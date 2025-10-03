¿Busca empleo? Estas son las vacantes más recientes en Colombia

El mercado laboral colombiano sigue en movimiento y cada día se suman nuevas oportunidades para quienes desean incorporarse al mundo laboral o encontrar mejores condiciones.

Lo más atractivo es que hay alternativas tanto para quienes cuentan con experiencia como para quienes apenas están dando sus primeros pasos.

Además, muchas de estas ofertas ofrecen contratación formal con todas las prestaciones de ley, sueldos competitivos y procesos de selección ágiles que permiten avanzar rápidamente en la postulación.

Si está en la búsqueda de empleo, puede ingresar a Semana Empleos, donde se encuentran más de 110.000 vacantes activas en todo el país.

Para mejorar sus posibilidades, no olvide mantener su hoja de vida actualizada, resaltar logros en lugar de solo funciones y activar las alertas de empleo en Magneto, lo que le permitirá recibir notificaciones ajustadas a su perfil.

Auxiliar administrativo Bogotá, D.C.

Salario: $ 1.800.000

Se busca una persona con formación técnica o tecnológica en servicio al cliente, secretariado, archivo, administración o áreas afines.

La vacante está dirigida a candidatos proactivos, organizados y con vocación de servicio, que apoyen los procesos del área conforme a las necesidades y políticas de la compañía, entregando información confiable y oportuna para garantizar una atención efectiva al cliente interno y externo.

Responsabilidades principales:

Dar trámite a solicitudes preventivas y correctivas.

Generar órdenes de compra y/o contratos cuando se requiera.

Crear avisos y órdenes de trabajo.

Tramitar facturas de servicios operacionales de los activos asignados.

Realizar compras de suministros o insumos.

Hacer seguimiento a los servicios operacionales asignados.

Apoyar otras tareas que le sean asignadas por su líder.

Requisitos deseables:

Conocimientos en servicio al cliente y manejo de órdenes de compra.

Conocimientos contables (deseable, no excluyente).

Manejo de SAP.

Condiciones laborales:

Salario: $ 1.800.000 COP

Tipo de contrato: Fijo 3 meses

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (modalidad presencial)

Asesor comercial senior de ahorro pensional en Bogotá

Salario a convenir

Se requiere un asesor comercial senior de ahorro pensional con experiencia en ventas y asesoría financiera, que se destaque por su trayectoria en el sector, su habilidad para generar confianza y su enfoque estratégico en la construcción de relaciones comerciales.

Responsabilidades principales

Identificar, hacer prospección y gestionar clientes de manera estratégica para la promoción de productos de ahorro pensional.

Brindar asesoría integral en pensiones y ahorro, ajustada a las necesidades y objetivos de cada cliente.

Desarrollar y fidelizar relaciones comerciales sólidas y de largo plazo.

Cumplir y superar metas de ventas con un enfoque consultivo y de resultados sostenibles.

Participar activamente en procesos de capacitación avanzada y actualización normativa.

Requisitos

Formación académica: profesional en áreas económicas, financieras, administrativas, contables, mercadeo o afines.

Experiencia: mínimo 3 años en ventas consultivas de productos financieros (ahorro, pensiones, seguros, EPS, ARL, fondos de inversión, entre otros).

Habilidades: negociación de alto nivel, gestión estratégica de clientes, comunicación asertiva y fuerte orientación al logro.

Perfil: autonomía, liderazgo comercial, visión de largo plazo y capacidad de generar resultados medibles.

Lo que ofrece la compañía

Salario base competitivo más comisiones sin techo (con potencial de ingresos superiores al promedio del sector).

Plan de beneficios y bienestar integral.

Capacitación avanzada en asesoría pensional y desarrollo comercial.

Proyección de crecimiento dentro de la organización.

Gerente o administrador de tienda con experiencia en marcas de ropa

Salario: $ 1.800.000

Job&talent requiere un gerente o administrador de tienda con experiencia en el sector textil.

Funciones:

Liderar y motivar al equipo para garantizar un alto rendimiento.

Gestionar las ventas y cumplir los objetivos comerciales.

Supervisar el Visual Merchandising y la experiencia en tienda.

Controlar la operativa diaria, inventarios y manejo de caja.

Implementar estrategias de la marca y reportar resultados.

Formación académica: Técnico o tecnólogo certificado en áreas relacionadas.

Experiencia: de al menos un año en sector textil y retail.

Salario: $ 1.800.000 + prestaciones de ley + auxilio de trasporte legal + comisiones (promedio de $ 2.000.000 mensuales).

Jornada laboral: domingo a domingo con un día de compensatorio.

Ejecutivo de cuenta / ejecutivo comercial en Cali

Salario: $ 1.620.000

Se requiere personal con experiencia mínima de dos años en consecución de clientes nuevos (90 % de labor en campo), venta consultiva o negociación, preferiblemente con conocimientos en el sector de la salud y/o SST.

Preferiblemente con conocimientos en el sector de la salud y/o SST

Funciones

Nuevos clientes.

Desarrollar estrategias comerciales.

Presentar y negociar propuestas.

Realizar visitas a empresas.

Condiciones laborales

Horarios: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.