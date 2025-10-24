Empleo
Bogotá, Medellín y Barranquilla encabezan la creación de empleo formal en el país
Coordinador comercial Bogotá
Salario: 2.300.000 a 6.500.000
Una empresa del sector comercial busca un coordinador comercial en Bogotá. Se requiere un líder dinámico que dirija el equipo de ventas, garantice el cumplimiento de los objetivos comerciales y gestione de manera efectiva el portafolio de productos.
Se ofrece un ambiente laboral retador, donde las habilidades de liderazgo y gestión de equipos son altamente valoradas. El cargo cuenta con un salario base de $2.300.000 más comisiones entre $1.000.000 y $4.500.000, además de todas las prestaciones de ley. Los ingresos pueden incrementarse según el desempeño.
Responsabilidades:
- Liderar el equipo comercial para cumplir y superar los objetivos de ventas.
- Gestionar el portafolio de productos y servicios de la empresa.
- Desarrollar estrategias comerciales efectivas.
- Supervisar y motivar al equipo de ventas.
- Analizar los resultados de ventas para realizar ajustes en las estrategias.
- Coordinar con otros departamentos para asegurar el éxito comercial.
Requerimientos:
- Profesional en áreas relacionadas con ventas, mercadeo o administración.
- Experiencia mínima de 3 años en roles similares como jefe comercial o supervisor de ventas.
- Habilidades comprobadas de liderazgo y gestión de equipos.
- Conocimiento en estrategias de ventas y manejo de portafolio.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir metas.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Coordinador(a) de ventas y mercadeo
Salario a convenir
Una institución busca un coordinador(a) de mercadeo y ventas dinámico y proactivo para liderar la estrategia y operación comercial. La persona seleccionada será responsable de dirigir el equipo de telemercaderistas hacia el cumplimiento de metas de ingresos e implementar innovaciones en los procesos de venta mediante la automatización y la tecnología inteligente, con el fin de optimizar la eficiencia y mejorar la experiencia del cliente.
Se requiere un profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Mercadeo o áreas afines, con dominio de sistemas CRM y herramientas analíticas como Salesforce, Power BI y Excel. También debe manejar plataformas de contact center, comunicaciones digitales y herramientas modernas de automatización de ventas. Es fundamental contar con conocimientos en metodologías de venta consultiva y técnicas de cierre efectivas para productos de alto valor intangible.
Responsabilidades:
- Dirigir la estrategia comercial para incrementar la inscripción en programas.
- Liderar y motivar al equipo de telemercaderistas para alcanzar metas de ingresos.
- Implementar innovaciones en procesos de venta usando tecnología inteligente.
- Optimizar la operación comercial a través de la automatización de tareas.
- Promover una experiencia del cliente excepcional a través del uso de CRM y analítica.
Requisitos:
- Título profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Mercadeo o afines.
- Dominio de sistemas CRM y herramientas analíticas como Salesforce y Power BI.
- Experiencia mínima de 5 años en ventas de servicios intangibles de alto valor.
- 3 años de experiencia liderando equipos de ventas, preferentemente en televentas.
- Conocimiento en metodologías de venta consultiva y técnicas de cierre.
- Capacidad para generar y presentar reportes de gestión.
- Experiencia en proyectos de optimización de procesos comerciales.
Asesor comercial Barranquilla
Barranquilla
Una importante empresa del sector comercial con sede en Barranquilla busca asesores comerciales talentosos para unirse a su equipo. Este rol ofrece la oportunidad de promover y vender productos, contribuir al crecimiento de la compañía y desarrollar una carrera en el ámbito de las ventas.
Se ofrece un paquete salarial atractivo que varía entre $2.500.000 y $8.000.000, con posibilidad de superar estas cifras según la habilidad comercial.
Responsabilidades:
- Promover y vender productos de la empresa.
- Identificar oportunidades de negocio en Barranquilla.
- Fidelizar y mantener relaciones positivas con los clientes.
- Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.
- Realizar seguimiento a las necesidades de los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses como Asesor Comercial o roles similares.
- Bachillerato completo.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Conocimiento del mercado de Barranquilla.
- Orientación al cliente y resultados.
Analista de compensación
Salario a convenir
GCO, empresa del sector retail que agrupa marcas reconocidas como NAF NAF, Rifle, Chevignon, Americanino, American Eagle, Mango y Esprit, requiere un(a) analista de compensación para su equipo de trabajo.
El cargo tiene como objetivo garantizar la gestión técnica, analítica y operativa de los procesos de compensación del grupo, asegurando equidad interna, competitividad externa y cumplimiento normativo, mediante herramientas de analítica y metodologías alineadas con las tendencias globales del mercado laboral y la sostenibilidad organizacional.
Finalidades del cargo:
- Analizar la estructura salarial y compararla frente a las curvas internas y del mercado (ACRIP, Mercer, Hays, HC).
- Realizar el presupuesto anual de gasto de nómina y apoyar su revisión con Gerencias Corporativas y de Marca.
- Ejecutar valoraciones de cargos y mantener actualizadas las bandas salariales corporativas.
- Elaborar informes de gasto laboral, headcount y simulaciones para planeación presupuestal.
- Administrar convenios institucionales (Salud, EMI, FEP, Bancos, Leasing Vehicular).
- Analizar y aprobar novedades de nómina relacionadas con cambios salariales, cargos y centros de costos.
- Administrar los procesos de libranzas, comfama y convenios de bienestar, garantizando cumplimiento y trazabilidad.
- Conciliar pagos institucionales y bonificaciones (aguinaldo, SCV CORE) con Contabilidad, terceros.
- Gestionar informes y reportes periódicos.
Nivel académico: profesional en Ingeniería Industrial, administrador de empresas, Finanzas, Economía o afines.
Experiencia requerida: mínimo 3 años.