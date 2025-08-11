¿Busca empleo? Estas son las mejores vacantes disponibles hoy

Cada día, en distintas regiones del país, se publican nuevas ofertas laborales que pueden representar el siguiente paso en su trayectoria profesional. Desde oportunidades para quienes recién empiezan hasta puestos de mayor experiencia, hay múltiples alternativas que pueden adaptarse a sus objetivos. A continuación, le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Analista de servicios administrativos – Bogotá

Empresa: Colfondos S.A

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de liderar y gestionar los procesos y contratos de servicios administrativos, encabezando proyectos de expansión e infraestructura desde su inicio hasta su finalización.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar los procesos y contratos de servicios administrativos.

Encabezar proyectos de expansión y actualización de infraestructura e inmobiliario.

Participar en la elaboración, control y ejecución de presupuestos asignados.

Controlar proyectos de renovación y nuevos proyectos de infraestructura.

Gestionar y optimizar contratos para lograr eficiencias.

Diseñar y actualizar dashboards e indicadores claves para la toma de decisiones.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares.

Experiencia en manejo de procesos administrativos y de recursos físicos.

Conocimientos avanzados en Excel, Power Pivot, SharePoint y Power BI.

Conocimientos en gestión documental y archivo.

Coordinador de operaciones – Cali

Empresa: Emtelco

Salario: $ 3.964.441

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona liderar equipos, coordinar operaciones en campo y asegurar que cada tarea se cumpla con excelencia? En Emtelco buscan un coordinador operativo BPO I&R que combine habilidades técnicas, liderazgo estratégico y una actitud orientada al servicio para garantizar la ejecución impecable de los procesos operativos en Cali.

Responsabilidades:

Coordinar y asegurar todas las actividades operativas relacionadas con la planeación y ejecución del cuerpo técnico asignado, cumpliendo con los estándares de calidad y KPIs pactados con nuestro cliente corporativo.

Requerimientos:

Formación académica: Tecnólogo titulado o estudiante desde séptimo semestre de carreras como: Ingeniería de Telecomunicaciones, Eléctrica, Electrónica, Sistemas, Mecánica, Industrial, Productividad y Calidad, Administración o afines a las TIC.

Experiencia: Mínimo 3 años en cargos similares, preferiblemente en empresas de Telecomunicaciones o BPO.

Comunicadora de marca junior – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es apasionada por la comunicación digital y las redes sociales? En Maaji, están buscando una comunicadora de marca junior que se una a su dinámico equipo para apoyar la evolución de su estrategia digital.

Responsabilidades:

Ejecutar el calendario de contenido para redes sociales, incluyendo historias y posts.

Redactar copys para redes, emails y otros canales de venta.

Apoyar en la producción y curaduría de contenido visual y audiovisual.

Participar en la planificación y seguimiento de campañas con influencers.

Colaborar en la creación y análisis de campañas digitales.

Garantizar que la voz, tono y estética de la marca se mantengan consistentes en las redes sociales.

Apoyar procesos operativos y logísticos del equipo de comunicación.

Apoyo en el manejo de la comunidad en redes sociales.

Seguimiento de KPIs de los canales digitales como Google Analytics y métricas de redes.

Colaborar en proyectos o actividades indiferentes al cargo donde el objetivo común es la empresa.

Requerimientos:

Formación académica en Publicidad, Mercadeo o Comunicación Social.

Inglés C1 con capacidad para copywriting en inglés.

Experiencia mínima de 1-2 años en un rol similar.

Creatividad y capacidad para redactar contenido atractivo.

Habilidad para trabajar en equipo y actitud positiva.

Analista de planeación financiera – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de brindar soporte en la elaboración, análisis y seguimiento de planes y presupuestos financieros.

Responsabilidades:

Elaborar y analizar planes y presupuestos financieros.

Realizar proyecciones financieras para evaluar la viabilidad de proyectos de inversión.

Participar en la elaboración de informes financieros para la alta dirección.

Coordinar y dar seguimiento a la ejecución del plan financiero anual.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros de la organización.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en el área financiera, específicamente en planeación financiera, presupuestos y evaluación de proyectos de inversión.

Conocimiento sólido en finanzas corporativas y costos.

Habilidades analíticas y capacidad para manejar grandes volúmenes de información.

Dominio de herramientas informáticas como Excel, SAP otras (Power BI, Tableau).