Bogotá y Medellín ofrecen trabajos flexibles: vacantes disponibles para fines de semana

En Bogotá y Medellín, el mercado laboral continúa en expansión, con oportunidades que se adaptan a diferentes perfiles y horarios. Entre ellas, se encuentran las vacantes de fin de semana, las cuales se han convertido en una excelente alternativa para estudiantes, personas que buscan ingresos adicionales o quienes desean equilibrar su tiempo entre el trabajo y otros proyectos personales.

Estas ofertas se concentran en sectores como ventas y atención al cliente, que además de generar ingresos, permiten adquirir experiencia laboral y fortalecer habilidades mientras impulsan el crecimiento profesional.

Por su parte, las empresas valoran cada vez más la disposición, el compromiso y la orientación al servicio, cualidades esenciales para este tipo de empleos. Es por eso, que en muchos casos, estas oportunidades se convierten en la puerta de entrada a contratos de mayor estabilidad o en oportunidades para seguir creciendo dentro de la organización.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de ellas.

Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

¡No deje pasar esta oportunidad laboral! | Foto: Adobe Stock

Anfitrión de servicios fines de semana – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: Variable por hora trabajada

Esta es una oportunidad única para ser parte de un equipo en constante crecimiento, donde se enorgullecerá de ofrecer un servicio excepcional.

Responsabilidades:

Brindar un servicio excepcional a los clientes respondiendo preguntas y solicitudes.

Tomar la iniciativa para resolver problemas y mejorar procesos.

Mantener una actitud profesional y proactiva en el lugar de trabajo.

Requerimientos:

Título de bachiller académico culminado.

Con o sin experiencia laboral en atención al cliente.

Auxiliar de servicios tienda – Medellín

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si es una persona motivada por el servicio y el cumplimiento de metas, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en el alquiler de herramientas y maquinaria.

Ejecutar labores de telemercadeo y volanteo.

Programar cursos para clientes.

Hacer seguimiento a los contratos y garantías de alquiler.

Realizar mantenimientos preventivos y limpieza de herramientas.

Operar el punto de pago en el centro de alquiler.

Inventariar activos fijos y accesorios para la venta.

Gestionar los indicadores de servicio al cliente.

Realizar seguimiento a las herramientas en servicio técnico.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en atención al cliente.

Conocimientos básicos en mantenimiento de herramientas.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar fines de semana.

Asesor fines de semana – Bogotá D.C.

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.

Empacador fines de semana – Medellín

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si es alguien que disfruta ayudar y asegurar que cada cliente se lleve una excelente experiencia de compra, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Buscar y trasladar productos para agilizar el servicio.

Verificar códigos y precios en el área de cajas.

Empacar productos de manera segura y eficiente.

Asistir en la disposición y organización de productos en la tienda.

Mantener un ambiente de trabajo limpio y ordenado.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en servicio al cliente o roles similares.

Habilidad para trabajar en equipo.

Buena comunicación interpersonal.