¿Busca empleo en Medellín? Reconocidas empresas están contratando hoy

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

1 de octubre de 2025, 7:35 p. m.
Medellín.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: camaralucida1 - stock.adobe.com

La capital antioqueña se caracteriza por su dinamismo económico y la constante creación de oportunidades laborales. Desde compañías del sector gastronómico hasta industrias tecnológicas y de comercio, la demanda de talento se mantiene en crecimiento, lo que convierte a Medellín en un punto clave para quienes desean impulsar su trayectoria profesional.

Es por eso, que actualmente, hay convocatorias abiertas para diversos perfiles, lo que permite a los aspirantes encontrar ofertas que se adapten a su experiencia, intereses y proyección.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Analista de selección y contratación de personal

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 3.200.000 a $ 3.450.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como especialista en reclutamiento, será responsable de liderar procesos de reclutamiento masivo e individual, conduciendo entrevistas por competencias y aplicando pruebas psicotécnicas.

Responsabilidades:

  • Liderar procesos de reclutamiento masivo e individual.
  • Conducir entrevistas por competencias y aplicar pruebas psicotécnicas.
  • Gestionar la documentación de contratación y afiliaciones al sistema de seguridad social.
  • Manejar plataformas como RUAF PILA y ADRES.
  • Elaborar y gestionar contratos laborales.
  • Validar referencias laborales y cumplir con normativas laborales vigentes.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas administrativas, talento humano o afines.
  • Experiencia en procesos integrales de selección y contratación.
  • Conocimiento en afiliaciones a EPS, ARL, AFP y cajas de compensación.
  • Manejo de software de gestión de talento humano.
  • Habilidades organizativas y enfoque al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo de servicio

Empresa: Tuya

Salario: $ 2.578.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como asesor de servicio, su misión será proporcionar un acompañamiento integral, asegurando soluciones financieras adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Responsabilidades:

  • Brindar acompañamiento integral a los clientes.
  • Ofrecer soluciones financieras personalizadas.
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.
  • Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en áreas afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas de seguros.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Trabajo en Medellín: conozca las ofertas

Supervisor de taller supernumerario

Empresa: Autolarte

Salario: $ 2.600.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Autolarte está buscando un supervisor que trabaje con dedicación en la administración del personal, gestión de indicadores de rendimiento y solución de problemas del día a día.

Responsabilidades:

  • Solucionar problemas en el patio.
  • Gestión de proveedores externos y TOT.
  • Administración del personal: permisos y capacidades.
  • Monitoreo de indicadores del taller.
  • Acompañamiento en garantías y parte técnica.
  • Implementación de metodología 6’s.
  • Gestión de herramientas y suministro de insumos.
  • Solucionar imprevistos con clientes y facturación.
  • Asegurar calidad y cumplimiento de plazos en entregas.
  • Monitorear y actualizar la programación del taller.
  • Seguimiento de repuestos y solución con ventanilla.
  • Monitorear órdenes de reparación abiertas.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o profesional en mecánica automotriz.
  • Mínimo 3 años de experiencia liderando talleres mecánicos.
  • Conocimiento en administración y gestión del taller.
  • Habilidad para resolver problemas y gestionar imprevistos.
  • Experiencia en manejo de proveedores y gestión de insumos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de gestión de inventarios y activos

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.767.788

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

  • Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
  • Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
  • Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
  • Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
  • Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

  • Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
  • 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
  • Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

