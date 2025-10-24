Suscribirse

Empleo

Bogotá, Medellín y Barranquilla encabezan la creación de empleo formal en el país

Aplicar a estas vacantes no tiene ningún costo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

24 de octubre de 2025, 3:41 p. m.
Barranquilla
¡Aplicar es gratis! | Foto: Getty Images

Si usted está buscando empleo, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil, cargue la hoja de vida y aplique en pocos minutos.

Consejo: asegúrese de resaltar su disponibilidad, habilidades clave, y adaptar su hoja de vida al cargo para incrementar sus posibilidades de ser contactado.

Coordinador comercial Bogotá

Salario: 2.300.000 a 6.500.000

Una empresa del sector comercial busca un coordinador comercial en Bogotá. Se requiere un líder dinámico que dirija el equipo de ventas, garantice el cumplimiento de los objetivos comerciales y gestione de manera efectiva el portafolio de productos.

Se ofrece un ambiente laboral retador, donde las habilidades de liderazgo y gestión de equipos son altamente valoradas. El cargo cuenta con un salario base de $2.300.000 más comisiones entre $1.000.000 y $4.500.000, además de todas las prestaciones de ley. Los ingresos pueden incrementarse según el desempeño.

Responsabilidades:

  • Liderar el equipo comercial para cumplir y superar los objetivos de ventas.
  • Gestionar el portafolio de productos y servicios de la empresa.
  • Desarrollar estrategias comerciales efectivas.
  • Supervisar y motivar al equipo de ventas.
  • Analizar los resultados de ventas para realizar ajustes en las estrategias.
  • Coordinar con otros departamentos para asegurar el éxito comercial.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas relacionadas con ventas, mercadeo o administración.
  • Experiencia mínima de 3 años en roles similares como jefe comercial o supervisor de ventas.
  • Habilidades comprobadas de liderazgo y gestión de equipos.
  • Conocimiento en estrategias de ventas y manejo de portafolio.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir metas.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

¡Aplique ya!

Coordinador(a) de ventas y mercadeo

Salario a convenir

Una institución busca un coordinador(a) de mercadeo y ventas dinámico y proactivo para liderar la estrategia y operación comercial. La persona seleccionada será responsable de dirigir el equipo de telemercaderistas hacia el cumplimiento de metas de ingresos e implementar innovaciones en los procesos de venta mediante la automatización y la tecnología inteligente, con el fin de optimizar la eficiencia y mejorar la experiencia del cliente.

Se requiere un profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Mercadeo o áreas afines, con dominio de sistemas CRM y herramientas analíticas como Salesforce, Power BI y Excel. También debe manejar plataformas de contact center, comunicaciones digitales y herramientas modernas de automatización de ventas. Es fundamental contar con conocimientos en metodologías de venta consultiva y técnicas de cierre efectivas para productos de alto valor intangible.

Responsabilidades:

  • Dirigir la estrategia comercial para incrementar la inscripción en programas.
  • Liderar y motivar al equipo de telemercaderistas para alcanzar metas de ingresos.
  • Implementar innovaciones en procesos de venta usando tecnología inteligente.
  • Optimizar la operación comercial a través de la automatización de tareas.
  • Promover una experiencia del cliente excepcional a través del uso de CRM y analítica.

Requisitos:

  • Título profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Mercadeo o afines.
  • Dominio de sistemas CRM y herramientas analíticas como Salesforce y Power BI.
  • Experiencia mínima de 5 años en ventas de servicios intangibles de alto valor.
  • 3 años de experiencia liderando equipos de ventas, preferentemente en televentas.
  • Conocimiento en metodologías de venta consultiva y técnicas de cierre.
  • Capacidad para generar y presentar reportes de gestión.
  • Experiencia en proyectos de optimización de procesos comerciales.

¡Aplique ya!

Asesor comercial Barranquilla

Barranquilla

Una importante empresa del sector comercial con sede en Barranquilla busca asesores comerciales talentosos para unirse a su equipo. Este rol ofrece la oportunidad de promover y vender productos, contribuir al crecimiento de la compañía y desarrollar una carrera en el ámbito de las ventas.

Se ofrece un paquete salarial atractivo que varía entre $2.500.000 y $8.000.000, con posibilidad de superar estas cifras según la habilidad comercial.

Responsabilidades:

  • Promover y vender productos de la empresa.
  • Identificar oportunidades de negocio en Barranquilla.
  • Fidelizar y mantener relaciones positivas con los clientes.
  • Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.
  • Realizar seguimiento a las necesidades de los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses como Asesor Comercial o roles similares.
  • Bachillerato completo.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Conocimiento del mercado de Barranquilla.
  • Orientación al cliente y resultados.

¡Aplique ya!

Analista de compensación

Salario a convenir

GCO, empresa del sector retail que agrupa marcas reconocidas como NAF NAF, Rifle, Chevignon, Americanino, American Eagle, Mango y Esprit, requiere un(a) analista de compensación para su equipo de trabajo.

El cargo tiene como objetivo garantizar la gestión técnica, analítica y operativa de los procesos de compensación del grupo, asegurando equidad interna, competitividad externa y cumplimiento normativo, mediante herramientas de analítica y metodologías alineadas con las tendencias globales del mercado laboral y la sostenibilidad organizacional.

Finalidades del cargo:

  • Analizar la estructura salarial y compararla frente a las curvas internas y del mercado (ACRIP, Mercer, Hays, HC).
  • Realizar el presupuesto anual de gasto de nómina y apoyar su revisión con Gerencias Corporativas y de Marca.
  • Ejecutar valoraciones de cargos y mantener actualizadas las bandas salariales corporativas.
  • Elaborar informes de gasto laboral, headcount y simulaciones para planeación presupuestal.
  • Administrar convenios institucionales (Salud, EMI, FEP, Bancos, Leasing Vehicular).
  • Analizar y aprobar novedades de nómina relacionadas con cambios salariales, cargos y centros de costos.
  • Administrar los procesos de libranzas, comfama y convenios de bienestar, garantizando cumplimiento y trazabilidad.
  • Conciliar pagos institucionales y bonificaciones (aguinaldo, SCV CORE) con Contabilidad, terceros.
  • Gestionar informes y reportes periódicos.

Nivel académico: profesional en Ingeniería Industrial, administrador de empresas, Finanzas, Economía o afines.

Experiencia requerida: mínimo 3 años.

¡Aplique ya!

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan David Tejada confesó que no responde por su hijo con Aída Victoria Merlano: “Jamás te he dado nada, hijo amado”

2. Dejó huella: jugador de Liverpool confiesa que Luis Díaz es su ídolo

3. El calor extremo está expandiendo una amenaza invisible: las bacterias carnívoras ya no respetan fronteras en Estados Unidos

4. Walmart saca a la venta popular canasta económica para celebrar el Día de Acción de Gracias. Contiene estos alimentos clásicos

5. Colegio Católico en Santander marginó a un niño en situación de discapacidad y le niega graduarse con sus compañeros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleovacantesTrabajoOfertas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.