EMPLEO
Bogotá y Medellín ofrecen trabajos flexibles: vacantes disponibles para fines de semana
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En Bogotá y Medellín, el mercado laboral continúa en expansión, con oportunidades que se adaptan a diferentes perfiles y horarios. Entre ellas, se encuentran las vacantes de fin de semana, las cuales se han convertido en una excelente alternativa para estudiantes, personas que buscan ingresos adicionales o quienes desean equilibrar su tiempo entre el trabajo y otros proyectos personales.
Estas ofertas se concentran en sectores como ventas y atención al cliente, que además de generar ingresos, permiten adquirir experiencia laboral y fortalecer habilidades mientras impulsan el crecimiento profesional.
Por su parte, las empresas valoran cada vez más la disposición, el compromiso y la orientación al servicio, cualidades esenciales para este tipo de empleos. Es por eso, que en muchos casos, estas oportunidades se convierten en la puerta de entrada a contratos de mayor estabilidad o en oportunidades para seguir creciendo dentro de la organización.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de ellas.
Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.
Anfitrión de servicios fines de semana – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: Variable por hora trabajada
Esta es una oportunidad única para ser parte de un equipo en constante crecimiento, donde se enorgullecerá de ofrecer un servicio excepcional.
Responsabilidades:
- Brindar un servicio excepcional a los clientes respondiendo preguntas y solicitudes.
- Tomar la iniciativa para resolver problemas y mejorar procesos.
- Mantener una actitud profesional y proactiva en el lugar de trabajo.
Requerimientos:
- Título de bachiller académico culminado.
- Con o sin experiencia laboral en atención al cliente.
Auxiliar de servicios tienda – Medellín
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Si es una persona motivada por el servicio y el cumplimiento de metas, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes en el alquiler de herramientas y maquinaria.
- Ejecutar labores de telemercadeo y volanteo.
- Programar cursos para clientes.
- Hacer seguimiento a los contratos y garantías de alquiler.
- Realizar mantenimientos preventivos y limpieza de herramientas.
- Operar el punto de pago en el centro de alquiler.
- Inventariar activos fijos y accesorios para la venta.
- Gestionar los indicadores de servicio al cliente.
- Realizar seguimiento a las herramientas en servicio técnico.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en atención al cliente.
- Conocimientos básicos en mantenimiento de herramientas.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar fines de semana.
Asesor fines de semana – Bogotá D.C.
Empresa: Patprimo
Salario: 1.423.500 a 2.000.000
Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
- Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
- Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
- Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
- Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
- Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
- Orientación al cliente y resultados.
- Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.
Empacador fines de semana – Medellín
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Si es alguien que disfruta ayudar y asegurar que cada cliente se lleve una excelente experiencia de compra, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Buscar y trasladar productos para agilizar el servicio.
- Verificar códigos y precios en el área de cajas.
- Empacar productos de manera segura y eficiente.
- Asistir en la disposición y organización de productos en la tienda.
- Mantener un ambiente de trabajo limpio y ordenado.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en servicio al cliente o roles similares.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Buena comunicación interpersonal.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.