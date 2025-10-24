Bogotá, Medellín y Barranquilla encabezan la creación de empleo formal en el país

Si usted está buscando empleo, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil, cargue la hoja de vida y aplique en pocos minutos.

Coordinador comercial Bogotá

Salario: 2.300.000 a 6.500.000

Una empresa del sector comercial busca un coordinador comercial en Bogotá. Se requiere un líder dinámico que dirija el equipo de ventas, garantice el cumplimiento de los objetivos comerciales y gestione de manera efectiva el portafolio de productos.

Se ofrece un ambiente laboral retador, donde las habilidades de liderazgo y gestión de equipos son altamente valoradas. El cargo cuenta con un salario base de $2.300.000 más comisiones entre $1.000.000 y $4.500.000, además de todas las prestaciones de ley. Los ingresos pueden incrementarse según el desempeño.

Responsabilidades:

Liderar el equipo comercial para cumplir y superar los objetivos de ventas.

Gestionar el portafolio de productos y servicios de la empresa.

Desarrollar estrategias comerciales efectivas.

Supervisar y motivar al equipo de ventas.

Analizar los resultados de ventas para realizar ajustes en las estrategias.

Coordinar con otros departamentos para asegurar el éxito comercial.

Requerimientos:

Profesional en áreas relacionadas con ventas, mercadeo o administración.

Experiencia mínima de 3 años en roles similares como jefe comercial o supervisor de ventas.

Habilidades comprobadas de liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento en estrategias de ventas y manejo de portafolio.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir metas.

Excelentes habilidades de comunicación.

Coordinador(a) de ventas y mercadeo

Salario a convenir

Una institución busca un coordinador(a) de mercadeo y ventas dinámico y proactivo para liderar la estrategia y operación comercial. La persona seleccionada será responsable de dirigir el equipo de telemercaderistas hacia el cumplimiento de metas de ingresos e implementar innovaciones en los procesos de venta mediante la automatización y la tecnología inteligente, con el fin de optimizar la eficiencia y mejorar la experiencia del cliente.

Se requiere un profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Mercadeo o áreas afines, con dominio de sistemas CRM y herramientas analíticas como Salesforce, Power BI y Excel. También debe manejar plataformas de contact center, comunicaciones digitales y herramientas modernas de automatización de ventas. Es fundamental contar con conocimientos en metodologías de venta consultiva y técnicas de cierre efectivas para productos de alto valor intangible.

Responsabilidades:

Dirigir la estrategia comercial para incrementar la inscripción en programas.

Liderar y motivar al equipo de telemercaderistas para alcanzar metas de ingresos.

Implementar innovaciones en procesos de venta usando tecnología inteligente.

Optimizar la operación comercial a través de la automatización de tareas.

Promover una experiencia del cliente excepcional a través del uso de CRM y analítica.

Requisitos:

Título profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Mercadeo o afines.

Dominio de sistemas CRM y herramientas analíticas como Salesforce y Power BI.

Experiencia mínima de 5 años en ventas de servicios intangibles de alto valor.

3 años de experiencia liderando equipos de ventas, preferentemente en televentas.

Conocimiento en metodologías de venta consultiva y técnicas de cierre.

Capacidad para generar y presentar reportes de gestión.

Experiencia en proyectos de optimización de procesos comerciales.

Asesor comercial Barranquilla

Barranquilla

Una importante empresa del sector comercial con sede en Barranquilla busca asesores comerciales talentosos para unirse a su equipo. Este rol ofrece la oportunidad de promover y vender productos, contribuir al crecimiento de la compañía y desarrollar una carrera en el ámbito de las ventas.

Se ofrece un paquete salarial atractivo que varía entre $2.500.000 y $8.000.000, con posibilidad de superar estas cifras según la habilidad comercial.

Responsabilidades:

Promover y vender productos de la empresa.

Identificar oportunidades de negocio en Barranquilla.

Fidelizar y mantener relaciones positivas con los clientes.

Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.

Realizar seguimiento a las necesidades de los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como Asesor Comercial o roles similares.

Bachillerato completo.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Conocimiento del mercado de Barranquilla.

Orientación al cliente y resultados.

Analista de compensación

Salario a convenir

GCO, empresa del sector retail que agrupa marcas reconocidas como NAF NAF, Rifle, Chevignon, Americanino, American Eagle, Mango y Esprit, requiere un(a) analista de compensación para su equipo de trabajo.

El cargo tiene como objetivo garantizar la gestión técnica, analítica y operativa de los procesos de compensación del grupo, asegurando equidad interna, competitividad externa y cumplimiento normativo, mediante herramientas de analítica y metodologías alineadas con las tendencias globales del mercado laboral y la sostenibilidad organizacional.

Finalidades del cargo:

Analizar la estructura salarial y compararla frente a las curvas internas y del mercado (ACRIP, Mercer, Hays, HC).

Realizar el presupuesto anual de gasto de nómina y apoyar su revisión con Gerencias Corporativas y de Marca.

Ejecutar valoraciones de cargos y mantener actualizadas las bandas salariales corporativas.

Elaborar informes de gasto laboral, headcount y simulaciones para planeación presupuestal.

Administrar convenios institucionales (Salud, EMI, FEP, Bancos, Leasing Vehicular).

Analizar y aprobar novedades de nómina relacionadas con cambios salariales, cargos y centros de costos.

Administrar los procesos de libranzas, comfama y convenios de bienestar, garantizando cumplimiento y trazabilidad.

Conciliar pagos institucionales y bonificaciones (aguinaldo, SCV CORE) con Contabilidad, terceros.

Gestionar informes y reportes periódicos.

Nivel académico: profesional en Ingeniería Industrial, administrador de empresas, Finanzas, Economía o afines.