¿Busca empleo con urgencia? Conozca estas ofertas con contratación inmediata

Buenas noticias para quienes necesitan trabajar cuanto antes: varias empresas en Colombia anunciaron vacantes con contratación inmediata, ideales para quienes no quieren esperar semanas en procesos de selección.

Estas ofertas destacan por su rapidez en el proceso de vinculación: algunas compañías realizan entrevistas virtuales y comienzan la contratación el mismo día. Además, muchas incluyen beneficios de ley, estabilidad laboral y opciones de crecimiento interno, lo que las convierte en una oportunidad real para quienes buscan empezar de inmediato.

Para aplicar, ingrese hoy mismo a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 vacantes activas en todo el país. Allí podrá cargar su hoja de vida y postularse en pocos minutos. Recuerde: revise que su CV tenga una redacción clara, sin errores, y use palabras clave relacionadas con el cargo; eso aumentará sus posibilidades de pasar los filtros automatizados y ser contactado más rápido.

Mercaderista Cajicá

Salario: $ 1.500.000

Importante empresa de producción se encuentra en búsqueda de bachilleres para el cargo de asesor mercaderista. Se requiere experiencia mínima de un año en gestión comercial en grandes superficies, preferiblemente en productos de construcción o empresas de la cadena de abastecimiento del sector constructor.

Misión:

Garantizar la satisfacción de la cuenta mediante el adecuado aprovisionamiento y desempeño de los productos de la marca, a través de una atención efectiva a los clientes finales en almacenes de cadena.

Horario: lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los dos domingos de quincena de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Salario: $1.500.000 (bonificaciones por cumplimiento de indicadores hasta el 30% del salario).

Pago: quincenal.

Auxiliar contable Bogotá

Salario: $ 2.000.000

Se busca talento técnico o tecnólogo en gestión contable, o estudiante de contabilidad, con experiencia en procesos de causación de comprobantes, conciliaciones bancarias, cuentas y facturación electrónica. Se requiere dominio intermedio de Excel y manejo de sistemas contables.

Salario: $ 2.000.000 Mensuales

Tipo de contrato: Fijo con opción a indefinido.

horario laboral: L-V de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (presencial)

S: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (desde casa)

Cuidad: Bogotá - Polo

Auxiliar de bodega urgente

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Se requiere un supernumerario para unirse al equipo en el sector moda. Este rol es ideal para personas con experiencia previa como auxiliar de bodega que deseen ampliar sus habilidades en un entorno dinámico. Como asistente temporal, apoyará diversas funciones operativas, garantizando el flujo eficiente de mercancías. Se ofrecen todas las prestaciones de ley y un ambiente laboral inclusivo y estimulante.

Responsabilidades:

Realizar tareas de apoyo en la bodega.

Controlar y organizar el inventario.

Colaborar en la recepción y despacho de mercancías.

Mantener el área de trabajo limpia y segura.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como auxiliar de bodega en el sector moda.

Educación mínima de bachiller académico.

Capacidad para trabajar de manera flexible y adaptarse rápidamente a diferentes tareas.

Operario de producción Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Compañía de consumo masivo requiere para su equipo de trabajo bachiller con experiencia mínima reciente de seis meses en planta de producción, realizando funciones como empaque, sellado, codificado, rotulado, vinipelado y aseo del área de trabajo.

Empresa: Meals de Colombia (Crem Helado) - Grupo Nutresa.

Cargo: auxiliar de producción.

Salario: $1.423.500 + recargos + prestaciones + pagos quincenales + beneficios corporativos. La empresa ofrece casino para refrigerios, parqueadero gratuito y consumo ilimitado de sus productos.

Horario: lunes a sábado, con tres turnos y disponibilidad los domingos si se requiere (6:00 a.m. a 2:00 p.m., 2:00 p.m. a 10:00 p.m., 10:00 p.m. a 6:00 a.m.).

Lugar de trabajo: Floresta Morato.

Ayudante de bodega urgente Pereira

Salario: $ 1.423.500

Reconocida empresa busca fortalecer su equipo de trabajo con un ayudante de bodega. Se requiere experiencia en logística y disposición para asumir nuevos desafíos. Se ofrece un entorno laboral dinámico, ideal para desarrollar habilidades y crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Realizar tareas de pikink y paking.

Participar en procesos de cargue y descargue.

Apoyar el alistamiento de productos para despachos.

Gestionar inventarios con precisión.

Colaborar en la organización del almacén.

Requerimientos:

Bachiller o técnico en carreras logísticas.

1 año de experiencia en roles similares.

Conocimientos en manejo de inventarios.

Habilidad para trabajar en equipo.

Auxiliar de logística / Chapinero / Urgente

Salario: $ 1.423.500

Compañía de consumo masivo requiere bachiller con experiencia mínima reciente de seis meses en planta de producción, para realizar funciones de picking y packing de manera eficiente, asegurando la correcta selección y ubicación de productos en el área de almacenamiento.

Funciones principales:

Realizar el proceso de picking y packing de manera segura y precisa.

Mantener organizada el área de almacenamiento y garantizar la rotación adecuada de mercancía.

Alistar los pedidos según los requerimientos recibidos, verificando exactitud y presentación.

Apoyar en el cargue y descargue de mercancía según procedimientos establecidos.

Cargo: auxiliar de producción.

Salario: $1.423.500 + recargos + prestaciones + pagos quincenales.

Horario: lunes a sábado, turnos entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m.