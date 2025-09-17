Bogotá, trabajo sí hay: más de 25.000 ofertas laborales en la capital

Bogotá continúa consolidándose como el principal centro de empleabilidad del país. Actualmente, en la capital se encuentran disponibles más de 25.000 ofertas laborales en sectores como comercio, servicios, logística, tecnología y call center.

Estas vacantes abarcan perfiles con y sin experiencia, lo que representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional en una de las ciudades con mayor dinamismo económico de Colombia.

El proceso de postulación es completamente virtual, gratuito y puede realizarlo en pocos minutos desde cualquier dispositivo.

Solo debe ingresar a la plataforma de empleabilidad aliada, crear o actualizar su perfil con información completa sobre su experiencia y formación, explorar las ofertas disponibles y aplicar directamente a las vacantes de su interés.

Entre más actualizados estén sus datos, mayores serán sus posibilidades de avanzar en los procesos de selección.

Asesor call center

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.500.000

Se requiere personal para laborar bajo el cargo de agent inside sales y farmer jr (agente comercial) con multinacional de aplicación de servicios del área de restaurantes a nivel LATAM.

Experiencia: mínimo 4 meses recientes como agente realizando ventas, asesoría comercial, retención, fidelización, venta cruzada, telemercadeo, cobranza, back office o funciones similares, preferiblemente en call center.

Responsabilidades:

Inside sales: contactar nuevos clientes como restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile, entre otros, mediante llamadas, mensajes de texto, chat y demás canales.

Farmer jr: grupo de postventa y fidelización.• Construir relaciones duraderas con clientes en la industria gastronómica.

Diseñar propuestas comerciales efectivas.

Condiciones:

Modalidad híbrida: 50% desde casa y 50% presencial en oficina ubicada en el barrio Chicó Norte/Virrey, calle 93.

Horario: lunes a viernes, turnos rotativos entre las 8:00 a.m. y 7:00 p.m.

Salario: base $1.423.000 + variable $510.000 + incentivos + auxilio de conectividad $200.000 + prestaciones de ley = $2.500.000 promedio mensual.

Vacantes disponibles: más de 200 fijas por expansión de la compañía en LATAM.

Asesor comercial con moto viajero

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Se busca promotor de ventas en canal tradicional con experiencia mínima de dos años reciente en cargos similares, preferiblemente en el sector automotriz y/o ferretero.

Será responsable de cultivar una buena relación con clientes, negociar espacios, posicionar productos, revisar inventarios y su ubicación.

Objetivos: aumentar la cartera de clientes, fidelizar, mejorar visibilidad, posicionar el negocio e incrementar las ganancias.

Requerimientos:

Escolaridad: bachiller, técnico o tecnólogo.

Conocimientos en ventas, mercadeo y herramientas de Office (Excel, Word, PowerPoint).

Excelentes habilidades sociales, de negociación y persuasión.

Disponibilidad para viajar todos los meses y preferiblemente contar con moto.

Condiciones:

Salario básico: $1.600.000 + auxilio de rodamiento $400.000.

Bonificación por resultados.

Contrato por obra o labor.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados medio día.

Asesor/a comercial sin experiencia técnicos y/o tecnólogos afines Bogotá

Salario: $ 1.435.000 a $ 3.000.000

Job&talent está en búsqueda de asesores/as comerciales para centros comerciales o almacenes de cadena.

Funciones:

Ofrecer el portafolio de productos financieros.

Planificar y cumplir las cuotas de ventas establecidas.

Requisitos:

Formación: bachiller, técnico/a o tecnólogo/a.

Experiencia mínima: 6 meses en ventas, preventa, cumplimiento de indicadores comerciales y abordaje en frío.

Habilidades: manejo de CRM, comunicación efectiva, trabajo en equipo, cierre de ventas y comunicación asertiva.

Condiciones:

Salario: $1.423.500 + subsidio de transporte + auxilio de movilidad + comisiones sin techo.

Horario: turnos rotativos de apertura o cierre (franja horaria 7:00 a.m. a 9:00 p.m.).

Jornada laboral: lunes a sábado + 2 domingos al mes.

Operador de tiendas Ara medio tiempo lunes a viernes - Bogotá D.C.

En Tiendas ARA se requiere operador/a medio tiempo.

Perfil: estudiante activo de técnico, tecnólogo o carrera profesional en modalidad presencial diurna o virtual, con actitud comercial y de servicio al cliente.

Funciones

Atención al cliente.

Manejo de caja registradora.

Surtir y exhibir mercancía.

Impulsar ventas de productos.

Condiciones:

Horario: lunes a viernes en jornada tarde de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. o de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Indispensable vivir en Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Antonio Nariño, Puente Aranda o Tunjuelito.

Salario: $495.130 + prestaciones de ley.• Contrato a término indefinido.

Beneficios: auxilio de alimentación.

Asesor comercial profesional de ahorro pensional en Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000

Se busca asesor comercial de ahorro pensional (consultor de ventas pensional) para promover y asesorar sobre productos de ahorro pensional.

Responsabilidades:

Promocionar productos de ahorro pensional.

Asesorar clientes sobre opciones de pensiones y ahorro.

Fidelizar clientes.

Cumplir metas de ventas.

Participar en capacitaciones y actualizaciones.

Requerimientos:

Profesionales en áreas económicas, financieras, administrativas o contables.

Experiencia mínima de 2 a 3 años en venta y asesoría de productos tangibles e intangibles.

Conocimiento en productos financieros como seguros, EPS y cajas de compensación.

Habilidades de comunicación y negociación.

Auxiliar administrativo - Bogotá Calle 235 Norte

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.600.000

Se requiere auxiliar administrativo para apoyar procesos en obras.

Funciones: ejecutar y apoyar procesos administrativos de acuerdo con manuales, control interno y lineamientos de gerencia de construcciones.

Perfil:

Profesional en Administración de Empresas, Contaduría, Administración y Construcción Arquitectónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil o Arquitectura.

Experiencia mínima de 1 año en formatos administrativos de control de facturación, contratos, pólizas, FIC, actas de pago a contratistas y proveedores, entre otros.

Condiciones: