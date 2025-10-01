¿Busca empleo en Medellín? Reconocidas empresas están contratando hoy

La capital antioqueña se caracteriza por su dinamismo económico y la constante creación de oportunidades laborales. Desde compañías del sector gastronómico hasta industrias tecnológicas y de comercio, la demanda de talento se mantiene en crecimiento, lo que convierte a Medellín en un punto clave para quienes desean impulsar su trayectoria profesional.

Es por eso, que actualmente, hay convocatorias abiertas para diversos perfiles, lo que permite a los aspirantes encontrar ofertas que se adapten a su experiencia, intereses y proyección.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Analista de selección y contratación de personal

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 3.200.000 a $ 3.450.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como especialista en reclutamiento, será responsable de liderar procesos de reclutamiento masivo e individual, conduciendo entrevistas por competencias y aplicando pruebas psicotécnicas.

Responsabilidades:

Liderar procesos de reclutamiento masivo e individual.

Conducir entrevistas por competencias y aplicar pruebas psicotécnicas.

Gestionar la documentación de contratación y afiliaciones al sistema de seguridad social.

Manejar plataformas como RUAF PILA y ADRES.

Elaborar y gestionar contratos laborales.

Validar referencias laborales y cumplir con normativas laborales vigentes.

Requerimientos:

Título profesional en áreas administrativas, talento humano o afines.

Experiencia en procesos integrales de selección y contratación.

Conocimiento en afiliaciones a EPS, ARL, AFP y cajas de compensación.

Manejo de software de gestión de talento humano.

Habilidades organizativas y enfoque al detalle.

Ejecutivo de servicio

Empresa: Tuya

Salario: $ 2.578.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como asesor de servicio, su misión será proporcionar un acompañamiento integral, asegurando soluciones financieras adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Tecnólogo en áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de seguros.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes.

Supervisor de taller supernumerario

Empresa: Autolarte

Salario: $ 2.600.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Autolarte está buscando un supervisor que trabaje con dedicación en la administración del personal, gestión de indicadores de rendimiento y solución de problemas del día a día.

Responsabilidades:

Solucionar problemas en el patio.

Gestión de proveedores externos y TOT.

Administración del personal: permisos y capacidades.

Monitoreo de indicadores del taller.

Acompañamiento en garantías y parte técnica.

Implementación de metodología 6’s.

Gestión de herramientas y suministro de insumos.

Solucionar imprevistos con clientes y facturación.

Asegurar calidad y cumplimiento de plazos en entregas.

Monitorear y actualizar la programación del taller.

Seguimiento de repuestos y solución con ventanilla.

Monitorear órdenes de reparación abiertas.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en mecánica automotriz.

Mínimo 3 años de experiencia liderando talleres mecánicos.

Conocimiento en administración y gestión del taller.

Habilidad para resolver problemas y gestionar imprevistos.

Experiencia en manejo de proveedores y gestión de insumos.

Analista de gestión de inventarios y activos

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.767.788

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.