad del servicio.

Funciones:

Cargue y descargue de mercancía.

Organización de productos en la bodega para optimizar espacio.

Control periódico de inventarios.

Alistamiento de pedidos para despacho.

Apoyo en los despachos garantizando la calidad del servicio.

Requisitos:

Bachillerato completo.

Mínimo un año de experiencia en tareas relacionadas.

Conocimientos básicos en manejo de sistemas informáticos.

Horario: lunes a sábado, turnos rotativos

Lugar de trabajo: Fontibón Brisas

Auxiliar de bodega (Ktronix)

Salario: entre $1.600.000 y $1.800.000 más prestaciones de ley, auxilio de transporte y beneficios adicionales.

Ktronix busca auxiliar de bodega o auxiliar logístico con experiencia en custodia de mercancía para controlar eficientemente el recibo, almacenamiento y entrega de productos, con excelente actitud de servicio.

Requisitos:

Experiencia mínima de un año en manejo y custodia de mercancía.

Bachiller o estudiante de carreras técnicas.

Se ofrece:

Contrato directo a término indefinido.

Plan carrera dentro de la organización.

Primas extralegales (junio y diciembre).

Auxilio educativo.

Prima y días adicionales de vacaciones.

Beneficios para la familia y descuentos en las marcas de la empresa.

Ambiente de trabajo dinámico, con posibilidad de aprendizaje y crecimiento.

Todas estas ofertas están disponibles en la ciudad de Bogotá. | Foto: Getty Images

Auxiliar de bodega – contratación inmediata (Paloquemao)

Salario: entre $1.423.500 y $1.623.500 más auxilio de transporte y prestaciones de ley.

Reconocida empresa de cargue y descargue de mercancía, ubicada en Paloquemao, requiere auxiliar de bodega responsable y comprometido para apoyar en el manejo de operaciones logísticas.

Funciones:

Cargar y descargar mercancías.

Organizar y almacenar productos en la bodega.

Mantener el inventario actualizado y ordenado.

Apoyar en el manejo de equipos y vehículos de carga.

Cumplir con las normas de seguridad y procedimientos internos.

Requisitos:

Bachillerato completo, técnico o tecnólogo.

Mínimo un año de experiencia reciente en el cargo.

Licencia de conducción C1 vigente sin comparendos.

Conocimientos básicos en Word Office y electricidad.

Actitud positiva y disposición para el trabajo en equipo.