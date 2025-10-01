¿Busca empleo en Medellín? Reconocidas empresas están contratando hoy

EMPLEO
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La capital antioqueña se caracteriza por su dinamismo económico y la constante creación de oportunidades laborales. Desde compañías del sector gastronómico hasta industrias tecnológicas y de comercio, la demanda de talento se mantiene en crecimiento, lo que convierte a Medellín en un punto clave para quienes desean impulsar su trayectoria profesional.
Es por eso, que actualmente, hay convocatorias abiertas para diversos perfiles, lo que permite a los aspirantes encontrar ofertas que se adapten a su experiencia, intereses y proyección.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Analista de selección y contratación de personal
Empresa: Crepes & Waffles
Salario: $ 3.200.000 a $ 3.450.000
Tipo de contrato: Término fijo
Como especialista en reclutamiento, será responsable de liderar procesos de reclutamiento masivo e individual, conduciendo entrevistas por competencias y aplicando pruebas psicotécnicas.
Responsabilidades:
- Liderar procesos de reclutamiento masivo e individual.
- Conducir entrevistas por competencias y aplicar pruebas psicotécnicas.
- Gestionar la documentación de contratación y afiliaciones al sistema de seguridad social.
- Manejar plataformas como RUAF PILA y ADRES.
- Elaborar y gestionar contratos laborales.
- Validar referencias laborales y cumplir con normativas laborales vigentes.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas administrativas, talento humano o afines.
- Experiencia en procesos integrales de selección y contratación.
- Conocimiento en afiliaciones a EPS, ARL, AFP y cajas de compensación.
- Manejo de software de gestión de talento humano.
- Habilidades organizativas y enfoque al detalle.
Ejecutivo de servicio
Empresa: Tuya
Salario: $ 2.578.000
Tipo de contrato: Término fijo
Como asesor de servicio, su misión será proporcionar un acompañamiento integral, asegurando soluciones financieras adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento integral a los clientes.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.
- Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
Requerimientos:
- Tecnólogo en áreas afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas de seguros.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes.
Supervisor de taller supernumerario
Empresa: Autolarte
Salario: $ 2.600.000 a $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Autolarte está buscando un supervisor que trabaje con dedicación en la administración del personal, gestión de indicadores de rendimiento y solución de problemas del día a día.
Responsabilidades:
- Solucionar problemas en el patio.
- Gestión de proveedores externos y TOT.
- Administración del personal: permisos y capacidades.
- Monitoreo de indicadores del taller.
- Acompañamiento en garantías y parte técnica.
- Implementación de metodología 6’s.
- Gestión de herramientas y suministro de insumos.
- Solucionar imprevistos con clientes y facturación.
- Asegurar calidad y cumplimiento de plazos en entregas.
- Monitorear y actualizar la programación del taller.
- Seguimiento de repuestos y solución con ventanilla.
- Monitorear órdenes de reparación abiertas.
Requerimientos:
- Tecnólogo o profesional en mecánica automotriz.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando talleres mecánicos.
- Conocimiento en administración y gestión del taller.
- Habilidad para resolver problemas y gestionar imprevistos.
- Experiencia en manejo de proveedores y gestión de insumos.
Analista de gestión de inventarios y activos
Empresa: Prebel
Salario: $ 3.767.788
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.
Responsabilidades:
- Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
- Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
- Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
- Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
- Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
- 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
- Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.